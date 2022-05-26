Национальную идею России выявило противостояние с Западом

Наша страна оказалась «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея для России. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве.

«Сегодня как никогда остро и важно стоят вопросы рефлексии над цивилизационной повесткой, над представлением образа будущего: куда идет мир и куда идем мы. Та повестка глобализации, которая двадцать лет назад казалась как нельзя более актуальной, сегодня сменяется на иную – повестку полицентричного мира», – сказал РИА «Новости» и.о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев. Своим мнением он поделился накануне открытия VIII российского философского конгресса, который в четверг начал работу в Москве и продлится три дня.

Конгресс приурочен к столетию выдающегося отечественного философа, социолога и писателя Александра Зиновьева, известного критика современной либеральной идеологии и западоцентричной глобализации. Основная тема встречи – «Философия в полицентричном мире». Отметим, что среди более чем полутора тысяч участников конгресса, было много представителей философского сообщества из ближнего и дальнего зарубежья – в частности, из Китая, Казахстана, Белоруссии.

«Конгресс проходит в значительной степени под знаком противостояния глобализму. Звучавшие на пленарном заседании доклады, были антиглобалистскими по духу, они были направлены против попыток навязывания Западом своих ценностей, против цензуры мышления, против единого стандарта и образа жизни, которые Запад навязывает трем четвертям человечества», – сказал газете ВЗГЛЯД философ и политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Символично, что конгресс, на котором главной темой стали противостояние западному доминированию и поиск собственной цивилизационной идентичности, приурочен к столетию Зиновьева, добавил собеседник. «Великий русский философ Александр Зиновьев в свое время критиковал Советский Союз. Какое-то время он пожил в эмиграции, но затем вернулся уже в Россию. И в последние годы жизни он подверг жесткой критике Запад и его глобалистский проект», – подчеркнул Матвейчев.

Зиновьев, как социальный философ и социолог, точно предсказал еще четверть века назад то, что происходит в мире сегодня, отметил собеседник. «Удивительно сейчас перечитывать книги Зиновьева, которые были написаны задолго до оранжевых революций, задолго до 2014 года и нынешней специальной военной операции. Он предсказал, что будут эти конфликты, будут попытки навязывать глобальный проект, что весь остальной мир будет этому сопротивляться», – рассказывает Матвейчев.

«Сегодня разворот России на Восток равносилен выживанию. Но не просто для того чтобы заменить Запад, а в контексте осознания себя как отдельной цивилизации. То, о чем всегда говорили русские мыслители-евразийцы», – подчеркнул собеседник. Матвейчев уверен – для России поиск национальной идеи – как формулы того, что отличает нашу, российскую цивилизацию от других – становится не отвлеченной абстракцией, а насущной необходимостью.

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«В основе русской национальной идеи лежат ценности, которые на сегодня чужды западной культуре, – считает Борис Межуев, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ. – На Западе сегодня популярны идеи, вроде тех, что предлагал французский интеллектуал Клод Лефор. Суть его учения в том, что надо отказаться от личного Бога и заменить его некоей абстрактной спиритуальностью, духовностью. А общество, по его мнению, должно отказаться от публичной власти и заменить ее горизонтальными сетевыми принципами. Это направление западной цивилизации, видимо, и становится мейнстримом. Неформальной идеологией новой управленческой элиты коллективного Запада становится вот такая левая либеральность».

С этими новыми аксиомами глобальной цивилизации не готова мириться не только Россия, но и Латинская Америка, Индия, Китай, даже Израиль и Венгрия, констатировал Межуев. «Но именно Россия сейчас оказалась на переднем крае цивилизационного столкновения», – добавил философ.

Россия, которая стереотипно воспринималась как авторитарная страна, которая насаждает и в своем обществе идеологическое единообразие, сейчас становится полюсом свободы, свою очередь подчеркнул Матвейчев. «Запад указывал на СССР, как на источник тоталитаризма, единообразности, где люди ходят в одинаковых одеждах и одинаково мыслят. Сейчас по большому счету все поменялось местами. В нашей стране как раз отстаивают ценности свободы, разнообразия», – отметил собеседник.

«Мы говорим о том, что мир многополярен в том числе и в культуре, языки, на которых мыслят и воспринимают мир народы – разнообразны, философские подходы и парадигмы – разнообразны. А нас пытаются нивелировать всевозможной политкорректностью, «культурой отмены» и многими другими вещами. Все это для нас совершенно неприемлемо», – подчеркнул Матвейчев.

Свобода выбора народами собственной цивилизационной модели, своего пути развития подразумевает и право сохранить присущие именно этой цивилизации формы общественного устройства, религиозности, семейного уклада. Так, для России одним из элементов национальной идеи может стать укрепление института отцовства, сбережение полноценных семей, полагает Межуев. «В этом ключе, мне кажется, ценную мысль накануне выразила Татьяна Голикова – она назвала национальной идеей создание многопоколенной многодетной семьи. Это логическое следствие той же идеи: ведь если нет отца – нет и детей. Многодетная – это полноценная семья, с нормальными ролями обоих родителей», – пояснил философ.

Идеи чадолюбия особенно важно распространять среди молодых интеллектуалов, полагает собеседник. «Интеллектуальный класс символизирует будущее. Но обратите внимание: западная семья в среднем больше двух детей не имеет», – заметил Межуев. Проблема, как подчеркнул политолог, имеет не только социально-экономическое, но и идейное измерение. Традиционная, крепкая семья уже не входит в обязательный набор ценностей, предлагаемых современному человечеству. «Это тоже философская проблема, которая, на мой взгляд, до сих пор еще толком в нашей стране не обсуждается», – подытожил Межуев, добавив, что такие вопросы требуют осмысления на уровне государства.

«Я убежден, что идеология не должна формулироваться в виде закона,

– в свою очередь заметил Матвейчев, – Это как раз те ошибки и уроки, которые мы должны вынести из советской истории, когда какие-то цитаты из философских рассуждений классиков марксизма превращались буквально в законы, памятки и прочее. Это вызывало отторжение». Перед интеллектуальным классом России стоит другая задача – инициировать обсуждение в обществе тем, важных для выживания и развития, подчеркнул собеседник.

Матвейчев рассказал о планах возобновить работу парламентского дискуссионного клуба. «Раньше в Госдуме такой клуб существовал и, возможно, имеет смысл его возродить. Нужно будет узнать кто им занимался, есть ли какие-то исполнительные органы. И как только уточним все организационные моменты, мы, конечно, туда позовем и философов, и политологов, для обмена мнениями», – рассказал депутат.

«Поэтому, я считаю, мы должны заняться обсуждением национальной идеи и на парламентской площадке, – резюмировал Матвайчев. – Безусловно, дискутировать надо с учетом мнения наших избирателей. Депутаты могут и должны быть в этом случае коммуникаторами, связующим звеном».

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