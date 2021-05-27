Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует?

По инициативе Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана в республике будет ежегодно отмечаться «Хэтер коне» – в дословном переводе «день памяти», посвященный собственно памяти павших татар при взятии Казани Иваном Грозным в 1552 году. Об этом решении проинформировал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин во вторник в своем Instagram. По словам муфтия, решение было принято на прошедшем заседании Совета аксакалов – старейшин при республиканском ДУМ.

«Сегодня – 13-й день месяца шавваль (по мусульманскому лунному календарю – прим. ВЗГЛЯД). В этот день в 959 году по хиджре войска под предводительством царя Ивана Грозного после продолжительной осады штурмом взяли Казань... Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года шли в дни священного месяца Рамазан, старейшины предложили ежегодно отмечать «Хэтер коне» по хиджре», – цитировал муфтия казанский портал «Татар-информ».

По словам издания, Камиль хазрат напомнил, что и после 1552 года «среди татар было множество героев-шахидов, которые сражались за свою родину, религию и нацию». «Поэтому важно помнить и о них тоже. Я предлагаю «Хэтер коне» посвящать памяти всех героев и батыров татарской нации», – заявил муфтий Самигуллин.

Памятная дата будет «плавающей», учитывая несовпадение исламского лунного календаря и общепринятого григорианского. Напомним, что столица Казанского ханства была взята русскими войсками 2 октября 1552 года – тогда на эту дату пришлось 13-е число месяца шавваль, а например, в 2021 году эта же дата выпала на май. Как бы то ни было, содержание останется неизменным – память о «батырах татарской нации».

Глава Совета аксакалов ДУМ Айрат хазрат Аюпов, видимо, пытался упредить резкую реакцию на это «историческое решение». В заявлении старейшин говорилось о «недопустимости политических спекуляций на теме взятия Казани Иваном Грозным, которые чреваты межнациональными конфликтами». Аюпов подчеркнул, что «Россия является Родиной для многих коренных народов, которые плечом к плечу общими усилиями много раз отстаивали единую Отчизну, испокон веков развивались на территории нашей страны, формировали многоликий общероссийский менталитет».

При этом, добавил глава Совета аксакалов, «чтить память павших при взятии Казани, помнить о тяжелых испытаниях и страданиях, выпавших на их долю, знать историю своего народа – святой долг представителей татарской нации».

На эту тему

Стоит отметить, что решение сделать годовщину падения Казани памятной датой – инициатива, которая исходила не от местных политиков, а от религиозных деятелей. И оно имеет отношение в первую очередь к той части местных мусульман, которая признает главенство ДУМ под руководством муфтия Самигуллина.

В 2019 году депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Республиканские парламентарии считают, что праздник будет служить разделению народов. В Тюменской области вполне светские общественники, выступающие от имени местных татар, сначала провели кампанию против увековечения в Тобольске Ермака – покорителя Сибирского ханства. Затем, на днях, они фактически добились того, чтобы атаман-землепроходец не попал в список деятелей, чье имя могут присвоить новому аэропорту в этом сибирском городе. Директор Тобольской комплексной научной станции Игорь Ломакин посетовал в комментарии «Комсомольской правде» на «давление со стороны националистически настроенного меньшинства», при том, что большинство татар к фигуре Ермака относятся терпимо.

В середине марта президент Путин, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры, призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. Ранее о том, что национальные диаспоры, религиозные объединения и другие структуры «вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных НКО в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации органов власти», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Инициатива ДУМ Татарстана порождает некоторые вопросы, полагает исламовед, кандидат исторических наук Роман Силантьев. По его мнению, от имени «русского и православного большинства найдутся желающие дать мощный ответ подобным действиям, и у них на это будет больше возможностей». Собеседник напомнил, что ранее в Татарстане протестовали не только против празднования годовщины Стояния на реке Угре, но и против увековечения Куликовской битвы.

Добавим, что бывший советник президента Татарстана по политическим вопросам, ныне – научный руководитель Института истории имени Марджани Рафаэль Хакимов заявил казанскому порталу «Реальное время»: «Конечно, удалось приостановить празднование Куликовской битвы в качестве государственного праздника. Но это «компенсировали» празднованием «Стояния на Угре». Почему-то Москве непременно нужна «победа» хотя бы в какой-нибудь эфемерной битве с татарами».

Аналогичным образом, в ответ на протесты по поводу увековечения того же Ермака, могут вспомнить о том, что в центре Уфы стоит памятник Салавату Юлаеву – который, впрочем, «резал и русских, и татар», заметил Силантьев. Но, полагает он, решение ДУМ Татарстана, при всей спорности, не подпадает под категорию «возбуждение ненависти».

«Думаю, надо дополнительно прояснить позицию муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. У него хорошая репутация», – указал религиовед. У Камиля хазрата сложные отношения с базирующимся в Москве Советом муфтиев России (СМР) – не так давно глава этой структуры, муфтий Равиль Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия Самигуллина в «сектантстве». Но, как полагает Силантьев, этот конфликт муфтиев Москвы и Казани не имеет догматической и тем более политической подоплеки, а вызван конкуренцией между ДУМ Татарстана и СМР. «Муфтий Самигуллин всегда выступал за укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Потому подозреваю, что это объявление «Хэтер коне» – не его идея», – указал Силантьев. Эксперт полагает, что в итоге

федеральный центр, возможно, постарается замять эту историю – и правильно сделает».

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов полагает, что решение республиканского ДУМ об учреждении «Хэтер коне» в память о падении Казани – «это их внутреннее религиозное дело». «Я бы не стал этот факт политизировать, – сказал парламентарий газете ВЗГЛЯД. – У нас Церковь и государство отделены друг от друга, религиозные организации – это независимые общественные институты, в рамках которых они принимают свои решения». Что касается отношения общественности Татарстана к собственной истории, в том числе к истории падения Казанского ханства – то «вокруг этого были разные оценки», заметил Морозов. «В 90-е годы это даже было одной из тем для уличных выступлений, но в итоге общество переварило эти настроения и продолжает спокойно и толерантно жить в наши дни», – подчеркнул депутат.

При этом, отметил Морозов, «тем институтам, которые взаимодействуют с религиозными лидерами Татарстана, можно было бы обсудить эту тему, если она вызывает какие-то не очень правильные ассоциации». «Я думаю, что самый лучший способ – это не придавать этому какого-то политического веса», – полагает депутат Госдумы.