Российский «полуфрегат» должен превзойти легендарный американский эсминец

Пять кораблей дальней морской зоны будут в ближайшее время заложены для ВМФ России, заявил в послании Федеральному собранию президент Путин. Можно предположить, что часть из них будет принадлежать к перспективному проекту «полуфрегатов/полуэсминцев» 22350М. Как будет выглядеть этот корабль, особенно на фоне лучшего эсминца XX века – американских кораблей серии «Арли Бёрк»?

Возможно, из-за трудностей с финансированием, возможно, из-за затянувшихся НИОКР закладка большого эсминца (по сути, лёгкого ракетного крейсера) пр. 23560 (шифр «Лидер») была перенесена с конца 2018 года на «после 2022 года». Однако время не ждёт, флоту остро необходимы перворанги – корабли океанской зоны. Именно это, с большой вероятностью, и имел в виду президент, делая свое заявление во время послания Федеральному собранию.

И, судя по всему, в сложившейся ситуации главкомат ВМФ решил начать с промежуточного варианта – полуфрегата/полуэсминца полным водоизмещением 8000 тонн. 25 декабря прошлого года с Северным ПКБ был заключён договор на эскизное проектирование. Процесс пошёл.

Что войдет в 8000 тонн

Фрегаты текущего проекта 22350 хорошо известны. Головной корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков» не так давно принят в состав ВМФ РФ. Создание корабля сопровождалось целым рядом проблем, которые, как заявляется, в итоге были полностью решены. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему его строительство оказалось рекордным долгостроем. Сложности с созданием кораблей проекта 22350, несомненно, будут учтены при строительстве их модернизированного варианта – проекта 22350М.

Что можно сказать об этом корабле, кроме того, что он, по заявлению руководства ВМФ, должен стать основным российским боевым кораблем дальней морской и океанской зоны на ближайшие десятилетия?

О 22350М известно только полное водоизмещение – «порядка 8000 тонн» (информация от гендиректора Северной верфи И. Пономарёва), остальное придётся домысливать.

8000 тонн – это немало. Примерно столько же весит каждая составляющая из той пары, которая была сильнее двух «Спрюэнсов» – эсминец пр. 956 (7940/8055 тонн полн.) и БПК пр. 1155 (7570 тонн полн.). Да и знаменитые американские эсминцы класса «Арли Берк» начинали где-то с 8300 тонн полного водоизмещения (Flight I с 90 ячейками УВП MK 41, но без вертолёта). Несмотря на то, что некоторые зарубежные фрегаты уже достигли неимоверного водоизмещения (напр. итальянский FREMM «Бергамини» – 6700 тонн), 8000 тонн – это однозначно эсминец. Впрочем, как классифицируют его в нашем ГК ВМФ, – большой вопрос.

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По числу планируемых к заказу «Лидеров» (6 единиц) возникает ощущение, что главкомат ВМФ планирует сделать из них ядро сил охранения корабельных авианосных или ударных групп (КАГ или КУГ). Основная же, рутинная работа ВМФ России будет возложена на более дешёвые корабли, т. е. на 22350М.

Главные размерения нового корабля хоть и не удалось привести с ходу в полное соответствие с коэффициентами предшественника (цилиндрическая вставка тут однозначно не работает), но они оказались достаточно близки. Таким образом, эсминец на базе фрегата получается на 25 м длиннее и на 3,0 м шире. Нельзя сказать, что его аналоги подобны ему по форме корпуса, но достаточно близки к нему: 956 и «Арли Бёрк» Flight I шире него, пр. 1155 – практически один в один.

Расчет на «Янтарь»

Следующий вопрос: где будут создавать этот корабль?

Если 22350М геометрически подобен кораблям проекта 1155, его можно строить сразу на двух заводах – Северной верфи (4 стапельных места в старом крытом отапливаемом эллинге, позволяющем строить корабли длиной 170 м) и «Янтаре» с двухпролётным эллингом длиной 108 м и двумя открытыми стапельными нитками длиной по 216 м. По информации от начальника Управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирала В. Тряпичникова, «главное командование ВМФ рассматривает возможность размещения в перспективе на судостроительном заводе «Янтарь» заказов на строительство новых кораблей океанской зоны с большим, чем у фрегата «Адмирал Макаров», водоизмещением и с ещё более эффективным вооружением».

Не исключено, что речь как раз о герое нашего материала.

Мощнее, чем «Берки»

В своё время разделение основного корабля океанской зоны в ВМФ СССР (авианосцы не в счёт) на два проекта (956 и 1155) было вызвано чрезмерными габаритами отечественного морского оружия, прежде всего ПКР и ПЛУР. Сейчас указанные ограничения сняты. Понятно, что по вооружению 22350М должен быть близок к лучшему представителю своего класса – «Арли Бёрку». Более того, 22350М должен быть всяко лучше «Арли Бёрка» Flight I почти 50-летнего возраста (считая с начала разработки). Причём с учётом превосходства наших ударных ракет ячеек для них может быть даже меньше (за годы, прошедшие с окончания холодной войны, американцы сподобились только на 1000-километровую дозвуковую LRASM). Но обязательно добавлен вертолёт (хотя бы один), от которого американцы первоначально легкомысленно отказались.

Воспоминания о проблемах с ЗРК «Полимент-Редут» дают уверенность, что система будет перенесена с 22350 на 22350М почти без изменений, за исключением количества ячеек. На 22350 16 УКСК (чего явно недостаточно) и 32 ЗУР, итого 48 ячеек. На «Бёрке» мод. I 90 ячеек УВП MK 41. На мод. IIA (96 ячеек) – 96.

Соотношение ударных ракет к ЗУР на 22350 1:2, на «Бёрке» – любое. С одной стороны, это хорошо – американцы могут подбирать боекомплект по своему разумению. С другой – та же ПКР 3М55 комплекса «Оникс» с бОльшими диаметром и длиной транспортно-пускового стакана (ТПС) внутрь MK 41 не поместится. Другими словами, универсальность установок вертикального пуска MK 41 искусственно сдерживает развитие корабельного ракетного оружия. Сыр в мышеловке.

Наверное, поэтому у нас и нет универсальной УВП: на 22350 их две – одна для ЗРК, другая УКСК, из которой можно запускать и «Циркон», и «Оникс», и «Калибр».

Увеличившиеся размеры верхней палубы и внутренние объёмы позволят разместить вдвое больше ударных ракет и хотя бы вдвое больше ЗУР (а еще лучше – больше в четыре раза).

Тогда (в первом случае) соотношение ударных ракет и ЗУР на 22350 и 22350М будет 32/64, а общее количество ячеек в первом случае 96, во втором – 32/128, итого 64/160. Во втором случае (с пушкой А-192, двумя «Панцирями-М» и двумя вертолётами) мы однозначно заткнём «Бёрка» за пояс, но и в первом случае получится вполне приемлемый результат.

Возможно, некоторое время спустя у 22350М или даже у его увеличенной модификации (22350М1 – ок.10 000 тонн) будут все шансы превзойти «Бёрка» и стать лучшим боевым кораблём в мире общего назначения.