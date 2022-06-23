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23 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
Калининградский регион оказался перед лицом сухопутной блокады из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия? Подробности...
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Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство? Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

Российские войска продолжают успешное наступление РИА Новости
Первое после Мариуполя крупное окружение украинских войск произведено на фронтах в Донбассе. Российским подразделениям совместно с войсками союзников удалось прорвать фронт в направлении одного из ключевых населенных пунктов – Артемовска. Сколько украинских войск оказалось в котле и какое значение это имеет для боевых действий? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Россия учит мир суверенитету

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня. Подробности...

У Казахстана нашлись свои слабости

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если в Китае мы видим уверенную в себе мировую державу, на которую можно опереться, то Казахстан – это пока еще многократно повторенное обещание. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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От США отваливается Техас

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках
    		   23 июня 2022, 11:40
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Михаил Мошкин,
    Артур Приймак

    В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО?

    В начале этой недели Общественная служба новостей сообщила о том, что Ростовский добровольческий казачий отряд «Дон» объявил о наборе граждан от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет. На данный момент пополнить отряд уже решили 90 человек, сообщил в среду региональный портал «РостовГазета».

    «Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации. Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Холостым и тем, у кого маленькие дети, или бездетным – отказывают», – рассказал Николай Дьяконов, атаман «Союза казаков-воинов России и зарубежья» (СКВРиЗ) – общественной организации,  под эгидой которой действует отряд «Дон».

    «Важный критерий – военный профессионализм. Нужно, чтобы потенциальные добровольцы в определенный период своей жизни прошли службу в Вооруженных силах Российской Федерации. И, конечно же, учитывается текущее состояние здоровья у добровольцев», – со своей стороны пояснил газете ВЗГЛЯД атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

    «Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое, – сообщил Дьяконов. – Мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом». Набор сейчас ведется во 2-й батальон добровольческого отряда «Дон».

    Отряд был сформирован в марте и, по сведениям портала Life, в конце  этого месяца (или, по другим данным – в начале апреля) начал действовать в зоне специальной военной операции. В частности, сообщалось об участии «Дона» в штурме села Заводы Изюмского района Харьковской области. Судя по Telegram-каналу атамана Дьяконова, казаки «Дона» сейчас участвуют в боевых действиях в составе 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР. В воскресенье военкор Евгений Лисицын привел сообщение командира стрелкового батальона 6-го полка с позывным Витас, из которого следует: казаки «Дона» действуют в районе Золотого и Горского в Попаснянском районе ЛНР, где в данный момент в котел попадает группировка ВСУ. «Освободили Камышеваху, освободили поселок Врубовка», – рассказал Витас, по словам которого бойцы продвигаются в северном направлении, отрезая противнику подвоз боеприпасов.

    Отметим, что 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о завершении освобождения поселка Камышеваха, которое было проведено силами спецполка полиции им. Ахмата Кадырова МВД России совместно с бойцами 6-го казачьего полка НМ ЛНР. В ходе боев за Камышеваху казаки и чеченские бойцы разгромили в том числе отряд польских наемников.

    По словам Дьяконова, добровольцы в отряд «Дон» набираются со всей России. «Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было, – и везде люди вступают в добровольческие соединения», – отметил атаман «Союза казаков-воинов России и зарубежья». Так, по данным издания «Красная звезда», в 6-м казачьем полку НМ ЛНР служат уроженцы Астраханской области, земляки атамана Дьяконова.

    Судя по официальному сайту «Союза казаков-воинов России и зарубежья», руководящие органы этой общественной организации находятся в Москве, отделения – в 79 регионах России. Председатель высшего совета СКВРиЗ – депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член президентского Совета по делам казачества, казачий генерал и атаман войскового общества «Всевеликое Войско Донское». Непосредственный руководитель СКВРиЗ, атаман Дьяконов – майор запаса (служил в Вооруженных силах с 1998 по 2009 год). В «Войске Донском» – заместитель атамана Водолацкого по взаимодействию с органами власти. В 2011 году распоряжением полпреда президента в Южном федеральном округе Дьяконову был присвоен чин есаула.

    Ростовский отряд «Дон» – не единственное казачье формирование, чьи представители участвуют в спецоперации. В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда, в которой вошли казаки Таманского, Майкопского, Черноморского и Кавказского отделов Кубанского казачьего войска.

    «Казаки Кубанского казачьего войска из добровольческого казачьего отряда «Кубань» отправляются выполнять боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Свыше 400 казаков со всех муниципалитетов Кубани всех возрастов в составе нового отряда», – сообщил 27 апреля в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска (ККВ) Александр Власов. Как пояснял телеканал «Царьград», это уже второй набор добровольцев в отряд «Кубань», который был сформирован на базе ККВ. По данным Life, отряд был создан в мае и дислоцируется на освобожденных территориях Запорожской области. «На данный момент бойцы «Кубани» выполняют разведывательно-диверсионные и штурмовые задачи в районе города Лисичанска», – сообщил источник портала.

