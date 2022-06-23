Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО?

В начале этой недели Общественная служба новостей сообщила о том, что Ростовский добровольческий казачий отряд «Дон» объявил о наборе граждан от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет. На данный момент пополнить отряд уже решили 90 человек, сообщил в среду региональный портал «РостовГазета».

«Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации. Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Холостым и тем, у кого маленькие дети, или бездетным – отказывают», – рассказал Николай Дьяконов, атаман «Союза казаков-воинов России и зарубежья» (СКВРиЗ) – общественной организации, под эгидой которой действует отряд «Дон».

«Важный критерий – военный профессионализм. Нужно, чтобы потенциальные добровольцы в определенный период своей жизни прошли службу в Вооруженных силах Российской Федерации. И, конечно же, учитывается текущее состояние здоровья у добровольцев», – со своей стороны пояснил газете ВЗГЛЯД атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

«Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое, – сообщил Дьяконов. – Мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом». Набор сейчас ведется во 2-й батальон добровольческого отряда «Дон».

Отряд был сформирован в марте и, по сведениям портала Life, в конце этого месяца (или, по другим данным – в начале апреля) начал действовать в зоне специальной военной операции. В частности, сообщалось об участии «Дона» в штурме села Заводы Изюмского района Харьковской области. Судя по Telegram-каналу атамана Дьяконова, казаки «Дона» сейчас участвуют в боевых действиях в составе 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР. В воскресенье военкор Евгений Лисицын привел сообщение командира стрелкового батальона 6-го полка с позывным Витас, из которого следует: казаки «Дона» действуют в районе Золотого и Горского в Попаснянском районе ЛНР, где в данный момент в котел попадает группировка ВСУ. «Освободили Камышеваху, освободили поселок Врубовка», – рассказал Витас, по словам которого бойцы продвигаются в северном направлении, отрезая противнику подвоз боеприпасов.

Отметим, что 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о завершении освобождения поселка Камышеваха, которое было проведено силами спецполка полиции им. Ахмата Кадырова МВД России совместно с бойцами 6-го казачьего полка НМ ЛНР. В ходе боев за Камышеваху казаки и чеченские бойцы разгромили в том числе отряд польских наемников.

По словам Дьяконова, добровольцы в отряд «Дон» набираются со всей России. «Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было, – и везде люди вступают в добровольческие соединения», – отметил атаман «Союза казаков-воинов России и зарубежья». Так, по данным издания «Красная звезда», в 6-м казачьем полку НМ ЛНР служат уроженцы Астраханской области, земляки атамана Дьяконова.

Судя по официальному сайту «Союза казаков-воинов России и зарубежья», руководящие органы этой общественной организации находятся в Москве, отделения – в 79 регионах России. Председатель высшего совета СКВРиЗ – депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член президентского Совета по делам казачества, казачий генерал и атаман войскового общества «Всевеликое Войско Донское». Непосредственный руководитель СКВРиЗ, атаман Дьяконов – майор запаса (служил в Вооруженных силах с 1998 по 2009 год). В «Войске Донском» – заместитель атамана Водолацкого по взаимодействию с органами власти. В 2011 году распоряжением полпреда президента в Южном федеральном округе Дьяконову был присвоен чин есаула.

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Ростовский отряд «Дон» – не единственное казачье формирование, чьи представители участвуют в спецоперации. В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда, в которой вошли казаки Таманского, Майкопского, Черноморского и Кавказского отделов Кубанского казачьего войска.

«Казаки Кубанского казачьего войска из добровольческого казачьего отряда «Кубань» отправляются выполнять боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Свыше 400 казаков со всех муниципалитетов Кубани всех возрастов в составе нового отряда», – сообщил 27 апреля в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска (ККВ) Александр Власов. Как пояснял телеканал «Царьград», это уже второй набор добровольцев в отряд «Кубань», который был сформирован на базе ККВ. По данным Life, отряд был создан в мае и дислоцируется на освобожденных территориях Запорожской области. «На данный момент бойцы «Кубани» выполняют разведывательно-диверсионные и штурмовые задачи в районе города Лисичанска», – сообщил источник портала.

