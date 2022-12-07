Мужество российских волонтеров приравняли к героизму военных

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8 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 01:02  |  vz.ru
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В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
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Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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В чем секрет венгерской аномалии

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Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
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    Мужество российских волонтеров приравняли к героизму военных

    Отличившиеся волонтеры были награждены орденами
    		   7 декабря 2022, 23:55
    Фото: мывместе.рф
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?

    В среду в столичном выставочном зале «Манеж» завершил свою работу Международный форум гражданского участия «Мы Вместе». Встреча, которая продолжалась три дня, собрала тысячи волонтеров со всей страны – и в том числе из Донбасса и других новых регионов России. В последний день работы форума первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил пять орденов Мужества волонтерам, которые помогали мирным жителям в зоне СВО.

    Так, награду за проявленное мужество в ходе гуманитарной миссии по оказанию помощи мирным жителям Донбасса получил глава представительства «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Кирилл Макаров. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении гражданского долга, орденом Мужества награждены также добровольцы Дмитрий Никонов, Антон Птичкин, Евгений Новиков и Георгий Шерстюков (двое последних – посмертно). Новиков – ветеран военных действий в Афганистане и Чечне прибыл в Донбасс добровольцем с гуманитарной миссией, сообщает ТАСС. Волонтер погиб 10 июля во время артиллерийского удара ВСУ по городу Шахтерск в ДНР.

    У волонтеров «не было в руках оружия, они пришли помогать другим, но по ним стреляли, их убивали», – сказал Кириенко. Волонтеры, работающие в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях – настоящие герояи нашего времени, в свою очередь подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов. Как отметил Кириенко, ордена Мужества указами президента вручается бойцам, совершившим подвиг – но показательно, что награду вручают и людям сугубо мирных профессий, волонтерам.

    Так, например, тезка первого космонавта, предприниматель из Челябинска Юрий Гагарин получил орден,  за то, что спас почти 400 детей, придумав использовать для этого рюкзаки-переноски, передает ТАСС. Малышей выносили из подвалов на спинах, а руки при этом были свободны для оружия. Самому маленькому спасенному им ребенку было два дня. 

    «Я полгода работаю на новых территориях и вижу работу, труд, подвижничество, подвиг этих людей – сотен и тысяч»,  – поделился с газетой ВЗГЛЯД участник форума, член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

    Показательно, что добровольцы из волонтерской роты «Боевого братства» и «Молодой гвардии «Единой России» – многим из которых не исполнилось и  двадцати лет – работали в Донбассе на самых сложных участках. Об этом рассказал первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев. Собеседник, выезжавший в Донбасс вместе с коллегами-депутатами – Артемом Туровым, Виктором Водолацким, Игорем Кастюкевичем, Дмитрием Саблиным – был свидетелем того как работают молодые волонтеры.

     «Уже 15 марта все приехали в Мариуполь, когда город дымился от обстрелов и шли самые активные боевые действия», – поделился депутат.

    Волонтеры прибывали в только что освобожденные районы города, попадали под обстрелы, спасали людей из горящих зданий, вывозили пожилых людей.

    Добровольцы не раз могли стать жертвами терактов, отмети Бичаев: в Мелитополе украинские диверсанты подорвали два гуманитарных центра, в Бердянске был подорван вход в гуманитарный пункт, а в Энергодаре во время раздачи гуманитарных грузов прилетал украинский дрон-камикадзе. 

    «Работают молодые люди и взрослые, и приезжие, и местные. Они беззаветно отдают себя, служат людям. Действительно служение в самом высоком смысле слова. Новые вызовы, которые появились у России в этом году, придали ему совершенно новое значение феномену добровольчества и волонтерства», – заметил Малькевич.

    Напомним, что форум открылся в понедельник 5 декабря, когда во всем мире, и в наше стране отмечают День добровольца. В этот день с участием президента Владимира Путина состоялась церемония награждения премией «Мы вместе» – которой удостоились как отдельные активисты-добровольцы, так и некоммерческие проекты – благотворительные, экологические и другие.

