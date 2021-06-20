Как слава Витуса Беринга затмила подвиги его подчиненного

280 лет назад, 20 июня 1741 года, разыгрался один из самых драматических моментов в истории 2-й Камчатской экспедиции. Шторм и туман разлучили пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел», шедшие под командованием капитан-командора Витуса Беринга и капитана Алексея Чирикова к неведомому северо-восточному побережью Америки. Чириков достиг Америки раньше. Почему же Беринг считается великим исследователем, а Чирикова помнят лишь специалисты-историки?

Витус Беринг, которому царь Петр I незадолго до смерти поручил разыскать Америку, в течение многих лет руководил 1-й и 2-й Камчатскими экспедициями. Руководил он ими ни шатко ни валко – и еще при жизни подвергался со всех сторон критике за лень и нерасторопность.

Историограф российского флота Александр Соколов в своем труде о Беринге и Чирикове, изданном в 1851-м, описывал начальника экспедиции следующим образом: «Человек знающий и ревностный, добрый, честный и набожный, но крайне осторожный и нерешительный, легко подпадавший под влияние подчиненных и потому малоспособный начальствовать экспедицией – особенно в такой суровый век и в такой неорганизованной стране, какою была Восточная Сибирь в начале осьмнадцатого века».

Грандиозные цели и проза жизни

К счастью, у Беринга имелось немало толковых подчиненных – и в первую очередь среди них нужно назвать уроженца села Лужное в Тульской губернии Алексея Ильича Чирикова. «Краса и надежда флота, умный, образованный, скромный и твердый», – пишет о нем Соколов. Родившийся 13 декабря 1703 года, Алексей Ильич в 1715-м окончил Навигационную школу в Москве, в 1721-м – Морскую академию в Петербурге, и получив первый чин унтер-лейтенанта, начал службу на Балтике. Годом позже талантливого Чирикова вернули в академию – в качестве преподавателя навигации. А в 1725-м начальство сочло, что столь выдающийся знаток морских наук окажется незаменим в трудном путешествии – и Чириков получил назначение в 1-ю Камчатскую экспедицию в качестве помощника Беринга.

Пока Алексей Ильич ехал на Камчатку, он определил по пути следования 28 астрономических пунктов – что позволило впервые выявить истинную долготную протяженность Сибири. Далее Чириков блестяще себя зарекомендовал в 1728 году – во время плавания на боте «Святой Гавриил» под началом Беринга от устья реки Камчатки на север для поиска пролива между Азией и Америкой. В ходе этого путешествия Алексей Ильич вместе со своим помощником мичманом Петром Чаплиным составили первую карту побережья Северо-Восточной Азии – от устья реки Камчатки до мыса Сердце-Камень протяженностью 1,5 тыс. км!

В 1733-м началась гораздо более грандиозная вторая Камчатская экспедиция, в задачи которой были поставлены исследование берегов Северной Америки («обыскание американских берегов от Камчатки»), Курильских островов («обсервация и изыскание пути до Японии»), нанесение на карты северных берегов России от Печоры до крайнего северо-востока и по возможности до Камчатки, исследование внутренних районов Сибири. Подобрались в экспедицию люди самые разные – были среди них и склочники, и пьяницы, и стяжатели. Доносы, которыми они осыпали друг друга, летели в Петербург стаями. «Весьма замечательно, – отмечает Соколов, – что в кляузных делах этой экспедиции, в которой все члены перессорились между собой и чернили друг друга в доносах, имя Чирикова остается почти неприкосновенным; мы не нашли на него ни одной жалобы».

Честный и исполнительный умница Чириков раздражал некоторых своих коллег.

В частности, вышел у него конфликт с капитаном Мартыном Шпанбергом, этническим, как и Беринг, датчанином, которому поручили разыскивать дорогу в Японию. Скандалист и дебошир Шпанберг крайне жестоко обращался с подчиненными, обожал применять телесные наказания, да еще и был падок до казенного имущества, занимался разного рода спекуляциями. Конфликт с честным сослуживцем у него возник столь острый, что Шпанберг грозился отрезать Чирикову нос и уши. Много страданий приносила Алексею Ильичу и медлительность начальника экспедиции, погрязшего в бюрократизме и тоже в стяжательстве (недоброжелатели Беринга обвиняли его в противозаконной торговле вином и взяточничестве). Тем временем запланированное к берегам Америки плавание год за годом откладывалось.

