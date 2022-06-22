Группировка ВСУ попала в «котел» по образцу Мариуполя

Первое после Мариуполя крупное окружение украинских войск произведено на фронтах в Донбассе. Российским подразделениям совместно с войсками союзников удалось прорвать фронт в направлении одного из ключевых населенных пунктов – Артемовска. Сколько украинских войск оказалось в котле и какое значение это имеет для боевых действий?

Утром в среду окончательно оформилось окружение группировки ВСУ в районе населенных пунктов Золотое и Горское. Части ВС РФ и союзников заняли несколько населенных пунктов к северу и западу от Горского, включая Врубовку. Тем самым была перерезана последняя грунтовая дорога из котла. Формально незанятой пока остается Рай-Александровка, но на земле это уже несущественно.

Таким образом, российские и союзнические войска вплотную приблизились к дороге Артемовск (Бахмут, в дальнейшем будем использовать географические названия, существовавшие до массового переименования населенных пунктов украинскими властями в 2014–2016 годах) – Лисичанск. Тем самым начинается оформление более крупного и важного котла вокруг Лисичанска и завода «Азот».

Примечательно, что российские и союзные войска практически не встретили сопротивления, продвигаясь к населенным пунктам Мирная Долина и Врубовка. И это при том, что ранее на этих участках вокруг Горского и Золотого противник ожесточенно оборонялся. Российские войска заняли Мирную Долину, после чего вплотную подошли на северном участке к поселкам Белая гора (на 2 километра) и Устиновка. А Белая гора – это фактически черта города Лисичанска, его южная окраина.

На восточном направлении, заняв Врубовку, российские войска двинулись на Николаевку. Таким образом, передовые части ЧВК «Вагнер» к утру среды оказались примерно в 5 километрах от Артемовска.

Чуть восточнее Мирной Долины части ВС РФ и ДНР продвинулись к железной дороге и зашли в населенный пункт Подлесное. В Горское (или из него) сейчас можно попасть только по плохой дороге через Рай-Александровку, но она находится под плотным огневым контролем ВС РФ.

Внутри котла оказалось от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. И это не считая тех военнослужащих 57-й мотопехотной бригады, которые самовольно оставили позиции во Врубовке и Подлесном. Местами они сдаются в плен. Но значительная часть побежала в стороны Лисичанска (из Подлесного) и Артемовска (из Врубовки).

Никакого существенного сопротивления в последние пару дней 57-я бригада не оказывает, и есть непроверенные данные, что потери личного состава в ряде батальонов составили более 60%. Сложно предположить, насколько долго намерены сопротивляться те части ВСУ, которые оказались заперты в Горском – Золотом. Моральное состояние 57-й бригады и горных стрелков из Закарпатья крайне плохое. Они даже не предпринимают попыток выйти из окружения и прорваться хотя бы в сторону Лисичанска, хотя и это уже совершенно бесполезно.

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Начались уличные бои в Клиновом, то есть в непосредственной близости от Артемовска. Однако сам Артемовск сильно укреплен и взять его с ходу не получится. Кроме того, противник понимает важность этого населенного пункта для общей тактической ситуации на этом участке. И если «Вагнер» сможет занять Николаевку в течение суток, то положение ВСУ в районе Лисичанска станет критическим.

Дело в том, что российские войска и союзники в последние дни просто блокируют территорию завода «Азот» и город Лисичанск, не предпринимая попыток штурмовать их. Это связано было как раз с ожиданием действий группировки у Горского – Золотого. И вот сегодня утром ее передовые части фактически вышли на южную окраину Лисичанска, а другие подразделения продолжают блокировать дорогу Артемовск – Лисичанск.

По факту это означает оперативное окружение группировки противника в Лисичанске и на заводе «Азот» без шансов ее деблокировать. Остающиеся дороги вокруг городской агломерации полностью простреливаются. Попытки противника контратаковать южнее Артемовска привели только к его большим потерям.

