Как остров на Днепре принес стратегический успех Красной армии

Ровно 80 лет назад на фронтах Великой Отечественной произошли события, героизм и значение которых можно сравнить с обороной Одессы или же Брестской крепости. Как гласят обнаруженные не так давно документы, 6 сентября 1941 года Красная армия вернула захваченный ранее днепровский остров Хортица. Почему эта операция стала стратегическим успехом советских войск?

1941 год стал периодом суровых испытаний для Красной армии. Оказывая ожесточенное сопротивление, она продолжала отступать под ударами вермахта. Это время справедливо характеризуется героизмом и самопожертвованием красноармейцев, старавшихся задержать продвижение врага вглубь страны. Хорошо известны такие примеры, как оборона Брестской крепости, Либавы или Одессы.

Казалось бы, в этом тяжелом времени поражений и потерь непросто отыскать какие-либо успехи Красной армии. Но они были. Восемьдесят лет назад, 6 сентября 1941-го, советские войска выбили противника с Хортицы – самого большого острова на Днепре. Успех этой операции имел для советской стороны стратегическое значение, о чем свидетельствуют советские и немецкие военные документы.

Юг в огне

В первый месяц войны ситуация на Южном фронте была более благоприятной, чем у его северных соседей. Но в конце июля 1941-го обстановка на юге резко ухудшилась после катастрофы под Уманью, где в окружение попали 6-я и 12-я советские армии. Противник получил возможность беспрепятственно продвигаться к Днепру и в тыл войскам Южного фронта через образовавшуюся брешь на его правом фланге.

Чтобы избежать окружения, 6 августа 1941-го штаб Южного фронта издал директиву об отводе своих войск на тыловой рубеж. Согласно директиве, 9-я, 18-я и Приморская армии должны были планомерно отходить с боями, заняв новые позиции к 12 августа. А образовавшийся разрыв у Кировограда должна была закрыть сформированная Резервная армия, прикрывшая Днепропетровск и Запорожье.

На эту тему

Однако противник не собирался дать Южному фронту возможность осуществить свой план. Его моторизированные соединения начали наступление на Николаев, Херсон и Никополь, чтобы отрезать советские армии от Днепра, одновременно нанося удар в сторону Запорожья и Днепропетровска. Но несмотря на сложную обстановку, потрепанным в боях частям 9-й и 18-й армий удалось выйти из тактического окружения и переправиться через Днепр между Никополем и Херсоном.

Резервной армии также не удалось сдержать вражеский напор – она отступала к Днепропетровску и Запорожью. К 1 сентября 1941-го противнику удалось полностью вытеснить советские части за Днепр, установив линию фронта по реке от Днепропетровска до Херсона. Кроме того, ему удалось создать плацдарм на восточном берегу у Днепропетровска и захватить Хортицу у Запорожья. Впрочем, во вражеских руках остров находился недолго, благодаря успешным действиям 274-й стрелковой дивизии полковника П.И. Немерцалова.

Схватка за Хортицу

18 августа 1941-го после выхода вражеских частей в район Запорожья возникла угроза их быстрой переправы через Днепр у Днепрогэса и Хортицы. Для ее локализации советская сторона решила подорвать мосты, соединявшие остров Хортица с правым и левым берегом реки и плотину Днепрогэса. Но взрывами удалось разрушить лишь плотину и мост между островом и Запорожьем. Воспользовавшись уцелевшим мостом на Старом Днепре, противник вошел на остров и занял его. Его наступление было столь стремительным, что эвакуация советских частей с Хортицы больше напоминала бегство.

Оборона города была возложена на Запорожскую группу войск, чуть позже преобразованную в 12-ю армию. Уже 21 августа командование фронтом поставило ей задачу отбить у врага Хортицу. Спустя два дня на остров высадился отряд из 600 красноармейцев. В результате многочасового боя, доходившего до рукопашных схваток, противнику удалось удержать большую часть Хортицы. Наши войска пытались закрепиться в южной части острова, но немцы смогли частично восстановить плохо взорванный мост и перебрасывать на Хортицу подкрепления, в том числе и танки. Попытка уничтожить мост советскими саперами провалилась: пущенная на него цистерна с взрывчаткой не взорвалась. В итоге советский отряд, понеся потери, был вынужден 26 августа оставить Хортицу.

С немецкой стороны захват острова и его удержание осуществили части 14-го моторизованного армейского корпуса из 1-й танковой группы генерал-полковника фон Клейста. Но к 31 августа они были отведены от Днепра, сдав оборону берега реки и Хортицы частям венгерского мобильного корпуса. Однако в штабе советской 12-й армии этого не знали. Так как сведения о вражеской группировке на острове могли дать пленные, их захват был поручен разведке 274-й стрелковой дивизии.

