Как новые законы с октября изменят жизнь россиян?

Россияне смогут ощутить на себе влияние новшеств в законодательстве совсем скоро. Это может быть изменение цен на продукты, сложности с получением кредита, штрафы за мангалы на балконах, новые выплаты за самостоятельное оформление ДТП и многое другое.

Шашлыки и курение на балконах

С 1 октября открытый огонь на балконах и лоджиях, а также в жилых комнатах общежитий и гостиниц запрещен. Штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Разночтения в трактовке понятия «открытый огонь» поначалу слегка сбивали с толку – никто не понимал, что именно под него подпадает. Оказалось, что прежде всего свечи, зажигалки и мангалы. Насчет курения в МЧС сначала сказали, что запрещено и оно, однако затем все же заявили, что если угрозы пожарной безопасности нет, то вроде как можно.

Выдача кредитов

С 1 октября банки, рассматривая заявку на кредит, будут также иметь в виду показатель предельной долговой нагрузки – отношение всех ежемесячных платежей к ежемесячному доходу заемщика. Если на платежи у человека будет уходить более 50% доходов, кредит не дадут. Это в теории. Как будет на деле – пока неясно.

Пальмовое масло, фрукты и ягоды

С 1 октября ставка НДС на пальмовое масло повышается с 10 до 20%, а на фрукты и ягоды, наоборот, снижается с 20 до 10%. Это значит, что в перспективе на прилавках могут подорожать кондитерские изделия, сливочное масло, сметана, сыры, мороженое, чипсы – все они обычно содержат «пальму». А вот фрукты, ягоды и продукты с ними должны подешеветь.

Система быстрых платежей

К 1 октября все крупные банки должны были присоединиться к системе быстрых платежей, созданной Центробанком. Эта система позволяет перевести деньги без комиссии на карту или счет в другом банке по номеру телефона. Не присоединился к СБП пока только Сбербанк – он пытается развивать собственный аналог этой системы и сомневается в безопасности СБП.

Кроме того, посредством СБП теперь можно будет расплачиваться в магазинах и кафе, просто отсканировав QR-код при покупке. В ЦБ считают, что это улучшит жизнь ретейлеров, поскольку комиссия при таких операциях для них будет ниже, чем при обычной безналичной оплате картами. За большинство операций, как заявляет регулятор, она составит 0,4%, а за дорогие покупки – 0,7%.

Хостелы

С 1 октября в жилых домах запрещено размещать гостиницы и хостелы. Полная формулировка в новой версии ст. 3 части 17 Жилищного кодекса такая: «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Теперь их можно будет открывать только после перевода помещения в статус нежилого и переоборудования его отдельным входом, звукоизоляцией и системой противопожарной безопасности. Этаж может быть любым, не только первым. Главное, чтобы соблюдались предыдущие требования. Но поскольку соблюсти их в помещениях, расположенных выше земли, крайне сложно, речь в основном будет идти о первом этаже.

Еще один спорный момент связан с формулировкой «гостиничные услуги». Она слишком общая и в теории может затронуть и апарт-отели, и даже сервисы краткосрочной аренды квартир вроде Airbnb. Все будет решать судебная практика. Так что повод обратиться с иском у жителей квартиры, соседствующей со сдаваемой в аренду, теперь есть.

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Автобусы и дети

Также с 1 октября меняются правила организованных перевозок групп детей. Теперь все автобусы должны быть обязательно оборудованы ремнями безопасности, а дети – ими пристегнуты. Следить за этим должен специальный сопровождающий или водитель.

Если правила будут нарушены, перевозчику грозит до 100 тысяч рублей штрафа.

ОСАГО

С 1 октября заработают два нововведения в закон об ОСАГО, касающиеся оформления Европротокола. Теперь разобраться с аварией без ГИБДД смогут даже не нашедшие виновного водители. Если раньше согласие было обязательным, то теперь водители могут разойтись, даже если каждый считает себя правым. Однако лимит выплат от страховой в таком случае будет всего 100 тысяч рублей.

А вот если один из водителей признал вину, лимит выплат вырастет до 400 тысяч. Это второе нововведение. Ранее такое правило действовало только для Москвы, Петербурга и их областей, а сейчас распространится на всю страну.

Конец аналогам

14 октября последние регионы России перейдут с аналогового на цифровое вещание. Программа длилась почти год – с 3 декабря 2018 года. Аналоговыми могут остаться только местные кабельные сети.

Пенсии и зарплаты

Всем силовикам, военным и бюджетникам, не охваченным майскими указами президента, с 1 октября повысят оклады на 4,3%. Речь о сотрудниках детских садов, юристах, бухгалтерах муниципальных учреждений, пожарных, спасателях, росгвардейцах и так далее.

Военным же пенсионерам, равно как и силовикам, пенсии поднимут на 6,3%. Ожидается, что выплаты увеличат для 2,6 млн человек. Средний размер пенсии достигнет 26,2 тысячи рублей.

Российское гражданство

Со 2 октября «квалифицированные специалисты» из-за рубежа, работающие в России не менее года, могут получить гражданство. Ранее для этого нужно было отработать в стране минимум 3 года. «Высококвалифицированными иностранными специалистами» в России закон считает работников, получающих зарплату не менее 2 млн рублей в год, или 167 тысяч рублей в месяц. Для преподавателей и медиков эта планка ниже – 83 тысячи рублей в месяц.

В кино по паспорту

С 29 октября кассиры в кинотеатрах, музеях, на концертах и даже в книжных магазинах с библиотеками могут требовать у покупателя или посетителя паспорт, если у них будут сомнения в его совершеннолетии. Все это для того, чтобы ограничить распространение среди детей запрещенной информации. То есть взять в библиотеке «50 оттенков серого» подросткам будет проблематично.

Также изменится и подбор трейлеров перед началом киносеанса – если кинотеатры решат показать перед картиной с низким возрастным рейтингом рекламу ленты с 18+, им придется при необходимости ее отредактировать, предварительно вырезав все сцены жестокости, секса и насилия. Ну или показывать такую рекламу только перед фильмами с подобным рейтингом.