    «За плечами у них ­– большой опыт военных действий в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии, Сирии, Южной Осетии, – цитировал «Царьград» атамана Власова. – С 2014 года наши казаки принимают участие в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской республик. Среди них есть те, кто участвовал в Крымской весне. Но отбирали исключительно по принципу добровольности».

    «Сейчас в военной операции принимают участие сразу четыре российских казачьих подразделения», – отмечал журналист Андрей Медведев. Помимо «Дона» и «Кубани», это созданный в апреле крымский добровольческий отряд «Таврида» и начавший формироваться в мае отряд «Ермак», костяк которого составляют казаки Оренбургского и Волжского войсковых обществ. По данным Life, «Таврида» выполняет разведывательно-диверсионные задачи на фронте в ДНР, «Ермак» – в ЛНР.

    «В целом на сегодняшний день в Донбассе и на Украине находится более пяти тысяч казаков»,

    – отмечает атаман Долуда. По словам собеседника, задолго до начала спецоперации около 2 тысяч казаков ушли добровольцами в мотострелковые, танковые, инженерные и другие подразделения российской армии, заключали военные контракты. «Весь этот первый казачий набор – контрактники, служащие в основных частях Вооруженных сил России. Когда уже началось организованное формирование специальных казачьих отрядов, таких как «Кубань», «Дон», «Ермак», казаки из этих отрядов служат и компактно работают именно в составе этих спецотрядов. Но, как правило, казачьи спецотряды приданы к более крупным основным частям российской армии», – указал Долуда. Но за счет притока добровольцев общая численность казаков выросла до упомянутых собеседником 5 тысяч.

    Казаки в рамках спецоперации, дополняет Долуда, могут решать абсолютно любые задачи. Например, совместные с мотострелковыми подразделениями. В некоторых случаях они выполняют самостоятельные боевые задачи. «Все казачьи общества ежегодно участвуют в военно-полевых сборах. Эти сборы проводятся по казачьим отделам, округам, обществам, казачьим войскам. На сборах проводятся полевые стрельбы из пистолетов, автоматов, пулеметов, гранатометов, других видов стрелкового оружия. Проводятся занятия по военно-инженерной подготовке. Проводятся занятия по работе на средствах связи. Проводятся занятия по тактической подготовке: то есть когда подразделение в обороне и наступлении. Тактическая подготовка – самое первое и самое главное», – перечислил атаман.

    Что касается материального стимула, то, по словам Долуды, многие казаки, когда пишут заявления о приеме в казачьи добровольческие отряды, понятия не имеют о том, какие деньги им заплатят. По словам атамана Всероссийского казачьего войска,

    «большинство кандидатов в добровольцы мало интересуются материальной составляющей».

    Для представителей казачьего воинского сословия главный вопрос – защита Отечества, подчеркнул собеседник. «Казаки считают, что если не остановить эту неонацистскую гидру, она расползется не только по Украине, но и по всей Европе», – добавил Долуда.

    Показательно, что казачьи организации на освобожденных территориях сейчас стремятся присоединиться к российским товарищам. Так, в начале июня стало известно о желании казаков Запорожской области вступить в состав Всероссийского казачьего общества. О том, что уже начались переговоры на эту тему с атаманом Долудой, сообщил атаман региона Сергей Юрченко. Окончательное решение будет принято при проведении казачьего Большого круга. «Сейчас стремимся к тому, чтобы быть большой крепкой дружной семьей казаков России», – сказал Юрченко.

    Казаков, помимо прочего, объединяет неприятие фашизма и его современных последователей. Во время Великой Отечественной войны нацисты уничтожили огромное количество казаков и казачек на Кубани, Дону, Тереке, в других местах, подчеркнул Долуда. «Каждый казак с детских лет помнит, что его Родина в Великую Отечественную войну потеряла более 27 миллионов человек. Казаки идут добровольцами, чтобы не дать снова расползтись по земле гремучей змее под названием «нацизм», – подчеркнул собеседник.

    Добавим, что на прошлой неделе стало известно: в Анапе именем атамана Владислава Нутрецова, погибшего при выполнении боевой задачи в Донбассе, назовут казачий класс в одном из городских школ. 55-летний Нутрецов отправился в ДНР в составе сводного казачьего батальона «Кубань» после начала спецоперации. Атаман погиб в районе Волновахи во время минометного обстрела, сопровождая людей в укрытие. Церемония прощания с атаманом прошла в Анапе в конце мая.

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