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Названы сроки строительства инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного

6 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:40  |  vz.ru
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

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Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Российские школьники набирают лишний вес

    Главная ответственность за лишний вес детей лежит на родителях    6 марта 2021, 19:00
    Фото: Chris Radburn/FA Bobo
    PIXSELL/PA Images/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Каждый пятый российский школьник имеет лишний вес. Диетологи говорят, что главная причина этого - неправильный рацион ребенка в семье. Представители образования с ними солидарны и считают, что если детей перекармливают дома, то не помогут ни сбалансированные школьные обеды, ни дополнительные уроки физкультуры. Кто и как должен бороться с ожирением среди учащихся школ?

    В России каждый пятый мальчик и каждая шестая девочка школьного возраста имеют лишний вес. Такие данные озвучил глава центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк. При этом, по статистике, падает число детей с недостатком веса: сейчас он наблюдается у 5% школьников, что в три раза меньше, чем десять лет назад.

    Осенью прошлого года главный специалист по питанию детей комитета по здравоохранению Петербурга Елена Булатова также заявила, что в России у 20% подростков избыточная масса тела и ожирение. Эти показатели растут в последние годы. «Если десять-двадцать лет в подростковом возрасте девушки чаще имели избыточную массу тела, то сейчас ситуация изменилась, она является крайне тревожной. У нас 14,9% именно юношей и порядка 5% девушек имеют избыточную массу тела и ожирение», – говорила Булатова. По ее словам, уже на втором году жизни порядка 15% детей имеют лишний вес. Тенденция к полноте сохраняется у них и в дошкольном и раннем школьном возрасте. 

    По данным исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подростки с лишним весом чаще сталкиваются с серьезными болезнями в зрелом возрасте. Среди них сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в скелетно-мышечной системе. В 2017-2018 годах эксперты ВОЗ изучили данные почти 230 тысяч детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран мира. В России в исследовании участвовали 4300 детей. Результаты показали, например, что среди 11-летних девочек лишний вес есть у 14%, среди 11-летних мальчиков – у 27%. В среднем число детей с избыточным весом всех возрастов составляет 18%.

    Такая же тенденция наблюдается и в европейских странах  - там увеличивается доля подростков с лишним весом и ожирением. По данным ВОЗ, с этой проблемой в ЕС сталкивается каждый пятый ребенок, причем преимущественно это мальчик. В подростковом же возрасте уже каждый четвертый подросток считает себя толстым, особенно это мнение распространено среди девочек.

    Врач и телеведущий Александр Мясников в своей программе на канале «Россия 1» рассказал, что человечество сейчас живет в эпоху ожирения. По его данным, в прошлом году  от коронавируса умерно в мире 1,5 миллиона человек, а от связанных с ожирением проблем – более 20 миллионов человек. Решающую роль в возникновении ожирения, считает Мясников, играет родительский фактор. По его словам, если будущая мама курит во время беременности, у ребенка гораздо больше шансов получить избыточный вес. «И, кстати, сегодня детское ожирение имеет примерно те же цифры, те же 6% населения, что и у взрослых», – указывал Мясников.

    Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева говорит, что причиной лишнего веса у детей в первую очередь  является неправильный рацион, а только потом недостаточная физическая активность. Она сетует на отсутствие правильного понимания о еде у многих родителей, некоторые из которых «относят пельмени к полезной пище». «Ключевой фактор – состояние семьи. Вряд ли у здоровых и адекватных родителей может быть ребенок с экстремально большим весом», – подчеркнула Медведева.

    Аналогичного мнения придерживается и врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина. «Здесь нет никакой генетической подоплеки.

    Важен характер питания в семье: ребенок в детстве зависим от родителей, что ему дадут, то он и будет есть»,

    – говорит Щетинина. По ее мнению, проблемы с лишним весом возникают в первую очередь у тех, кто не знает меры в употреблении сладких напитков, всевозможных снеков и сладостей. «В школьном возрасте происходит значительная прибавка в весе, потому что у детей появляются свободные деньги на перекусы. Но школьники могут неправильно распоряжаться ими из-за слабой информированности о правильном питании. В дальнейшем такое нездоровое питание формируется как привычка», – пояснила специалист.

    Эндокринолог считает, что следить за весом детей должны прежде всего родители. «К сожалению, не все адекватно оценивают это. Иногда ко мне приходят люди с ожирением в третьей степени и говорят, что они «слегка полненькие». Во время медосмотров в детских садах и школах, при диспансеризации врачи должны обязательно обращать на это внимание и сообщать родителям о проблемах с избыточным весом их детей. Если родители адекватные, то они делают попытки изменить рацион питания своего ребенка. Но некоторые не придают этому никакого значения и поэтому появилась такая неутешительная статистика», – уверена собеседник.

    «Наблюдая за своими детьми, я не вижу подтверждения этой статистики, говорит народный учитель России, директор московского центра образования «Царицыно» Ефим Рачевский. - Но за здоровьем детей должны следить все вместе: родители и школа. Надо понять природу лишнего веса». При этом, по его словам, все же родители должны проявлять большую обеспокоенность по поводу того, что их ребенок имеет переизбыток массы: «Допустим, в школьном меню будут преобладать низкокалорийные продукты, но дома пятикласснику дадут наваристые щи на говяжьей грудинке, а на второе – пять котлет». 

    Образовательные же учреждения должны работать в «ограничительных алгоритмах, которые предлагает Минздрав и Роспотребнадзор». «Мы еще не дошли до того критического момента, когда в школах начнутся демонстрации с лозунгами «Долой «Макдональдс», – уверен учитель.

    Он также считает, что нет никакой необходимости менять школьное расписание для детей с лишним весом, чтобы они, например, посещали больше уроков физкультуры. «Не надо все сваливать на школу! Представьте, что программа изменится и классные часы будут посвящены проблеме избыточного веса у шестиклассников. Не пройдет и 20 минут, как кого-нибудь начнут называть «жиртрестом» и т.д., а потом ищи суицидальные последствия», – предупреждает Рачевский.

    Впрочем, диетологи полагают, что школы не должны устраняться от проблем лишнего веса среди своих воспитанников. В качестве примера Зинаида Медведева приводит британского повара Джейми Оливера, который активно борется за здоровое питание среди школьников. «Нужно включать в школьные программы уроки о том, как готовится еда и из чего она состоит. В России до сих пор нет «пищевого образования для детей», – говорит она. – Любовь к здоровому питанию могут прививать не только родители, но и система школьного образования. В британских школах для детей открывают кухни, где они сами шинкуют, нарезают, готовят, пробуют. В такой игровой форме они познают суть здорового питания. После таких занятий ребенок просит маму приготовить ему не макароны, а, например, вареную морковку».

    Медведева напоминает, что подобные программы есть и для родителей: «Например, в США и в Канаде проводятся месяцы здорового питания nutrition months с целью рассказать о прописных истинах, о которых многие родители даже не задумываются».


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