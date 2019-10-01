Как новые законы с октября изменят жизнь россиян?

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Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
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«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

Украинские гей-парады выглядят не так радужно, как хотелось бы некоторымФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина, как выясняется, похожа на Россию в показательном случае – отношении к гомосексуалистам. Примером тому стало недавнее избиение на Украине одного из ЛГБТ-активистов, бывшего ветерана так называемой АТО. Почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Как ООН борется с правами человека

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...

Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
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Главные инновации создаются в авторитарных структурах

Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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      Обсуждение: 12 комментариев

      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
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      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
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          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
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          • Нет (я некурящий)

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          • Нужен институт многоженства

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          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              Как новые законы с октября изменят жизнь россиян?

              		   1 октября 2019, 14:32
              Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

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              Россияне смогут ощутить на себе влияние новшеств в законодательстве совсем скоро. Это может быть изменение цен на продукты, сложности с получением кредита, штрафы за мангалы на балконах, новые выплаты за самостоятельное оформление ДТП и многое другое. 

              Шашлыки и курение на балконах

              С 1 октября открытый огонь на балконах и лоджиях, а также в жилых комнатах общежитий и гостиниц запрещен. Штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. 

              Разночтения в трактовке понятия «открытый огонь» поначалу слегка сбивали с толку – никто не понимал, что именно под него подпадает. Оказалось, что прежде всего свечи, зажигалки и мангалы. Насчет курения в МЧС сначала сказали, что запрещено и оно, однако затем все же заявили, что если угрозы пожарной безопасности нет, то вроде как можно.

              Выдача кредитов

              С 1 октября банки, рассматривая заявку на кредит, будут также иметь в виду показатель предельной долговой нагрузки – отношение всех ежемесячных платежей к ежемесячному доходу заемщика. Если на платежи у человека будет уходить более 50% доходов, кредит не дадут. Это в теории. Как будет на деле – пока неясно. 

              Пальмовое масло, фрукты и ягоды

              С 1 октября ставка НДС на пальмовое масло повышается с 10 до 20%, а на фрукты и ягоды, наоборот, снижается с 20 до 10%. Это значит, что в перспективе на прилавках могут подорожать кондитерские изделия, сливочное масло, сметана, сыры, мороженое, чипсы – все они обычно содержат «пальму». А вот фрукты, ягоды и продукты с ними должны подешеветь. 

              Система быстрых платежей

              К 1 октября все крупные банки должны были присоединиться к системе быстрых платежей, созданной Центробанком. Эта система позволяет перевести деньги без комиссии на карту или счет в другом банке по номеру телефона. Не присоединился к СБП пока только Сбербанк – он пытается развивать собственный аналог этой системы и сомневается в безопасности СБП. 

              Кроме того, посредством СБП теперь можно будет расплачиваться в магазинах и кафе, просто отсканировав QR-код при покупке. В ЦБ считают, что это улучшит жизнь ретейлеров, поскольку комиссия при таких операциях для них будет ниже, чем при обычной безналичной оплате картами. За большинство операций, как заявляет регулятор, она составит 0,4%, а за дорогие покупки – 0,7%. 

              Хостелы

              С 1 октября в жилых домах запрещено размещать гостиницы и хостелы. Полная формулировка в новой версии ст. 3 части 17 Жилищного кодекса такая: «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». 

              Теперь их можно будет открывать только после перевода помещения в статус нежилого и переоборудования его отдельным входом, звукоизоляцией и системой противопожарной безопасности. Этаж может быть любым, не только первым. Главное, чтобы соблюдались предыдущие требования. Но поскольку соблюсти их в помещениях, расположенных выше земли, крайне сложно, речь в основном будет идти о первом этаже. 

              Еще один спорный момент связан с формулировкой «гостиничные услуги». Она слишком общая и в теории может затронуть и апарт-отели, и даже сервисы краткосрочной аренды квартир вроде Airbnb. Все будет решать судебная практика. Так что повод обратиться с иском у жителей квартиры, соседствующей со сдаваемой в аренду, теперь есть.

              Автобусы и дети

              Также с 1 октября меняются правила организованных перевозок групп детей. Теперь все автобусы должны быть обязательно оборудованы ремнями безопасности, а дети – ими пристегнуты. Следить за этим должен специальный сопровождающий или водитель. 

              Если правила будут нарушены, перевозчику грозит до 100 тысяч рублей штрафа. 

              ОСАГО

              С 1 октября заработают два нововведения в закон об ОСАГО, касающиеся оформления Европротокола. Теперь разобраться с аварией без ГИБДД смогут даже не нашедшие виновного водители. Если раньше согласие было обязательным, то теперь водители могут разойтись, даже если каждый считает себя правым. Однако лимит выплат от страховой в таком случае будет всего 100 тысяч рублей. 

              А вот если один из водителей признал вину, лимит выплат вырастет до 400 тысяч. Это второе нововведение. Ранее такое правило действовало только для Москвы, Петербурга и их областей, а сейчас распространится на всю страну. 

              Конец аналогам

              14 октября последние регионы России перейдут с аналогового на цифровое вещание. Программа длилась почти год – с 3 декабря 2018 года. Аналоговыми могут остаться только местные кабельные сети. 

              Пенсии и зарплаты

              Всем силовикам, военным и бюджетникам, не охваченным майскими указами президента, с 1 октября повысят оклады на 4,3%. Речь о сотрудниках детских садов, юристах, бухгалтерах муниципальных учреждений, пожарных, спасателях, росгвардейцах и так далее.

              Военным же пенсионерам, равно как и силовикам, пенсии поднимут на 6,3%. Ожидается, что выплаты увеличат для 2,6 млн человек. Средний размер пенсии достигнет 26,2 тысячи рублей. 

              Российское гражданство

              Со 2 октября «квалифицированные специалисты» из-за рубежа, работающие в России не менее года, могут получить гражданство. Ранее для этого нужно было отработать в стране минимум 3 года. «Высококвалифицированными иностранными специалистами» в России закон считает работников, получающих зарплату не менее 2 млн рублей в год, или 167 тысяч рублей в месяц. Для преподавателей и медиков эта планка ниже – 83 тысячи рублей в месяц. 

              В кино по паспорту

              С 29 октября кассиры в кинотеатрах, музеях, на концертах и даже в книжных магазинах с библиотеками могут требовать у покупателя или посетителя паспорт, если у них будут сомнения в его совершеннолетии. Все это для того, чтобы ограничить распространение среди детей запрещенной информации. То есть взять в библиотеке «50 оттенков серого» подросткам будет проблематично. 

              Также изменится и подбор трейлеров перед началом киносеанса – если кинотеатры решат показать перед картиной с низким возрастным рейтингом рекламу ленты с 18+, им придется при необходимости ее отредактировать, предварительно вырезав все сцены жестокости, секса и насилия. Ну или показывать такую рекламу только перед фильмами с подобным рейтингом.


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