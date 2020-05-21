ФНС объяснила цель создания Единого регистра населения в России

Создание в России Единого федерального регистра населения позволит быстро оказывать адресную материальную и социальную поддержку домохозяйствам без предоставления гражданами каких-либо подтверждающих документов, рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая станет оператором ресурса.

Госдума в четверг рассмотрит в третьем чтении законопроект о Едином федеральном информационном регистре (ЕФИР). Этот ресурс позволит связать между собой данные, которые сейчас уже используются различными госорганами для оказания адресной поддержки населению. В регистре будут храниться основные сведения о человеке: его имя, дата и место рождения, пол, а также различные идентификаторы, по которым можно будет обратиться в другие системы за конкретными сведениями.

Поставщики данных для регистра – ФНС, Пенсионный фонд, органы образования, занятости, МВД и другие будут отвечать за сбор, обработку, хранение и защиту данных. Перечень организаций, которым будет предоставлен доступ к ним, и цели получения сведений строго ограничены законопроектом. А обмен информацией будет осуществляться в госсистеме межведомственного взаимодействия.

«Для удобства населения закон позволит быстро оказывать материальную и социальную адресную поддержку семьям и домохозяйствам, а также значительно сократить время оказания государственных услуг без требования избыточных бумаг, заявлений», – передает РИА «Новости» сообщение ФНС.

«Гражданам не придется повторно передавать одну и туже информацию в различные органы и предъявлять лишние документы. Государство повысит качество прогнозов для долгосрочного развития страны, регионов, сможет получать актуальную статистику и предоставлять меры поддержки конкретным группам лиц, семьям и гражданам», – пояснили в ведомстве.

«В регистре не будет никаких медицинских и биометрических данных, штрих-кодов, телефонов, налогов, имущества, штрафов, и тем более никаких описаний свойств личности», – подчеркнули в ФНС. При этом граждане смогут обратиться через портал государственных услуг к регистру и проверить сведения о самих себе.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что в рамках создания единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России, данные о каждом включенном в реестр человеке сформируют запись, которой присвоят уникальный неизменяемый номер.