«За плечами у них ­– большой опыт военных действий в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии, Сирии, Южной Осетии, – цитировал «Царьград» атамана Власова. – С 2014 года наши казаки принимают участие в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской республик. Среди них есть те, кто участвовал в Крымской весне. Но отбирали исключительно по принципу добровольности».

«Сейчас в военной операции принимают участие сразу четыре российских казачьих подразделения», – отмечал журналист Андрей Медведев. Помимо «Дона» и «Кубани», это созданный в апреле крымский добровольческий отряд «Таврида» и начавший формироваться в мае отряд «Ермак», костяк которого составляют казаки Оренбургского и Волжского войсковых обществ. По данным Life, «Таврида» выполняет разведывательно-диверсионные задачи на фронте в ДНР, «Ермак» – в ЛНР.

«В целом на сегодняшний день в Донбассе и на Украине находится более пяти тысяч казаков»,

– отмечает атаман Долуда. По словам собеседника, задолго до начала спецоперации около 2 тысяч казаков ушли добровольцами в мотострелковые, танковые, инженерные и другие подразделения российской армии, заключали военные контракты. «Весь этот первый казачий набор – контрактники, служащие в основных частях Вооруженных сил России. Когда уже началось организованное формирование специальных казачьих отрядов, таких как «Кубань», «Дон», «Ермак», казаки из этих отрядов служат и компактно работают именно в составе этих спецотрядов. Но, как правило, казачьи спецотряды приданы к более крупным основным частям российской армии», – указал Долуда. Но за счет притока добровольцев общая численность казаков выросла до упомянутых собеседником 5 тысяч.

Казаки в рамках спецоперации, дополняет Долуда, могут решать абсолютно любые задачи. Например, совместные с мотострелковыми подразделениями. В некоторых случаях они выполняют самостоятельные боевые задачи. «Все казачьи общества ежегодно участвуют в военно-полевых сборах. Эти сборы проводятся по казачьим отделам, округам, обществам, казачьим войскам. На сборах проводятся полевые стрельбы из пистолетов, автоматов, пулеметов, гранатометов, других видов стрелкового оружия. Проводятся занятия по военно-инженерной подготовке. Проводятся занятия по работе на средствах связи. Проводятся занятия по тактической подготовке: то есть когда подразделение в обороне и наступлении. Тактическая подготовка – самое первое и самое главное», – перечислил атаман.

Что касается материального стимула, то, по словам Долуды, многие казаки, когда пишут заявления о приеме в казачьи добровольческие отряды, понятия не имеют о том, какие деньги им заплатят. По словам атамана Всероссийского казачьего войска,

«большинство кандидатов в добровольцы мало интересуются материальной составляющей».

Для представителей казачьего воинского сословия главный вопрос – защита Отечества, подчеркнул собеседник. «Казаки считают, что если не остановить эту неонацистскую гидру, она расползется не только по Украине, но и по всей Европе», – добавил Долуда.

Показательно, что казачьи организации на освобожденных территориях сейчас стремятся присоединиться к российским товарищам. Так, в начале июня стало известно о желании казаков Запорожской области вступить в состав Всероссийского казачьего общества. О том, что уже начались переговоры на эту тему с атаманом Долудой, сообщил атаман региона Сергей Юрченко. Окончательное решение будет принято при проведении казачьего Большого круга. «Сейчас стремимся к тому, чтобы быть большой крепкой дружной семьей казаков России», – сказал Юрченко.

Казаков, помимо прочего, объединяет неприятие фашизма и его современных последователей. Во время Великой Отечественной войны нацисты уничтожили огромное количество казаков и казачек на Кубани, Дону, Тереке, в других местах, подчеркнул Долуда. «Каждый казак с детских лет помнит, что его Родина в Великую Отечественную войну потеряла более 27 миллионов человек. Казаки идут добровольцами, чтобы не дать снова расползтись по земле гремучей змее под названием «нацизм», – подчеркнул собеседник.

Добавим, что на прошлой неделе стало известно: в Анапе именем атамана Владислава Нутрецова, погибшего при выполнении боевой задачи в Донбассе, назовут казачий класс в одном из городских школ. 55-летний Нутрецов отправился в ДНР в составе сводного казачьего батальона «Кубань» после начала спецоперации. Атаман погиб в районе Волновахи во время минометного обстрела, сопровождая людей в укрытие. Церемония прощания с атаманом прошла в Анапе в конце мая.

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