В экспедиции царил полный разброд – конфликты, склоки, выяснение отношений. Ученый-исследователь Георг Стеллер в своих записках возлагал ответственность за сложившееся положение на капитан-командора. «Беринг не способен был к скорым и решительным мерам, но, может быть, пылкий начальник при толиком множестве препятствий, кои он везде встречал, исполнил бы порученное ему гораздо хуже. Винить можно его только за неограниченное снисхождение к подчиненным и излишнюю доверенность к старшим офицерам. Знание их уважал он более, нежели бы следовало, и через то вперил им высокомерие, которое переводило их нередко за границы должного повиновения к начальнику», – свидетельствовал Стеллер, видевший все собственными глазами.

Что сталось с пропавшими моряками?

Наконец 4 июня 1741 года суда «Святой Петр» и «Святой Павел» (каждое водоизмещением по 200 тонн с экипажем по 75 человек) под командованием Беринга и Чирикова вышли из Авачинской Губы на Камчатке – чтобы через две недели с небольшим расстаться навек. При этом значительную часть драгоценного времени на пути к Америке экспедиция потеряла на поиски мифический земли Жуана да Гамы. Данная земля, если верить карте, составленной для Беринга петербургским академиком, французом Жозефом-Николя Делилем, располагалась где-то к востоку от Камчатки.

Чириков позже в своем донесении досадовал: «4-го числа со штилем вышли на море и следовали определенным куршом к земле Иан де Гамма. И того ж июня 12-го числа достигли до 46-го градуса северной ширины, точию земли не получили, и потому открылось, что земли Иан де Гамма нет, понеже мы место, где надлежало ей быть, перешли все через; и 13-го числа июня поворотились для искания американских берегов».

Чириков относился к возможности существования земли Жуана да Гамы скептически, но Беринг настоял на ее поисках. Время, потерянное тогда, впоследствии сыграло в судьбе капитан-командора роковую роль.

Впрочем, обстоятельства дальнейшего плавания Беринга и его смерть на Командорских островах 8 декабря хорошо известны. Куда меньше широкая публика знает о приключениях, выпавших на долю Чирикова. Потеряв из виду «Святого Петра», Алексей Ильич пошел на восток. В ночь на 16 июля (на полтора дня раньше Беринга!), он увидел на 55°11' северной широты американскую землю – горы и лес, спускающийся к морю. В поисках удобной гавани Чириков повернул на северо-запад и через три дня, пройдя около 400 км вдоль островов, составляющих архипелаг Александра, нашел подходящее место. На берег на разведку отправились 11 вооруженных моряков. Они не вернулись.

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Наконец после недели ожидания, на берегу был замечен огонь. В ответ на сигнальный выстрел из пушки, огонь вспыхнул еще сильнее. Чириков решил, что шлюпка высадившихся членов экипажа повреждена – и направил к ним на подмогу вторую, последнюю шлюпку. На ней отправились боцман Сидор Савельев и еще трое. Они тоже пропали без вести. На следующий день после этого недалеко от корабля появились две лодки с индейцами-тлинкитами, кричавшими «агай!» («иди сюда»!). Потеря пятнадцати человек экипажа и двух лодок, без которых невозможно обновлять запасы пресной воды, поставила экспедицию в тяжелое положение. 25 июля Чириков с тяжелым сердцем решил возвращаться на Камчатку.

Пропажа россиян на американском берегу так и осталась загадкой. Предположений множество. Согласно одному из них, люди Чирикова погибли в прибрежных водоворотах, вызванных приливо-отливными течениями. В свою очередь, американский исследователь Аляски Андрюс приводит индейские легенды о том, что много лет назад на берег высадились белые люди. Вождь племени тлинкитов, одевшись в медвежью шкуру, заманил их в лес, где воины перебили всех пришельцев.