    Глава государства вручил премию «Мы вместе» в номинации «Волонтер года» главе исполкома Народного фронта в ДНР Владимиру Тараненко. Этот житель Донбасса организовал эвакуацию более 30 тыс. жителей Донецкой республики – в том числе детей – в Россию.

    Показательно, что к выдаче премий в других номинациях привлекли людей, так или иначе имеющих отношение к новым территориям или к СВО. Награды номинантам вручали: простые жители Мариуполя, врач-хирург из Донецка, девушка-военкор, неоднократная бывавшая в командировках на передовой.

    Прошедший год был ознаменован развитием волонтерского движения в России – и крайне важно, что добровольцы чувствуют поддержку большинства общества, добавил Бичаев, заметив: «Когда приходит беда, мы все сплачиваемся вне зависимости от возраста, местожительства, социального статуса, вероисповедания или политических взглядов».

    Подарки для солдат и исполнение новогодних желаний

    В дни работы форума у людей, которые пока не участвуют в волонтерском движении, появилась возможность посодействовать добровольческим проектам – в том числе тем, которые помогают жителям Донбасса. Пока в «Манеже» шли дискуссии о волонтерстве и мастер-классы, по соседству – на ГУМ-Ярмарке на Красной площади  и в Центральном детском магазине на Лубянке – открылись мобильные штабы всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

    В тематическом домике #Мывместе на ГУМ-Ярмарке добровольцы принимали новогодние подарки для военных в зоне СВО и для семей мобилизованных. Как рассказали организаторы, защитникам можно было передать предметы личной гигиены, комплекты термобелья, теплые шапки и перчатки. Этот проект, получивший название «Всё для победы!», был создан при поддержке Общероссийского народного фронта.

    Для детей военных собирали варежки, игрушки, наборы для творчества. Через работающую здесь же «Добрую почту» можно было передать новогодние открытки для солдат. В рамках проекта «Корзина добра» каждый имел возможность передать подарки детям, которые вручат в новогоднюю ночь, – рассказывала во вторник директор форума «Мы вместе», руководитель трека «Росмолодежь. Добро», Дарья Жукова.

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    Еще одним направлением работы мобильных штабов стала уже традиционная акция «Елка желаний». Речь идет сборе подарков для детей, которые нуждаются в особой поддержке: для ребят с особенностями физического или умственного развития, детей, которые оказались в сложных жизненных условиях.

    Елки установили и на основной площадке в «Манеже» и в мобильных штабах. Любой неравнодушный человек мог снять «мечту» (то есть письмо с описанием пожелания) с новогоднего дерева и передать подарок для ребенка. Дары отправят и детям военных, и в семьи Донбасса и других новых территорий России, рассказала Жукова.

    «Мы своим детям плохого не посоветуем»

    «На форум в Москве собрались преимущественно молодые люди, которые привезли подарки детям военнослужащих и сами записались добровольцами гуманитарной миссии в Донбасс и взяли опеку над семьями. Есть расхожее мнение, что у нас молодежь «не та» – стремится уехать за границу, относится предвзято к специальной военной операции, но мы наглядно убеждаемся, что это не так», – отметил глава Ассоциации волонтерских центров, руководитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

    «В России сложилась культура взаимопомощи, культура волонтерства, как образ жизни. Это очень здорово и люди, которые сегодня здесь присутствуют на форуме, они как раз эту культуру и формируют с помощью своих поступков, образов, проектов», – подчеркнул собеседник.

    Российское общество в абсолютном большинстве поддерживает и вовлечение молодежи в добровольческую работу, прокомментировал депутат Метелев. «Исследование ВЦИОМ показало, что 76% россиян за то, чтобы их дети и внуки стали волонтерами. Это очень важно, это даже важнее, чем то количество россиян, которые сейчас участвуют в волонтерском движении. Это также свидетельствует о сложившейся в обществе культуре. Мы своим детям плохого не посоветуем. Мы посоветуем то, что хотим реализовать в себе или то, что считаем важным», – указал депутат.

