«Многовекторность» между Россией и ее врагами закончилась

На днях в Москве прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности – военно-политического блока, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Лидеры этих государств обсуждали, как ОДКБ будет реагировать на нынешние и будущие вызовы. А вызовов этих, мягко говоря, не счесть.

Средней Азии угрожает исламский терроризм – и речь тут не столько о вторжении из Афганистана (где талибы готовы договариваться с Москвой и среднеазиатскими странами о мирном сосуществовании), сколько о росте радикальных исламистских настроений в местных обществах. Их питательной средой является как не всегда эффективная внутренняя политика государств Средней Азии, так и активная работа американских и проамериканских НКО (заинтересованных в превращении среднеазиатского региона в пространство нестабильности).

Южному Кавказу грозят амбиции Турции, помноженные на агрессивность Азербайджана и откровенную слабость нынешнего армянского руководства. Находящемуся к югу от Кавказа Ирану категорически не нравится переход Армении и Грузии под турецко-азербайджанский контроль, и Тегеран готов уже занимать более жесткую позицию, добавляя тем самым керосина на кавказские угли.

Самые же большие вызовы идут с европейского направления. В то время как Россия зачищает украинский гнойник (распространявший вирус Майдана не только на соседние страны, но и на все евразийское пространство), Запад расширяет НАТО за счет Финляндии и Швеции, раскачивает Молдавию. А также поставляет на Украину оружие и боевиков, прямо предлагая Киеву вторгнуться на территорию Российской Федерации.

Все эти угрозы и вызовы, казалось бы, требуют сплочения стран-союзниц по ОДКБ (объединенных общей судьбой и общей территорией). Превращения блока в АнтиНАТО, дабы он мог защищать суверенитет государств-членов как от Североатлантического альянса, так и от других угроз, которые будут возникать в ходе идущего пересмотра глобальных правил игры. «Международные отношения в условиях разобщенности мирового сообщества все чаще характеризуются обострением напряженности», – признают сами участники ОДКБ в совместном заявлении.

Двусторонние спицы

Вопрос лишь в том, готова ли сама Организация и ее члены к такой трансформации? Ответ очевиден – нет, не готовы. Хотя бы потому, что ОДКБ – это не НАТО. Ни по функциям, ни по структуре, ни по менталитету стран-участниц.

Так, страны НАТО (за исключением, пожалуй, лишь Турции) объединены евроатлантической идеологией. Ценностный конфликт между Восточной и Западной Европой отнюдь не мешает им считать себя в координатах «свой-чужой» неким единым сообществом «своих». И, условно, Германия вполне готова защищать Польшу, а Чехия – Испанию.

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В ОДКБ же такого нет. Сама Организация – это фактически зонтичная структура. Набор двусторонних гарантий безопасности между Россией и странами-членами. Да, в процессе недавнего спасения Казахстана от террористов туда прибыли контингенты из всех стран ОДКБ, но это была лишь формальность – реально работу выполняла Россия в рамках своих гарантий. На деле же условная Армения не будет воевать за Таджикистан, а Киргизия – за Белоруссию. Просто потому, что они не считают себя неким единым целым. Более того, как показал армяно-азербайджанский конфликт, ряд стран ОДКБ (Белоруссия, Казахстан) в нем поддерживали отнюдь не Армению, а Азербайджан. Более того, как выяснилось, само руководство Армении не поддерживало Армению – Никол Пашинян не только слил Нагорный Карабах, но и палец о палец не ударил для того, чтобы защитить собственно армянскую территорию от вторжения азербайджанских войск.

Кроме того, вопрос в том, как крепко лидер держит зонтик. Так, Североатлантический альянс – это по сути инструмент контроля Соединенных Штатов над странами-членами, их военным и политическим курсом. Государства (за редким исключением) следуют в русле американской внешней политики, покупают американское оружие и рассматривают американских врагов как своих врагов. В ОДКБ подобной блоковой дисциплины нет. Страны-члены Организации спокойно сотрудничают с врагами России, покупают у них оружие, а о какой-то ресурсной поддержке внешней политики РФ с их стороны вообще говорить не приходится. Например, все из них – кроме Белоруссии, да и то частично – банально дистанцировались от проходящей на Украине спецоперации.

Объединяйтесь – или превращайтесь

Казалось бы, странное поведение. И не только потому, что Украина – это угроза для всех. И не только потому, что Россия и лишь Россия – это спасение всех. Лишь Москва способна защитить членов ОДКБ от исходящих внешних и внутренних угроз, что если Москве будет плохо – будет плохо и им. В лучшем случае страны потеряют весь свой суверенитет, в худшем случае их (как минимум Армении и Белоруссии) вообще не будет на карте. Это не говоря о том, что экономики всех государств (в том числе и Казахстана, который считает себя процветающим нефтяным ханством) полностью зависят от России.

Однако местные элиты действуют в своей логике. Они привыкли к тому, что Москва постоянно дает и ничего не требует. Они уверены в том, что Россия их и без того будет защищать, поскольку не может позволить появления у себя под боком новых враждебных режимов. Считают, что российские гарантии бесплатные, что можно жить под российским военно-экономическим зонтиком, но в то же время тянуться к Западу (Армения, Казахстан), Ирану и Китаю (Таджикистан), Турции (Киргизия и Казахстан) или играть в полную независимость (Белоруссия). И здесь ключевое слово – «привыкли». Их к этому приучили долгие годы российской политики на постсоветском пространстве.

Что ж, эти годы прошли, «многовекторность» в виде маневрирования между Россией и ее врагами закончилась. Украинский кризис – это лишь первый из многих вызовов и потрясений, которые несет нынешнее время перемен как России, так и странам постсоветского пространства. А значит, всякой благотворительности должен быть положен конец. Страны ОДКБ должны решить – либо они становятся с Россией единым целым, превращаются в АнтиНАТО, бросают ресурсы на поддержку российской внешней политики и борются вместе против всех внешних угроз (начиная от исламистов и заканчивая американцами), либо уходят в самостоятельное плавание. В сторону превращения в исламский эмират, польскую колонию или турецкий вилайет.