Третья версия связана с наблюдениями, сделанными на берегу Аляски купцом и путешественником Григорием Шелиховым полвека спустя.

Шелихов заметил, что среди черноволосых, скуластых, круглолицых индейцев Аляски встречаются такие, чьи лица продолговатые, волосы русые и бороды от уха до уха. Ко всему прочему, они стригутся под кружок, а их жены делают необычные для индейцев прически: спереди челка, а сзади косы. Может, это потомки пропавших россиян? «Ученые и ныне теряются в догадках, что же могло с ними приключиться, какова их судьба: истреблены ли они до единого индейцами, остались ли в живых... и, может, даже дали потомство от связей с индианками... Отсюда и легенды о неких высоких светловолосых аборигенах, которых якобы встречали в дебрях аляскинского прибрежья. И никаких достоверных фактов либо находок, могущих пролить дополнительный свет на эту давнюю загадку!» – отмечает краевед Леонид Пасенюк.

Земли Несправедливости

Потеряв пятнадцать человек, Чириков продвинулся еще немного к северо-западу и увидел горный хребет (Святого Ильи), а затем повернул на запад, в море. 1 августа у открытого ими полуострова Кенай россияне легли на юго-западный курс. В пути были открыты некоторые Алеутские острова. Обратную дорогу на Камчатку затрудняли штили и туманы, но 10 октября 1741 года «Святой Павел» вернулся в Петропавловскую гавань. В пути от цинги умерли шесть человек.

Историк Соколов отмечает по этому поводу: «Итак, открыв американский берег, полутора сутками ранее Беринга, в долготе одиннадцати градусами далее; осмотрев его на протяжении трех градусов к северу и оставя пятью днями позже; Чириков возвратился на Камчатку – восемь градусов западнее Берингова пристанища – целым месяцем ранее; сделав те же на пути открытия Алеутских островов; во все это время не убирая парусов и ни разу не наливаясь водой; тоже претерпевая бури, лишения, болезни и смертность, более, впрочем, павшую у него на офицеров, чем на низших чинов.

Превосходство во всех отношениях разительное! По времени истинное торжество морского искусства!»

В дальнейшем Алексей Ильич безуспешно выходил на поиски Беринга и вернулся в Петропавловск 1 июля 1742-го. Здоровье Чирикова пошатнулось, и он отправил в Петербург просьбу Адмиралтейств-коллегии отозвать его из Сибири. Это было сделано только в 1746 году. А через два года Алексей Ильич умер в Петербурге, так и оставшись в тени Беринга. Хотя попытки восстановить его заслуги стали предприниматься практически сразу. Прочитав в 1758 году первый вариант «Истории Петра Великого», составленный Вольтером, академик Михаил Васильевич Ломоносов в числе прочих своих замечаний отметил следующее: «12. В американской экспедиции не упоминается Чириков, который был главным и прошел далее, что надобно для чести нашей. И для того послать к сочинителю карты оных мореплаваний».

С тех пор историки и публицисты еще неоднократно поднимали вопрос об истинной роли Витуса Беринга, которая явно оказалась раздута. Есть мнение, что на восточных окраинах России существуют «Земли Несправедливости» – остров Беринга, море Беринга, пролив Беринга. Имя же Алексея Ильича по иронии судьбы на географической карте особенно старались увековечить иностранцы. Так, французский мореплаватель Жан Лаперуз в 1786 году на Аляске потерял в прибрежных бурунах две шлюпки своей экспедиции и 21 члена экипажа. Тогда француз вспомнил о трагедии с членами экипажа «Святого Павла» и записал в своем дневнике, что назвал близлежащие мыс и залив «в честь прославленного русского мореплавателя, который высадился в этой части американского побережья в 1741 году». А в 1798 году английский мореплаватель Джордж Ванкувер присвоил имя Чирикова острову у южного побережья Аляски. Воистину, иногда нет пророка в своем Отечестве...