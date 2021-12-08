Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией.

«Лицензиат не вправе: вносить в Базу данных информацию, содержащую требования, ограничения, запреты или иным любым способом выраженные предпочтения, относящиеся к гражданству, национальности, вероисповеданию, цвету кожи, расе, этническому происхождению», – говорится в сообщении на сайте ЦИАН, крупнейшего российского онлайн-сервиса по продаже и аренде недвижимости.

Теперь авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля. В противном случае сервис сделает это самостоятельно – в духе новых трендов по борьбе с дискриминацией.

Объявления об аренде жилья действительно оставались своего рода «заповедником сегрегации» в российской сфере услуг, хотя тоже пережили определенную эволюцию. Еще 10–15 лет назад в ходу была адресная дискриминация типа «не сдаем жилье Кавказу и Азии», которую постепенно вытеснил чуть более нейтральный «синоним» «только славянам».

Опросы арендодателей показывают, что под этим «только славянам» они имеют в виду примерно то же – «не Кавказ и не Азия». С выходцами из этих регионов не хотят связываться из-за их «традиций гостеприимства», в согласии с которыми жилье может превратиться в т. н. резиновую квартиру.

Также собственники отмечают, что опасаются привлечения нанимателем диаспоры в случае возникновения конфликта между ним и владельцами жилья.

Теоретически такие конфликты должно разрешать государство в лице правоохранительных органов. На практике собственники часто не желают привлекать внимание государства к этому виду бизнеса, поскольку не платят со сдачи жилья налогов.

По записям в блогосфере можно сделать вывод, что наиболее конфликтный пункт в новых требованиях платформы – «исключение предпочтений, относящихся к гражданству».

Теперь пользователи ЦИАН массово ставят единицы сервису в Google Play и обвиняют его в «дискриминации русских». Кроме того, некие активисты обратились в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой дать действиям ЦИАН правовую оценку.

В ассоциациях трудовых мигрантов другое мнение – там нововведение поддерживают, рассчитывая, что снимать жилье «не славянам» станет проще.

Сами арендаторы предсказуемо высказывают сомнения на этот счет. По их мнению, теперь и им, и потенциальным нанимателям придется тратить больше времени при том же результате. Владельцы все равно не станут заключать договор с соискателями, которым они не желают доверять свою собственность по тем или иным причинам, просто отказ будет озвучен на более позднем этапе переговоров.

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Как бы там ни было, решение ЦИАН вызвало широкую общественную дискуссию по теме, которую прежде много обсуждали на Западе и мало у нас. Речь отнюдь не о «новой этике», поскольку для «новой этики» это уже пройденный этап (дискриминационные объявления – фашизм, а кто не согласен, тот фашист), а о границах «частной дискриминации».

Государственная дискриминация по множеству признаков запрещена почти везде и противоречит установочным документам ООН. Запрет, как правило, распространяется и на частные по структуре собственности заведения с т. н. публичной офертой. Например, на магазины, рестораны, парикмахерские, кинотеатры и т. д. В случае появления там таблички в духе названия романа Франсуа Жибо «Собакам и китайцам вход воспрещен» владельцу придется предстать перед судом.

В «серой зоне» политкорректности находится то, что называют «клубами», включая «ночные клубы» с системой «фейс-контроля». Считается, что в их случае действует не принцип публичной оферты, а принцип индивидуального членства, в том числе временного (например, на время вечеринки). В национальных законодательствах стран этот вопрос, как правило, не регулируется, если не считать запретов на создание криминальных и экстремистских сообществ.

Что же касается вопросов аренды, прежде считалось, что частная дискриминация может быть любой, пусть даже расистской – ее невозможно запретить без того, чтобы ликвидировать сверхважный для гражданского права принцип свободы заключения сделки. Ультралевые идеологи (включая современных коммунистов), однако, считают, что в случае обобществления собственности эта проблема может быть снята, а дискриминация – побеждена окончательно.

То есть право частной собственности в общественной мысли перестает быть догмой, как это с ней уже случалось в XX веке.

Случай ЦИАН – про то, как границы частной дискриминации под давлением общественного мнения сдвигаются в образ непубличного. Вам не отказывают в праве распоряжаться своей собственностью по собственному усмотрению, но запрещают делать «антиобщественные» критерии видимой частью вашего предложения.

Одна из версий, почему ресурс сам взялся отрегулировать то, за что до сих пор не бралось российское государство, – недавний выход ЦИАН на IPO.

В ноябре, когда акциями компании начали торговать на Московской и Нью-Йоркской биржах по 16 долларов за штуку, ее общая капитализация превысила миллиард долларов.

После обновления правил акции ЦИАН на бирже NYSE обвалились на 7–8%, но впоследствии произошло некоторое выравнивание. Речь идет о весьма существенных деньгах, поэтому шаг компании в область ограничения права на частную дискриминацию вряд ли был непродуманным. Очевидно, ее аналитики считают, что в долгосрочной перспективе он должен если не принести выгоду, то по крайней мере избавить от проблем и скандалов.

Сценарий, по которой компанию и ее акционеров без этой меры стали бы «шеймить» на Западе как расистскую, просматривается легко.

Другими словами, регламентируя правила аренды квартир для россиян, в ЦИАН опираются на общественное мнение в других странах, прежде всего в США. Так что на конфликт между владельцами сервиса и его пользователями из числа арендаторов при желании можно смотреть как на борьбу за суверенитет российского рынка недвижимости.

