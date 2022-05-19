«Многовекторность» между Россией и ее врагами закончилась

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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Россия делает ставку на боевые лазеры

Так выглядит комплекс «Пересвет». Облик других образцов лазерного оружия России пока секретен Министерство обороны РФ/РИА Новости
«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Виктор Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?  Подробности...
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Создателю «Северного потока» отомстили за верность дружбе с Россией

В начале «нулевых», будучи канцлером, Шредер регулярно наведывался в Россию Gero Breloer/DPA/ТАСС
Немецкие власти лишают Герхарда Шредера ряда привилегий, полагавшихся ему как бывшему канцлеру ФРГ. Оставят только пенсию и личную охрану. Кроме того, Шредер рискует угодить под персональные санкции Евросоюза, если не разорвет официальные связи с Москвой. Так правящие круги мстят бывшему лидеру страны в рамках «отмены России». При этом рядовым немцам есть за что благодарить наладившего тесные связи с Москвой Шредера. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Многовекторность» между Россией и ее врагами закончилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Страны ОДКБ должны решить – либо они с Россией превращаются в АнтиНАТО и борются вместе против всех внешних угроз, либо уходят в самостоятельное плавание. В сторону превращения в исламский эмират, польскую колонию или турецкий вилайет. Подробности...

«Русофобскую дугу» замкнуть не получится

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Под разговоры об имперских амбициях России и деколонизации как раз и происходит возрождение имперских амбиций стран, которые, казалось бы, давно должны были смириться со своей скромной ролью на карте мира. Подробности...
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«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Подробности...
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США примиряются с Венесуэлой

Самый скандальный «путинский агент»

Историческое поражение батальона «Азов»

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

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«Москвичи» – какими они были и могли быть

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    «Многовекторность» между Россией и ее врагами закончилась

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		19 мая 2022, 09:02

    На днях в Москве прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности – военно-политического блока, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Лидеры этих государств обсуждали, как ОДКБ будет реагировать на нынешние и будущие вызовы. А вызовов этих, мягко говоря, не счесть.

    Средней Азии угрожает исламский терроризм – и речь тут не столько о вторжении из Афганистана (где талибы готовы договариваться с Москвой и среднеазиатскими странами о мирном сосуществовании), сколько о росте радикальных исламистских настроений в местных обществах. Их питательной средой является как не всегда эффективная внутренняя политика государств Средней Азии, так и активная работа американских и проамериканских НКО (заинтересованных в превращении среднеазиатского региона в пространство нестабильности).

    Южному Кавказу грозят амбиции Турции, помноженные на агрессивность Азербайджана и откровенную слабость нынешнего армянского руководства. Находящемуся к югу от Кавказа Ирану категорически не нравится переход Армении и Грузии под турецко-азербайджанский контроль, и Тегеран готов уже занимать более жесткую позицию, добавляя тем самым керосина на кавказские угли.

    Самые же большие вызовы идут с европейского направления. В то время как Россия зачищает украинский гнойник (распространявший вирус Майдана не только на соседние страны, но и на все евразийское пространство), Запад расширяет НАТО за счет Финляндии и Швеции, раскачивает Молдавию. А также поставляет на Украину оружие и боевиков, прямо предлагая Киеву вторгнуться на территорию Российской Федерации.

    Все эти угрозы и вызовы, казалось бы, требуют сплочения стран-союзниц по ОДКБ (объединенных общей судьбой и общей территорией). Превращения блока в АнтиНАТО, дабы он мог защищать суверенитет государств-членов как от Североатлантического альянса, так и от других угроз, которые будут возникать в ходе идущего пересмотра глобальных правил игры. «Международные отношения в условиях разобщенности мирового сообщества все чаще характеризуются обострением напряженности», – признают сами участники ОДКБ в совместном заявлении.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    Двусторонние спицы

    Вопрос лишь в том, готова ли сама Организация и ее члены к такой трансформации? Ответ очевиден – нет, не готовы. Хотя бы потому, что ОДКБ – это не НАТО. Ни по функциям, ни по структуре, ни по менталитету стран-участниц.

