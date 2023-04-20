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20 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Товарооборот России и Индии вырос в 2,5 раза, но этого недостаточно Виталий Аньков/РИА Новости
Товарооборот России и Индии досрочно вырос до рекордных 35 млрд долларов. Тем не менее этот показатель все еще мал для такой страны, как Индия, учитывая ее первое место в мире по численности населения. По мнению экспертов, развитию торговли между странами препятствует сразу несколько факторов, причем санкции США – не самый главный из них. Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курения не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Газовый вопрос объединил интересы России и Эрдогана

Турция активно готовит газовую инфраструктуру Денис Соловых/ТАСС
В четверг, 20 апреля, в Турции произойдет событие, которое заранее объявлено историческим – церемония начала поставок газа с месторождения Сакарья. До настоящего времени собственного газа в Турции не было. В торжествах примет участие турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Однако происходящее имеет прямое отношение не только к скорым выборам президента Турции, но и к интересам России. Что будет с российским газом для Турции и Европы, если Эрдоган эти выборы проиграет?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Илон Маск оказался голосом безгласных «трансфобов»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, в медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать и в его словах звучит личное родительское горе. Подробности...

России не стоит превращаться в проходной двор по примеру Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть. Подробности...
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Зачем русские присоединили Крым 240 лет назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Бразилия переходит к противникам США

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    Пять основных мифов о донорстве крови

    Эксперты развенчали основные мифы о донорстве крови
    Татуировки, пирсинг и курения не являются противопоказанием для донорства
    		  
    20 апреля 2023, 09:02
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?

    Ежегодно в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года в Госдуме в ходе круглого стола по проблемам донорства и службы крови. Дата 20 апреля выбрана не случайно. В этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице кровь ее мужа и спас ей жизнь.

    Для переливания Вольф использовал аппарат и методику первопроходца в этой области – английского акушера Джеймса Бланделла. Позже Вольф неоднократно успешно переливал кровь, а затем эту операцию успешно выполнял русский врач, профессор хирургии Сергей Коломнин.

    На этой неделе по всей стране, в том числе в новых регионах России, стартовала масштабная акция – около 200 представителей «Молодой гвардии» сдадут кровь в республиках Донбасса. Там и на других освобожденных территориях развернуты более 40 гуманитарных центров «Единой России». Согласно данным портала службы крови «Я донор!», в России ежегодно в переливании крови нуждаются около 1,5 млн человек. По информации Минздрава, общее число доноров в стране превышает 1,4 млн человек, из них 98% сдают кровь безвозмездно.

    «Донорство помогает осознавать собственную нужность и важность для других. Одна пятиминутная донация спасает до трех человеческих жизней», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель «Фонда доноров» Татьяна Пономарева. «В последнее время набирает популярность практика корпоративного донорства, когда кровь сдают сотрудники какой-либо организации или учащиеся университета. Но тут важно напоминать людям, что через несколько месяцев они должны приехать в центр крови для повторного анализа. Утверждение «сдал один раз кровь – значит помог» – это миф», – напомнила эксперт.

    Миф № 1: Опасность донорства

    Донорами могут быть физически здоровые люди. Также нельзя забывать о противопоказаниях. Вместе с тем Пономарева отметила, что сама идея донорства должна активно популяризироваться в России. «К сожалению, мы и сейчас сталкиваемся с разного рода мифами. Например, немало людей до сих верят в то, что при сдаче крови можно заразиться опасными болезнями, а сама процедура вызывает привыкание», – рассказала Пономарева.

    Миф №2: Татуировки и пирсинг

    Нередко люди думают, что с такими «украшениями» врач не допустит их к сдачи крови. «Дело в том, что с нанесением татуировок связан риск инфицирования. Но у всех заболеваний есть инкубационный период. Поэтому в целях безопасности было принято правило: если тату нанесено менее чем за год до предполагаемой донации – это будет поводом для временного отвода. Но если раньше, то мы допустим человека до донации», – пояснил Алексей Купряшов, заведующий отделом клинической и производственной трансфузиологии с диагностической лабораторией ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева».

