«Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

«Обстановка в Херсоне совершенно спокойная, в канун Дня флага прошел концерт с российскими звездами. Все это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей. И именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты», – рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич о положении дел в освобожденном Россией Херсоне, где он сейчас находится.

Во вторник в Херсоне начало вещание российское радио Sputnik, открывается местная студия, которая будет готовить региональные сводки новостей. Об этом в эфире «Спутника» сообщил находящийся в городе первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Он провел из Херсона первый «Стрим освобождения» – в этом онлайн-эфире выступил врио главы области Сергей Елисеев. Жители региона понимают: Россия пришла навсегда, подчеркнул херсонский руководитель. «Люди, которые уехали отсюда на Украину, столкнулись, мягко говоря, с равнодушием. Более того, с враждебностью. Убедившись, что с приходом российских сил жизнь налаживается, они возвращаются», – приводятся слова Елисеева в Telegram-канале Малькевича.

Вместе с тем, обстановку в городе и области нельзя назвать совершенно мирной. Во вторник стало известно о покушении на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Сработало самодельное взрывное устройство чиновник жив, сообщил замруководителя администрации региона Кирилл Стремоусов. В среду Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС, российская система ПВО сбила не менее шести снарядов, сообщил ТАСС. Угрозы городу Новая Каховка нет, подчеркнули в региональной администрации.

О том, как обстоят дела в Херсоне в целом, и о том, как возрождается местная пресса газета ВЗГЛЯД поговорила с Александром Малькевичем.

Александр Малькевич (Фото: Николай Галкин/ТАСС)

ВЗГЛЯД: Александр Александрович, какие проблемы, кроме технических, возникали у Вас в Херсоне при запуске радио «Спутник»? Какие еще российские СМИ там стали доступны? Смотрят ли их местные жители или по-прежнему отдают предпочтение украинским каналам?

Александр Малькевич:«Спутник» пока что вещает в тестовом режиме на частоте 88.1 FM. Проблем не возникло, журналисты планируют сделать здесь полноценную студию – новостную и разговорную, чтобы делать свои врезки в эфир.

Среди прочего, будем запускать ежедневные вечерние врезки «Малькевич Live», которые сейчас идут только в интернете и называются «Стрим освобожденных территорий».

В целом же, российские СМИ в Херсоне доступны уже сейчас – три мультиплекса, 26 каналов, включая все традиционные с первой по двадцатую кнопки. Также есть два местных канала – ВТВ Плюс и «Таврия». Первый мы перезапустили, второй создали с нуля. Они тоже пользуются популярностью – там свои новости, интервью с людьми, принимающими решения, непосредственно относящиеся к региону.

ВЗГЛЯД: Были ли вы на месте покушения на Игоря Телегина?

А.М.: Меня не было на месте покушения, но я сам вижу, как ежедневно получают угрозы те, кто строит мирную жизнь.

Стандартно пару раз в неделю в разных частях Херсонской области мы слышим о новых случаях установки гранаты на растяжке.

Так сбегающие укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион.

ВЗГЛЯД: Были ли Вы на Антоновском мосту в последнее время? Пострадавшие там от последнего обстрела строители – это жители Херсона или работники, прибывшие из России?

А.М.: Я был там в День государственного флага России. 22 августа, мы с молодежью раскрашивали в российский триколор обе стелы – на въезде и на выезде. При последнем взрыве же пострадали мирные местные жители – строители, заделывавшие дыры в мосту.

ВЗГЛЯД: Насколько напряженная в Херсоне сейчас обстановка? В какой степени тем, кто покушался на Телегина, удается напугать горожан?

А.М.: Хочу заметить, что обстановка совершенно спокойная, например, в канун Дня флага прошел потрясающий концерт с российскими звездами. Непосредственно 22 августа были выступления местных артистов, финал конкурса «Звезда Херсона» и праздничный автопробег. В общем, настроение вполне праздничное, это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей – и именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты.

ВЗГЛЯД: Удалось ли сохранить в городе прежний уровень обеспечения продуктами и другими товарами после того, как Антоновский мост вышел из строя и теперь связь с восточным берегом происходит только на пароме?

А.М.: В городе все нормально с продуктами, открываются все новые и новые магазины, работают рынки, кафе, рестораны.

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ВЗГЛЯД: Какие признаки возвращения к полноценной жизни появились в последнее время?

А.М.: В целом, мирная жизнь возвращается – работают аптеки, открылся первый книжный магазин. Также, началась приемная кампания в три вуза. В ближайшее время в городе стартуют крупные строительные проекты, создан штаб по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Уже работает МРЭО, где люди получают российские номера, причем – не только для легковых авто, но и для мототранспорта и прицепов, это говорит о том, что в регионе возрождается и мелкий частный бизнес.

Отдельно отмечу: в городе действует 27 детских садов и около ста школ, туда уже идет запись. Некоторые школы стоят практически в чистом поле или в лесу. Тем не менее, там соблюдены также все условия для работы, сейчас их красят и облагораживают. Преподавателей отправляют в Крым на переподготовку, но соответствующие курсы будут проводиться и в самом Херсоне.

ВЗГЛЯД: Вы, вероятно, общаетесь с российскими «варягами», прибывшими руководить восстановлением региона?

А.М.: Я тесно взаимодействую с председателем правительства Сергеем Елисеевым, он был в понедельник гостем моего стрима. С его заместителем Владимиром Беспаловым мы работаем вообще в ежедневном режиме. Также отмечу министра образования и науки в Херсонской области Михаила Родикова – он поднимал образование в Севастополе после возвращения Крыма в Россию. Есть еще много исполнителей – на уровне среднего звена. Все они – руководители региона, члены их команды – безусловно смелые и мужественные люди, приехавшие сюда по зову сердца. Каждый из них по-своему интересен, но объединяет их один факт: все они могли спокойно работать на своих теплых местах, однако приняли важное решение помогать восстановлению Херсонской области.

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