Окружение украинской группировки в Горском – Золотом – первая такая успешная операция после освобождения Мариуполя. До этого не удавалось создавать именно котлы, а важные населенные пункты либо брались штурмом (Попасная), либо лихим наскоком (Северодонецк). Сейчас же впервые полностью реализована классическая операция по окружению противника, который до этого буквально вгрызался в эти Врубовку, Тошковку и прочие местные села вокруг Горского.

Этот котел, конечно же, важен и сам по себе, поскольку аннигилирует целую бригаду ВСУ и часть горных стрелков. Но все же куда более важен контекст более крупной операции по окружению Лисичанска.

Создалась парадоксальная ситуация. Противник, очевидно, ожидал усиление давления на северном участке фронта у Северска, то есть напрямую на Славянск и от Святогорска на юг. А также южнее у Авдеевки, где все это время идут артиллерийские перестрелки и контрбатарейная борьба. Позиции же у Горского – Золотого киевское командование считало прочными и незыблемыми, как ранее Попасную. В результате беда для ВСУ пришла как раз отсюда. Прорыв российских и донецких частей вокруг Горского – Золотого оказался для ВСУ совершенно неожиданным.

Похоже, что с точки зрения киевского Генштаба самое верное направление – по прямой. Эту свою логику они проецируют на российские войска. Как следствие, противник концентрирует резервы и вооружение именно на этих прямых линиях.

Тут надо, правда, заметить, что на прошедшей неделе российские и союзные войска продвигались на этом участке фронта именно по этим «прямым» линиям – то, что в классической военной науке называлось ранее дефиле. Более того, севернее Славянска давление вообще оказывалось вдоль единственной там автомобильной трассы. А на выходе прорыв был осуществлен на тактически более сложном, но не очевидном для противника участке. Если все это было тактической уловкой российского командования, то можно только поаплодировать.

Вообще, если присмотреться к локальным боям на наиболее важных и сложных участках фронта, то можно выявить интересную тенденцию. Российские и союзные войска оказывают давление не на каком-то одном «направлении главного удара», а продавливают оборону противника одновременно в нескольких точках («брусиловский прорыв» образца 1916 года). Где-нибудь да и продавится.

С другой стороны, противник не успевает сориентироваться и, похоже, продолжает придерживаться какого-то ранее написанного общего плана обороны. В результате украинская оборона в центральном секторе фронта становится хаотичной и плохо управляемой. Кроме того, они очень зависимы от коммуникаций и потому заранее превратили узловые населенные пункты в крепости и теперь вынуждены их удерживать (Артемовск, например).

При такой тактике ВСУ теряют свое главное преимущество – численность. Их по факту очень много, местами совсем больше, чем наших, но распределены они по фронту неравномерно. Крупные и сохраняющие боеспособность части толкутся у этих самых укрепленных населенных пунктов в ожидании российского наступления (кстати, такая же картина сейчас наблюдается вокруг Харькова), а фланги этих группировок охраняются неизвестно кем или частями, уже потерявшими и списочный состав, и боеспособность, и моральный дух.

Вот сейчас: в Горском командир остатков 57-й бригады полковник Бакулин мог сколько угодно долго организовывать оборону укрепрайона Золотое, а его фронт при этом рухнул на обоих флангах. Флаг ему в руки после этого. Белый.

Также вызывает удивление упорное стремление не выводить войска из окружения. По логике, командование 57-й бригады должно было отдать приказ отступать хоть пешком, хоть на лошадях и подводах через лес в сторону Рай-Александровки. При том, что в одном батальоне осталось в строю, по оперативным данным, 20 бойцов, а в другом только командный состав. Но командование бригады продолжало цепляться за Горское.

57-я бригада набрана исключительно из контрактников, причем также исключительно из Херсонской и Николаевской областей. То есть семьи этих военнослужащих сейчас находятся на подконтрольной РФ территории и, возможно, массово получают российские паспорта. И до самого последнего времени 57-я бригада считалась подразделением элитным, которое в числе первых получало западное вооружение.

И все же чрезмерно радужные реляции пока преждевременны. Действительно, такого рода операции сильно приближают момент, когда можно будет констатировать тактическую победу. Но все же надо подождать, прежде чем говорить об оперативном окружении Лисичанска или о занятии Артемовска. Все будет. Но попозже.