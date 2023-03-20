СВО привела МВД к реорганизации

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20 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

Фрагмент ролика, выпущенного Пентагоном. Су-27 совершает аварийный слив керосина. Или же форсаж? REUTERS
Соединенные Штаты возобновили полеты своих разведывательных беспилотников над Черным морем – однако внесли в их маршрут весьма интересные коррективы. Между тем, как заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, американский беспилотник должен был упасть на территорию Крыма. И есть основания полагать, что Пентагон подделал ролик Пентагона о перехвате MQ-9 российским Су-27. Подробности...
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Русским Эстонии готовят надсмотрщика

Эстония предпринимает особые усилия для контроля русского населения страны IMAGO/Taavi Sepp/TASS
В Эстонии заявляют о небывалом «народном единстве» перед лицом «угрозы с востока». Однако одно весьма знаковое кадровое решение выдает значительный раскол между этническими эстонцами и русскими, проживающими в стране. Учреждена должность спецпредставителя по региону, где проживает русское население, и у этого чиновника будут весьма специфические задачи.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
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Румыния созрела для приднестровской авантюры

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Подробности...
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Без Русского мира нет и России

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    СВО привела МВД к реорганизации

    Эксперты объяснили необходимость создания нового Главного управления в системе МВД
    В МВД создали Главное управление оперативного реагирования
    		  
    20 марта 2023, 20:15
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?

    В понедельник стало известно о том, что в структуре МВД России создано Главное управление оперативного реагирования (ГУОР). Об этом сообщил на коллегии глава министерства Владимир Колокольцев. По его словам, это позволит эффективно координировать имеющиеся в ведомстве силы и средства, в том числе на освобожденных территориях.

    Отметим, что создание подобной структуры анонсировалось еще в июне прошлого года. Тогда предполагалось, что создание ГУОР упростит работу МВД по приему и регистрации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях и нарушениях, а также усилит защищенность объектов системы МВД.

    Также предусмотрено, что ГУОР займется организацией и обеспечением участия структур МВД при необходимости введения особых правовых режимов: от военного и чрезвычайных положений до операций по контртеррору и территориальной обороне. Это же касается работы МВД в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, объектах атомного энергопромышленного комплекса.

    На официальном сайте ведомства также указывается на придание ГУОР ведущей роли в выработке и реализации государственной политики в этих направлениях. Создано подразделение на базе Оперативного управления (ОУ) МВД России, и наряду с действующими полномочиями ОУ МВД России поставлены новые задачи.

    «За последние годы специфика работы оперативных служб органов внутренних дел претерпела серьезные изменения. Это вызвано текущей внешнеполитической обстановкой, проведением СВО и вхождением в состав России новых регионов», – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников.

    «Эти обстоятельства обязывают МВД использовать все имеющиеся возможности и накопленный опыт для обеспечения безопасности, защиты прав граждан. Поэтому основными задачами нового управления станет борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и правовая помощь гражданам, проживающим в новых регионах России», – отметил он.

    «Безусловно, все ожидают от МВД оперативного реагирования на криминальные проявления и привлечения к ответственности виновных. Однако ГУОР призвано решать более масштабные задачи, о которых сегодня заявил президент России на коллегии МВД», – добавил экс-сотрудник МВД.

    Рассуждая о кадровом обеспечении ГУОР, Иванников отметил, что «это будет достаточно закрытая структура, куда будут брать лучших из лучших». «Для отбора на работу в систему МВД есть свои специфические требования. Но при комплектовании этой структуры будут широко учитываться рекомендации и личные поручения руководителей конкретных специалистов», – сказал он.

    Иванников также указал на необходимость увеличения штатной численности сотрудников МВД в новых российских регионах. Основная задача полиции там – борьба с организованной преступностью и торговлей оружием, преступлениями общеуголовной направленности.

    По его словам, республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области уже стали полноценными российскими регионами, поэтому полиция будет использовать там те же самые методы работы, что и на остальной территории России. При этом после введения военного положения в новых субъектах правоохранительные органы усилили охрану общественного порядка, увеличили плотность нарядов и активизировали досмотр транспортных средств.

    «Решение о создании ГУОР вполне понятно и логично. Если вспоминать историю системы МВД, то в 1995 году, во время борьбы с террористами на Северном Кавказе, в центральном аппарате министерства и его территориальных органах была создана схожая структура. В нее вошли дежурные части, подразделения связи и анализа, организационно-мобилизационное управление», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

    «Сегодня же на ГУОР будут возложены задачи анализа и принятия оперативных управленческих решений. Есть необходимость в создании системы комплексного реагирования и определения сил и средств, которые необходимо направить на устранение того, что представляет наибольшую опасность», – отметил собеседник. «Вместе с тем, я полагаю,

    в этом процессе большую роль сыграют новые методики анализа поступающей информации, в том числе искусственный интеллект, над которым уже активно работают в МВД»,

    – сказал Ворожцов. «Я также надеюсь, что министерство обратит дополнительное внимание на потенциал ветеранов ведомства и будет шире привлекать их для практической работы, в том числе в новой структуре», – считает он.

    «В целом же за свою богатую историю органам внутренних дел приходилось работать в самых разных условиях. Начиная от борьбы с бандитизмом на Западной Украине и в Прибалтике после Великой Отечественной войны, заканчивая «лихими» 1990-ми. Все это позволило министерству накопить значительный опыт работы, который сотрудники могут применять в своей деятельности по обеспечению правопорядка в новых российских регионах», – заключил Ворожцов.

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