Цифровые данные россиян будут недоступны из интернета

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22 мая, пятница  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложным выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

Миллионы украинцев мечтают собирать клубнику в ЕвропеФото: Johanna Geron/Reuters
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...

Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
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    Самые большие самолеты в мире

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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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              Цифровые данные россиян будут недоступны из интернета

              Всех россиян запишут в цифровой реестр, а следить за его сохранностью будут налоговики   22 мая 2020, 19:00
              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
              Текст: Андрей Самохин

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              В России появится Единый федеральный информационный регистр населения. Он будет содержать данные на каждого гражданина страны, собранные федеральными ведомствами. Противники этой инициативы считают, что база может оказаться в руках не только злоумышленников, но и иностранных спецслужб. Но авторы закона говорят - опасения не имеют оснований, а с новой системой жизнь граждан существенно упростится.

              Накануне Госдума в третьем чтении одобрила правительственный законопроект о едином электронном регистре населения. Предполагается, что Единый федеральный информационный регистр (ЕФИР) аккумулирует в себе базы данных из двенадцати федеральных ведомств и фондов. Это в том, числе, МВД и Минобороны, Минпросвещения и Рособрадзор, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования, органы ЗАГС и Федеральная налоговая служба. Как раз налоговая служба и станет оператором регистра.

              В Минфине, который выступил главным разработчиком законопроекта, поясняли: данные о каждом включенном в реестр человеке сформируют запись, которой присвоят уникальный неизменяемый номер.

              В федеральный регистр включат базовые данные – фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату и место рождения и смерти, пол и иной пол при его изменении, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, а также СНИЛС, ИНН и иные подобные данные. Также будут включены дополнительные сведения – семейное положение, родственные связи.

              По замыслу разработчиков, создание единой базы данных призвано не только облегчить работу чиновникам (от сбора данных по налогам вплоть до переписи населения), но и помочь самим гражданам при их обращении в различные учреждения.

              Как разъяснили в ФНС, основу регистра составят более 500 млн записей актов гражданского состояния, начиная с 1926 года: 32 вида сведений от рождения до смерти, с присвоением персонального пожизненного номера – идентификатора. Планируется, что полностью заработать ЕФИР должен к 2025 году.

              Появление единого ресурса, в котором  будут собраны данные о каждом гражданине, еще в 2016 году анонсировал премьер Дмитрий Медведев. Проект появился в развитие федеральной программы «Электронная Россия», которая была принята еще раньше – в начале нулевых.

              Законопроект был внесен в Госдуму в июле прошлого года. В сентябре документ прошел первое чтение. Ко второму чтению, которое состоялось в середине апреля, проект  серьезно доработали: в частности, в нем появился пункт о праве физических лиц запрашивать данные о себе из ЕФИР. Но в ноябре, после первого чтения, «Коммерсант» сообщил о претензиях спецслужб к проекту. Газета цитировала письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой: «Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (судей, прокуроров, следователей, силовиков и их близких – прим. ВЗГЛЯД)».

              Беседа сетовал, что разработчики не учли замечания, которые ФСБ направляло еще в июле, и подчеркивал, что проект закона о ЕФИР «нуждается в доработке».

              В дальнейшем о претензиях со стороны силовых структур ничего не сообщалось. Зато законопроект вызвал бурную дискуссию в соцсетях, где ЕФИР успели прозвать «электронным ГУЛАГом». С критикой выступали не только публицисты и представители православной общественности, но также юристы и ученые – так, более двухсот научных работников поставили свои подписи под призывом отклонить законопроект. Около 125 тысяч подписей собрала аналогичная петиция на платформе CitizenGО. Отметим, что в самой Госдуме обсуждение законопроекта проходило напряженно, не стало исключением и третье чтение: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» голосовали против. 

              Среди критиков закона был, к примеру, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.  «Принцип децентрализации информации – это азы безопасности, которые известны еще с советских времен, – сказал Катасонов газете ВЗГЛЯД. –

              Концентрация личных данных наших сограждан в едином реестре облегчит потом их утечку к потенциальным врагам России».

              Собеседник напомнил о регулярных кражах информации из крупных коммерческих банков, «притом, что чуть ли не половина сотрудников там – специалисты по информационной безопасности». 

              Схожего мнения придерживается и российский IT-эксперт, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. «На сегодня не существует технической возможности на 100% гарантировать безопасность какой-либо информационной системы, – писал Ашманов на портале Roem.Ru. Еще более важно и опасно то, что граждане не получат возможность влиять на процесс сбора, хранения и использования своих персональных данных, считает эксперт.

              По словам Ашманова, сторонники создания реестра ссылаются на ситуацию с коронавирусом – сейчас «легче будет оказывать адресную помощь именно тем, чьи доходы упали из-за кризиса». Но закон в принципе планируется ввести в действие до 2023-го года, когда про коронавирусную инфекцию все забудут», – отметил эксперт.

              Авторы законопроекта проигнорировали и позицию РПЦ, принятую Архиерейским Собором еще в феврале 2013 года о «недопустимости любых форм принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов».

              Доводы противников проекта в принципе неверны, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, единоросс Александр Хинштейн. «Во-первых, ЕФИР объединит не сами базы Пенсионного фонда, ФНС и других ведомств, а лишь установочные сведения из 12 этих структур. Те данные, которые находятся в базах данных ведомств (сведения о доходах гражданина в базе Пенсионного фонда, медицинские показания граждан и так далее) не попадут в единый регистр», – сказал Хинштейн.

              Поясним: под установочными данными обычно понимают самые простые сведения биографического характера: от фамилии-имени-отчества до трудового стажа.

              По мнению Хинштейна, сбор установочных сведений нужен для того, чтобы правительство «могло более качественно прогнозировать развитие страны, миграционные процессы, экономические показатели».

              Во-вторых, по словам депутата, к ЕФИР не сможет получить доступ любое интересующееся ведомство и уж тем более частные структуры, чего так опасаются противники закона.  «По закону, каждое из 12 ведомств, которое является поставщиком сведений, будет иметь доступ только к части своего сегмента, не видя общий массив», – разъяснил Хинштейн.

              Наконец, собеседник полагает, что опасения за сохранность данных сильно преувеличены.  С точки зрения безопасности данных, «регистр будет протестирован уполномоченными органами – ФСБ и Федеральной службой охраны – по максимальному уровню режима секретности». Все компьютерное «железо» и «софт» к нему будут исключительно отечественными, добавил Хинштейн. Что немаловажно, база данных ЕФИР не будет подключена к Интернету, подчеркнул собеседник. «Зайти в компьютер и в удаленном доступе посмотреть «все про всех», как это показывают в детективных сериалах, будет невозможно», – подчеркнул глава комитета.


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