«Румыны и мадьяры»

До 3 сентября не было ясности, кто противостоял 12-й армии на Запорожском направлении, так как высылаемые на захват языка малочисленные разведгруппы с этой задачей не справились. Чтобы достигнуть цели, советская сторона решила провести разведку боем в южной части Хортицы. Это задание было поручено 274-й дивизии, выделившей для него усиленную роту 965-го стрелкового полка под командованием лейтенанта Голубичного. В ночь на 2 сентября она переправилась на остров, вступила в бой с противником, но не достигла результата, вернувшись вечером без пленных.

Неудача не стала поводом для бездействия. Учтя ошибки, в ночь на 3 сентября 274-я дивизия повторила попытку разведки боем, высадив на остров уже целый батальон под командованием капитана Чистова. Бой шел в течение всего дня, во время которого противник контратаковал, стараясь отрезать батальон Чистова от переправы. Но его бойцы сумели не только устоять, но и взять пленных. Их допрос позволил советскому командованию понять, что на Хортице и западном берегу Днепра им противостоят «румыны и мадьяры».

Впрочем, этот вывод не был верным, так как знакомство с немецкими документами дает понять, что на острове не было румынских частей – лишь венгерские подразделения. Так как Чистову удалось закрепиться на Хортице, командование 274-й дивизии решило переправить туда дополнительные силы и сформировать из них сводный отряд для полного захвата острова. Эти намерения были одобрены штабом 12-й армии, как способствовавшие укреплению обороны Запорожья и улучшающие условия проведения эвакуации промышленных предприятий этого города.

Операция по захвату острова началась 4 сентября 1941-го. В течение двух дней советские силы штурмовали укрепленный вал между северной и южной частями Хортицы. Одновременно противоборствующие стороны перебрасывали на остров подкрепления. По сведениям пленных, венгры усилили свой гарнизон тремя батальонами, доведя численность своего гарнизона до 4-5 тыс. человек. С советской стороны им противостоял сводный полк майора Отрищенко, меньший по численности, но постоянно поддерживаемый дивизионной и корпусной артиллерией, ведшей обстрел вражеских позиций с восточного берега Днепра.

Решающий этап боев за Хортицу настал 6 сентября. К этому моменту бойцы Отрищенко прорвались за укрепленный вал и, соединившись с другими подразделениями, ночной атакой вышибли венгров с острова. Операция завершилась выходом частей 274-й дивизии на западный берег Хортицы и захватом уцелевшего моста, который был окончательно взорван. Так советской стороне удалось установить полный контроль над островом.

Стратегический успех и судьба героев Хортицы

Захват острова Хортица Красной армией дал следующий результат. 8 сентября 1941-го штаб немецкой группы «Юг» отметил, что форсирование Днепра у Запорожья теперь не имеет смысла: «Переправа через Днепр у Запорожья делает невозможным возможное расширение или усиление плацдарма у Днепропетровска с конечной целью взаимодействия с силами, наступающими на восток между Днепром и Крымом, из-за особенности переправы».

Под «особенностями» переправы следует понимать, что немцам пришлось бы форсировать реку у Запорожья дважды, с учетом советских войск на Хортице и взорванных мостов. Так как такая операция была признана их командованием нецелесообразной, на этом участке фронта наступило затишье. А это дало время на вывоз из города двух десятков заводов всесоюзного значения, включая «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», вместе с продукцией, сырьем и рабочими. Кроме этого, из Запорожья было эвакуировано еще 26 предприятий легкой и пищевой промышленности, а также институты, учебные заведения и даже театр с музеем.

Эвакуация прошла успешно, потому что Хортица осталась советской, а вражеские обстрелы Запорожья с нее прекратились.

Таким образом, результат операции по захвату острова является настоящим успехом Красной армии, имевшим стратегическое значение. Была сорвана попытка врага переправиться у важного промышленного центра, что дало возможность эвакуировать его предприятия без потерь для оборонной промышленности СССР.

В завершение нужно отметить, как сложилась дальнейшая судьба героев Хортицы – бойцов и командиров 274-й стрелковой дивизии. В течение месяца ее части продолжали оборонять остров и город. До начала октября 1941-го фронт в районе Запорожья оставался спокойным. Но гроза была не за горами, так как 26 сентября противник прорвал фронт 6-й армии у Царичанки, в 70 км южнее Полтавы. Вражеские танки вышли к Днепропетровску в районе Новомосковска и устремились на юг, создав угрозу обхода 12-й армии.

Увы, ее штаб поздно отдал приказ 274-й дивизии на отвод войск от Днепра. В итоге часть отходивших колонн дивизии на марше под Запорожьем попала под немецкие танки. Другие ее подразделения были окружены под Федоровкой и сложили оружие. Остатки дивизии стали отходить на юг, где попали в окружение вместе с частями 18-й армии и были разбиты. 20 октября 1941 года дивизия расформирована и была возрождена вновь под тем же номером в апреле 1942-го. Свой боевой путь это соединение завершило в мае 1945-го на Эльбе, именуясь 274-й Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизией.