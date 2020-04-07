Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

Критики давно уже прозвали сотрудников DW «больными на голову людьми»Фото: lomonosovskiy.ru
«Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность. Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...

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              Глеб Кузнецов

              Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

              Глеб Кузнецов
              политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              		 7 апреля 2020, 11:14

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              Три пункта волнуют умы экспертов, фантазирующих о будущем.

              – Рост цифровизации и развитие робототехники;

              – Небывалый расцвет медицины и биотеха;

              – Расцвет государственного контроля всего и вся, благодаря внедрению практик «цифрового тоталитаризма».

              По практически консенсусному мнению сильное государство будет нас контролировать, землю в это время будут пахать роботы, на заводах работать тоже они, а биотех получит неограниченные инвестиции и неограниченное влияние.

              Фото: Global Look Press

              Хотелось бы, но – нет. Начну набрасывать свои мысли на эту тему с государства. В следующих сериях – роботы и врачи.

              Тезис: Нас всех обложат QR – кодами и загонят в цифровое рабство, внедрят социальный рейтинг и ограничат в правах. Государство из кризиса выйдет существенно сильнее и «тоталитарнее», чем было до.

              Почему не согласен. На все это – силу, тотальность, социальный рейтинг и цифровых рабовладельцев нужно две вещи. Деньги и доверие. Деньги, чтобы создать системы контроля и их поддерживать, создать и поддерживать системы анализа данных, всем этим управлять и как-то это использовать для «зловещих целей тотального контроля», которые к тому же должны получить рациональное описание.

              Но самое главное – деньги нужны, чтобы покупать доверие граждан. Им должно быть интересно играть в эту игру. Как в Китае, где до эпидемии реализовывалась программа развития среднего класса, поощрения выездного туризма, поощрения внутреннего спроса и так далее по списку буржуазных потребительских ценностей. Собственно «цифровое закрепощение» тогда и только тогда идет успешно, когда происходит при полном непротивлении «закрепощаемой» стороны, видящей в «социальном рейтинге» и собственном согласии на утрату «цифрового суверенитета личности» зримый символ роста уровня жизни. От приватности и политических прав отказываются добровольно. Потому что так лучше, удобней, престижней, богаче. Это кто угодно, у кого смартфон есть, знает.

              В чистом виде доброе старое – свобода в обмен на колбасу. Без колбасы схема не работает. Основой же народных мифов о любом успешном авторитаризме является благосостояние. «Было время, и цены снижали», Фольксваген и дороги, суп в курице у каждого француза («а не ржаной хлеб, хотя бы и без примеси лебеды» как писал Салтыков-Щедрин, великий).

              Нерв данного кризиса – это быстрая, шоковая бедность для значительной доли среднего класса и новая нищета для бедных. Богатые его даже и не заметят толком. Богатство сглаживает любую кривую.

              Это все будет крайне травматичным опытом для среднего класса (уже сейчас его ощутимо раздражают стройки – символы того, что кто-то продолжает богатеть, пока он беднеет). И именно этот опыт задаст оптику восприятия любых государственных усилий по внедрению всего чего угодно. Включая авторитарные практики, требующие для своего внедрения высокой очень степени одобрения, поддержки и доверия.

              Только в голливудских фильмах авторитаризм «навязывается» обществу злой силой. В реальной жизни – это продукт совместного творчества масс и живой, активной, «голодной» и до власти, и до народной любви, и до денег элиты.

              Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому что (если вдруг) обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Если же ключевым предложением со стороны госорганов является штраф через телефон в автоматическом режиме, то это я бы посчитал это недопустимым риском в нынешней ситуации. Ничего кроме подрыва доверия к технологиям, как таковым и раздражения государственными институтами QR – код не принесет.

              Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма» – он не за чем в моменте, инструменты дороги, избыточны, не несут никакой пользы с точки зрения общественной стабильности, а только злят беднеющих. Наиболее же вероятной и имиджево прибыльной политикой является агрессивный популизм в самом простом ключе – от прогрессивной налоговой шкалы до изъятий и реквизиций (причем именно изъятия и реквизиции окажутся наиболее рейтингово прибыльными). Не сильное государство будет всех контролировать через интернет после кризиса, а государство, финансово и имиджево пострадавшее в кризис, будет искать нового доверия через максимально одновременно популярные и недорогие меры.

              Поле, где популярность обходится недорого, легко представить. Мы видели в последние дни и «выезжающие за рубеж аморальны», и очередные проклятия «элитке» с оскорблениями (как никогда акцентированными в адрес детей), и «не было бы ни чего, если бы границы были закрыты, а эта мразь не дала их закрыть и мы (кто такие эти «мы»?) потратили триллионы денег». Видели «москвича», которого может и не надо сжечь из общегуманитарных соображений (Курган), но за связь с которым надо «сажать» (Иваново и много, где еще). Москвич богат, по общему мнению, а значит является заразой и хтоническим злом, исчадием ада. Похожие, пусть и с вариативными акцентами (везде свой «москвич» и своя «элитка») происходит и в других странах.

              А вот когда богатых загонят под шконку, появятся новые средние, а бедные обрастут минимальным жирком – можно, при желании, начинать вводить «цифровой тоталитаризм» с рейтингами и всеми прочими милыми и наивными радостями администраторов. К всеобщему согласию и удовлетворению. Недорезанные «богатые» воспримут его как защиту, «средние» как символ возвращения потерянного, а «бедные» – как надежду на лучшую жизнь. Но до этого далеко. И много всего еще произойдет.

              Источник: Блог Глеба Кузнецова


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