«Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

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24 августа, среда  |  Последнее обновление — 22:10  |  vz.ru
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Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

«Яндекс» отказывается от «Новостей» ради сервиса доставки еды Антон Новодережкин/ТАСС
Обмен активами между «Яндексом» и VK называют крупнейшей по масштабу сделкой в российском IT. Перераспределив активы, компании показали свои стратегические приоритеты. Однако является ли сделка одинаково выгодной для обеих сторон?  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Это уже агония». Освобожденные территории восстанавливают мирную жизнь под обстрелами

Перед отступлением из Изюма украинские танки расстреляли и обрушили жилой дом Дмитрий Винник
Изюм, Купянск, Волчанск, Великий Бурлук. Все это – города, освобожденные в Харьковской области Украины российской армией. Как работают там сегодня добровольцы из России, как живут местные жители, восстанавливают разрушенное и что думают об украинских военных – рассказывает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший на месте событий. Подробности...
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Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

Так сносили памятник Освободителям в Риге REUTERS/Ints Kalnins
«Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных». Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается. Подробности...

Никакой шоу-бизнес нам не нужен

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах. Подробности...
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Доллар заменит единая валюта БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
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    «Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

    В целом, мирная жизнь уже вернулась в Херсон
    		   24 августа 2022, 22:10
    Фото: er.ru
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Обстановка в Херсоне совершенно спокойная, в канун Дня флага прошел концерт с российскими звездами. Все это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей. И именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты», – рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич о положении дел в освобожденном Россией Херсоне, где он сейчас находится.

    Во вторник в Херсоне начало вещание российское радио Sputnik, открывается местная студия, которая будет готовить региональные сводки новостей. Об этом в эфире «Спутника» сообщил находящийся в городе первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

    Он провел  из Херсона первый «Стрим освобождения» – в этом онлайн-эфире выступил врио главы области Сергей Елисеев. Жители региона понимают: Россия пришла навсегда, подчеркнул херсонский руководитель. «Люди, которые уехали отсюда на Украину, столкнулись, мягко говоря, с равнодушием. Более того, с враждебностью. Убедившись, что с приходом российских сил жизнь налаживается, они возвращаются», – приводятся слова Елисеева в Telegram-канале Малькевича.

    Вместе с тем, обстановку в городе и области нельзя назвать совершенно мирной. Во вторник стало известно о покушении на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Сработало самодельное взрывное устройство чиновник жив, сообщил замруководителя администрации региона Кирилл Стремоусов. В среду Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС, российская система ПВО сбила не менее шести снарядов, сообщил ТАСС. Угрозы городу Новая Каховка нет, подчеркнули в региональной администрации.

    О том, как обстоят дела в Херсоне в целом, и о том, как возрождается местная пресса газета ВЗГЛЯД поговорила с Александром Малькевичем.

    Александр Малькевич (Фото: Николай Галкин/ТАСС)

    Александр Малькевич (Фото: Николай Галкин/ТАСС)

    ВЗГЛЯД: Александр Александрович, какие проблемы, кроме технических, возникали у Вас в Херсоне при запуске радио «Спутник»? Какие еще российские СМИ там стали доступны? Смотрят ли их местные жители или по-прежнему отдают предпочтение украинским каналам?

    Александр Малькевич:«Спутник» пока что вещает в тестовом режиме на частоте 88.1 FM. Проблем не возникло, журналисты планируют сделать здесь полноценную студию – новостную и разговорную, чтобы делать свои врезки в эфир.

    Среди прочего, будем запускать ежедневные вечерние врезки «Малькевич Live», которые сейчас идут только в интернете и называются «Стрим освобожденных территорий».

    В целом же, российские СМИ в Херсоне доступны уже сейчас – три мультиплекса, 26 каналов, включая все традиционные с первой по двадцатую кнопки. Также есть два местных канала – ВТВ Плюс и «Таврия». Первый мы перезапустили, второй создали с нуля. Они тоже пользуются популярностью – там свои новости, интервью с людьми, принимающими решения, непосредственно относящиеся к региону.

    ВЗГЛЯД: Были ли вы на месте покушения на Игоря Телегина?

    А.М.: Меня не было на месте покушения, но я сам вижу, как ежедневно получают угрозы те, кто строит мирную жизнь.

    Стандартно пару раз в неделю в разных частях Херсонской области мы слышим о новых случаях установки гранаты на растяжке.

    Так сбегающие укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион.

    ВЗГЛЯД: Были ли Вы на Антоновском мосту в последнее время? Пострадавшие там от последнего обстрела строители – это жители Херсона или работники, прибывшие из России?

    А.М.: Я был там в День государственного флага России. 22 августа, мы с молодежью раскрашивали в российский триколор обе стелы – на въезде и на выезде. При последнем взрыве же пострадали мирные местные жители – строители, заделывавшие дыры в мосту.

    ВЗГЛЯД: Насколько напряженная в Херсоне сейчас обстановка? В какой степени тем, кто покушался на Телегина, удается напугать горожан?

    А.М.: Хочу заметить, что обстановка совершенно спокойная, например, в канун Дня флага прошел потрясающий концерт с российскими звездами. Непосредственно 22 августа были выступления местных артистов, финал конкурса «Звезда Херсона» и праздничный автопробег. В общем, настроение вполне праздничное, это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей – и именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты.

    ВЗГЛЯД: Удалось ли сохранить в городе прежний уровень обеспечения продуктами и другими товарами после того, как Антоновский мост вышел из строя и теперь связь с восточным берегом происходит только на пароме?

    А.М.: В городе все нормально с продуктами, открываются все новые и новые магазины, работают рынки, кафе, рестораны.

    ВЗГЛЯД: Какие признаки возвращения к полноценной жизни появились в последнее время?

    А.М.: В целом, мирная жизнь возвращается – работают аптеки, открылся первый книжный магазин. Также, началась приемная кампания в три вуза. В ближайшее время в городе стартуют крупные строительные проекты, создан штаб по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Уже работает МРЭО, где люди получают российские номера, причем – не только для легковых авто, но и для мототранспорта и прицепов, это говорит о том, что в регионе возрождается и мелкий частный бизнес.

    Отдельно отмечу: в городе действует 27 детских садов и около ста школ, туда уже идет запись. Некоторые школы стоят практически в чистом поле или в лесу. Тем не менее, там соблюдены также все условия для работы, сейчас их красят и облагораживают. Преподавателей отправляют в Крым на переподготовку, но соответствующие курсы будут проводиться и в самом Херсоне.

    ВЗГЛЯД: Вы, вероятно, общаетесь с российскими «варягами», прибывшими руководить восстановлением региона?

    А.М.: Я тесно взаимодействую с председателем правительства Сергеем Елисеевым, он был в понедельник гостем моего стрима. С его заместителем Владимиром Беспаловым мы работаем вообще в ежедневном режиме. Также отмечу министра образования и науки в Херсонской области Михаила Родикова – он поднимал образование в Севастополе после возвращения Крыма в Россию. Есть еще много исполнителей – на уровне среднего звена. Все они – руководители региона, члены их команды – безусловно смелые и мужественные люди, приехавшие сюда по зову сердца. Каждый из них по-своему интересен, но объединяет их один факт: все они могли спокойно работать на своих теплых местах, однако приняли важное решение помогать восстановлению Херсонской области.

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