    Сами волонтеры и военкоры нуждаются в защите

    В это же время в соседнем зале обсуждали роль военных журналистов «на передовой информационной повестки». Как заметили участники, освещение специальной операции показало: военкоры-блогеры, которые передают новости через Telegram-каналы и на другие сетевые платформы нередко оказываются если не заменой, то альтернативой традиционной прессы.

    Неудивительно, что в обсуждении участвовали, с одной стороны, представители традиционных СМИ, в том числе: военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, его коллега из ВГТРК Евгений Поддубный, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, тележурналистка Ольга Скабеева, радио- и телеведущий Владимир Соловьев и его полный тезка, глава Союза журналистов России. С другой стороны, были приглашены ставшие известными блогеры: военкор Максим Фомин (более известный как Владлен Татарский), военный аналитик Юрий Подоляка и другие. Показательно, что интерес к обсуждению проявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Военкоры рассказывают правду о том, что творится на фронте, показывают героизм наших воинов, опровергают фейки о состоянии дел на фронте», – отметил Малькевич, также принявший участие в этой сессии. Собеседник, напомним, возглавляет дирекцию телеканала «Санкт-Петербург», а в Общественной палате входит в Комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

    Не следует забывать и о коллегах фронтовых военкоров, которые работают не на передовой, а в ближайшем тылу но зачастую рискуют не меньше, продолжает Малькевич.

     «Люди без бронежилетов и касок работают в том же Донецке с утра до вечера. У этих журналистов – как и у волонтеров – нет мер социальной поддержки и защиты,

     – отметил собеседник. –  Мы с этим сталкивались и в Херсонской области, и в Запорожской. Раненым в результате терактов и обстрелов ВСУ товарищам помогают общественные благотворительные организации. Мы сами собираем деньги. Но работающие системные инструменты пока еще не созданы».

    Поэтому важно, что на площадке форума «Мы вместе» удалось поднять вопрос о защите волонтеров и сотрудников местных СМИ, которые работают в Донбассе и на других новых территориях, подчеркнул Малькевич. «У нас очень много говорят правильных слов о защите военнослужащих, о защите добровольцев. Приняты определенные меры на государственном уровне по защите военкоров – работников федеральных СМИ, которых командируют в горячие точки. Но волонтеры, которые трудятся на месте, региональные журналисты, нуждаются не в меньшей защите», – уверен член Общественной палаты России.

    Госдума активно принимает законы для помощи волонтерам, со своей стороны заметил депутат Госдумы Артем Бичаев. Депутат напомнил, что недавно появилась норма по оплате за счет государства услуг связи участникам волонтерских миссий в Донбассе.

    Важно, что президент Владимир Путин уделяет колоссальное внимание развитию добровольческого движения в России, отметил парламентарий. Бичаев упомянул меры по поддержке социально ориентированных НКО и волонтерских организаций. Напомним, что федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками «Единой России» подразумевает сохранение финансирования НКО – в том числе добровольческих – на уровне не ниже 2022 года.  

    Еще одна значимая мера, связанная с развитием добровольчества среди молодых россиян – инициатива президента по созданию Российского движения детей и молодежи (РДДМ), добавил Бичаев. Отметим, что первый съезд РДДМ пройдет также в столичном «Манеже», 18-20 декабря. Это мероприятие, так же как и форум «Мы вместе» – часть целой линейки событий, которые состоятся до конца года в рамках работы «Дома молодежи».  

    «Так, послезавтра здесь будет вручаться премия для молодых людей «Патриот-2022», – рассказал депутат Метелев. Премию, вручают россиянам и соотечественникам – авторам и участникам проектов, связанных с воспитанием патриотизма и сохранением исторической памяти. «На протяжении всего месяца пройдет множество мероприятий, которое демонстрирует, что молодежь уважает свою страну, гордится, считает себя ее частью и говорит не на словах, а показывает делом», – подчеркнул Метелев.

     
     
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