    Так, страны НАТО (за исключением, пожалуй, лишь Турции) объединены евроатлантической идеологией. Ценностный конфликт между Восточной и Западной Европой отнюдь не мешает им считать себя в координатах «свой-чужой» неким единым сообществом «своих». И, условно, Германия вполне готова защищать Польшу, а Чехия – Испанию.

    В ОДКБ же такого нет. Сама Организация – это фактически зонтичная структура. Набор двусторонних гарантий безопасности между Россией и странами-членами. Да, в процессе недавнего спасения Казахстана от террористов туда прибыли контингенты из всех стран ОДКБ, но это была лишь формальность – реально работу выполняла Россия в рамках своих гарантий. На деле же условная Армения не будет воевать за Таджикистан, а Киргизия – за Белоруссию. Просто потому, что они не считают себя неким единым целым. Более того, как показал армяно-азербайджанский конфликт, ряд стран ОДКБ (Белоруссия, Казахстан) в нем поддерживали отнюдь не Армению, а Азербайджан. Более того, как выяснилось, само руководство Армении не поддерживало Армению – Никол Пашинян не только слил Нагорный Карабах, но и палец о палец не ударил для того, чтобы защитить собственно армянскую территорию от вторжения азербайджанских войск.  

    Кроме того, вопрос в том, как крепко лидер держит зонтик. Так, Североатлантический альянс – это по сути инструмент контроля Соединенных Штатов над странами-членами, их военным и политическим курсом. Государства (за редким исключением) следуют в русле американской внешней политики, покупают американское оружие и рассматривают американских врагов как своих врагов. В ОДКБ подобной блоковой дисциплины нет. Страны-члены Организации спокойно сотрудничают с врагами России, покупают у них оружие, а о какой-то ресурсной поддержке внешней политики РФ с их стороны вообще говорить не приходится. Например, все из них – кроме Белоруссии, да и то частично – банально дистанцировались от проходящей на Украине спецоперации.

    Объединяйтесь – или превращайтесь

    Казалось бы, странное поведение. И не только потому, что Украина – это угроза для всех. И не только потому, что Россия и лишь Россия – это спасение всех. Лишь Москва способна защитить членов ОДКБ от исходящих внешних и внутренних угроз, что если Москве будет плохо – будет плохо и им. В лучшем случае страны потеряют весь свой суверенитет, в худшем случае их (как минимум Армении и Белоруссии) вообще не будет на карте. Это не говоря о том, что экономики всех государств (в том числе и Казахстана, который считает себя процветающим нефтяным ханством) полностью зависят от России.

    Однако местные элиты действуют в своей логике. Они привыкли к тому, что Москва постоянно дает и ничего не требует. Они уверены в том, что Россия их и без того будет защищать, поскольку не может позволить появления у себя под боком новых враждебных режимов. Считают, что российские гарантии бесплатные, что можно жить под российским военно-экономическим зонтиком, но в то же время тянуться к Западу (Армения, Казахстан), Ирану и Китаю (Таджикистан), Турции (Киргизия и Казахстан) или играть в полную независимость (Белоруссия). И здесь ключевое слово – «привыкли». Их к этому приучили долгие годы российской политики на постсоветском пространстве.

    Что ж, эти годы прошли, «многовекторность» в виде маневрирования между Россией и ее врагами закончилась. Украинский кризис – это лишь первый из многих вызовов и потрясений, которые несет нынешнее время перемен как России, так и странам постсоветского пространства. А значит, всякой благотворительности должен быть положен конец. Страны ОДКБ должны решить – либо они становятся с Россией единым целым, превращаются в АнтиНАТО, бросают ресурсы на поддержку российской внешней политики и борются вместе против всех внешних угроз (начиная от исламистов и заканчивая американцами), либо уходят в самостоятельное плавание. В сторону превращения в исламский эмират, польскую колонию или турецкий вилайет.

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