    Миф №3: Запреты для курильщиков

    Курильщики тоже могут быть донорами, но желательно, чтобы в день донации они воздерживались от своей привычки. При этом сдать кровь порой не сложнее, чем купить пачку сигарет. Ведь и во втором случае у вас могут попросить паспорт. «Донором может стать совершеннолетний гражданин России, при регистрации в службе крови ему придется предъявить паспорт. Еще в последнее время мы требуем СНИЛС как универсальный идентификатор. Больше никаких документов не требуется», – пояснил Купряшов.

    Миф №4: Возрастные ограничения

    С одной стороны, возрастных ограничений для доноров, вопреки распространенному заблуждению, нет. С другой стороны, общепринятой практикой стало ограничение донорства для людей в возрасте 65+. «По мере старения увеличивается количество хронических заболеваний, которые могут стать поводом для отвода. Но если у 60-летнего человека нет хронических заболеваний, то и он может быть донором крови», – заверил трансфузиолог.

    Миф №5: Донорство – это больно

    Специалист подчеркнул, что взятие крови – процедура неболезненная, а шансы заражения равны нулю. «Сдавать кровь не больнее, чем любая другая внутривенная инъекция. А заразиться невозможно в принципе. Категорическое требование – это использование одноразовых систем. При соблюдении определенных и довольно простых правил между донациями – эта процедура абсолютна безопасная», – заверил завотделом.

    Собеседник также возразил тем, кто считает целесообразным сдавать кровь только людям с редкой группой. «В абсолютном выражении потребность в распространенных группах крови больше, чем в редких. В целом реципиенту нужна определенная группа крови – а редкая она или частая – это уже не имеет значения. Мы должны иметь запас всех необходимых групп крови», – отметил Купряшов.

    Медик также отметил, что прием алкоголя не является как таковым поводом для медотвода, но «человека, страдающего алкоголизмом, не допустят до донации». «Если мы говорим о приеме алкоголя в небольших количествах, то с момента употребления напитков должно пройти не менее трех суток. Это же касается ряда лекарств», – пояснил собеседник.

    Нюансы для женщин

    Между донорами мужского и женского пола есть разница с точки зрения клинического применения компонентов крови. Кроме того, женщинам нужно больше времени на восстановление после донации в связи с их физиологическими особенностями. Этот период зависит от множества факторов, в том числе от вкусовых предпочтений. Например, вегетарианкам потребуется больше времени, чтобы повысить уровень железа в крови.

    «Женщины имеют физиологические причины появления разных антител, которые могут приводить к осложненным реакциям при трансфузии. Образование антител связано в том числе с беременностью. Поэтому для компонентов, в которых присутствует плазма, женщины являются не лучшими донорами. Однако это не значит, что плазму выбросят – она может быть сырьем для производства различных препаратов и лекарственных средств», – пояснил специалист.

    В целом же, заготовкой, переработкой, хранением и обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов занимаются специализированные медучреждения, в том числе станции переливания, объединенные в Службу крови. В России действуют более 300 таких структур.

    Донорская кровь проходит различные этапы переработки, некоторые компоненты могут быть заморожены. «Перечень возможных способов переработки крови, кроме разделения на компоненты, очень широкий. Это может быть добавление различных растворов и многое другое», – объяснил Купряшов.

    Собеседники газеты ВЗГЛЯД также напоминают – если сдавать кровь на постоянной основе и безвозмездно, то можно получить награду. «Наиболее распространенными считаются три знака отличия – почетный донор Москвы, Санкт-Петербурга и России», – указывает Пономарева. Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно кровь более 40 раз и плазму более 60 раз. таким донорам положена ежегодная выплата. В 2022 году она составляла почти 16 тыс. рублей.

    Кроме того, в июле 2012 года был принят федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов». В нем закреплены меры социальной поддержки безвозмездных доноров. Им предоставляются два дня отдыха (в день сдачи и еще один дополнительно) с сохранением среднего заработка по месту работы и бесплатное питание в день сдачи крови (или компенсация на обед – 5% от прожиточного минимума).

    Почетные доноры также имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Им предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и внеочередное лечение (в рамках программы государственных гарантий).
     
     
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