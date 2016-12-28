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17 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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          ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

          Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»   17 сентября 2018, 16:50
          Фото: Марина Лысцева/ТАСС
          Текст: Александр Шишкин,
          инженер-кораблестроитель

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          Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр.

          Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет серьезно отремонтирован и модернизирован. 15–16 сентября состоялась постановка корабля в большой плавучий док в Росляково. Ближайшие три года «Кузнецов» проведет в ремонте, после чего, как заявляется, сможет служить еще как минимум 20 лет.

          Однако дискуссия о том, какой корабль придет «Кузнецову» на смену, все больше обостряется. И одной из самых острых сторон этой дискуссии стало обсуждение того, нужны ли России так называемые легкие авианосцы – подобные «Кузнецову», но с меньшим водоизмещением и меньшей авиагруппой.

          Еще в конце апреля замглавкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук заявил следующее: «Флот считает, что с точки зрения экономического соотношения «цена – качество» легкие авианосцы для России строить нецелесообразно. Предпочтительнее строить авианосцы водоизмещением порядка 70 тыс. тонн, которые позволяют нести на борту большее количество летательных аппаратов».

          Три месяца спустя его коллега, начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников сообщил о ведущихся проработках авианосца с атомной энергетической установкой: «Да, это дорого, но корабль должен быть современным, выполнять соответствующие задачи, и в ближайшее время такое решение будет принято». При этом ранее сообщалось об утверждении военным ведомством эскизного проекта перспективного эсминца пр. 23560 (шифр «Лидер») с ядерной энергетической установкой.

          Другими словами, казалось бы – флот уже определился с тем, что он хотел бы иметь в своем составе: тяжелые атомные авианосцы и атомные эсминцы.

          Однако, оказывается, не все так просто.

          Явление альтернативы

          Известно, что на предыдущем международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2017» Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) планировал презентовать свой очередной концепт-проект – легкий авианосец (АВЛ) «Шторм-КМ». Но, хотя модель корабля была уже готова, дело ограничилось передачей документов тогдашнему замминистра обороны Юрию Борисову. Внятной реакции заказчика не последовало.

          Долгое время концепт был известен лишь по скриншоту с экрана монитора и по фрагментам ТТХ: водоизмещение (непонятно какое) 30–40 тыс. тонн, количество летательных аппаратов (ЛА) на борту 40–50. На снимке можно было видеть странный объект с очень широкой полетной палубой, островом на левом (!) борту и центральными (не бортовыми) самолетоподъемниками.

          В начале августа новый глава Невского ПКБ, спроектировавшего все наши авианосцы, Сергей Орлов (бывший главный бухгалтер Объединенной судостроительной корпорации) похвалил работу крыловцев (что само по себе странно, поскольку хвалить конкурентов не комильфо): «Они являются сторонниками постройки нескольких небольших авианосцев. Я с этой мыслью, в принципе, согласен. Новые корабли должны быть похожи на «Адмирала Кузнецова», но поменьше размером. Крыловцы делают даже не аванпроекты, а концептпроекты, и очень неплохие».

          Как оказалось, это была артподготовка перед решающим штурмом – 21 августа мир увидел модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018».

          Странные ТТХ

          На «Армии-2018» полное водоизмещение АВЛ КГНЦ подросло до 44 000 тонн (нормальное – до 40 500, стандартное – до 37 000 тонн).

          Здесь нужно отметить одно важное техническое обстоятельство.

          Коэффициент общей полноты Kоп (визитная карточка любого корабля), равный отношению объема погруженной части корпуса (нормальному водоизмещению, разделенному на расчетную плотность морской воды) к параллелепипеду, образованному длиной, шириной и средней осадкой по конструктивной ватерлинии (КВЛ), которые по ГОСТу соответствуют тому же нормальному водоизмещению, у «Шторма-КМ» соответствуют эсминцу с вытянутыми и заостренными обводами (0,47). В то время как у гидродинамически совершенного, но достаточно полного «Адмирала Кузнецова» он равен 0,64 (при адекватном Kоп полное водоизмещение творения КГНЦ было бы близко к кузнецовскому). Отношение длины к ширине (коэффициент L/B, характеризующий ходкость) при этом слишком мало – 6,84 против 8,08, ширины к осадке (B/T, остойчивость) – слишком велико (4,47 против 3,72).

          Если бы авианосец проектировали в кружке юных судомоделистов, подобную несуразицу можно было бы понять и простить, но в данном случае мы имеем дело с учеными мужами.

          При мысли о классификации нового концепта Крыловского центра вспоминается 42500-тонный французский авианосец «Шарль де Голль», который никому и в голову не приходит классифицировать как легкий. К легким авианосцам с полным правом можно отнести списанные британские «Инвинсиблы» или испанский «Принсипе де Астуриас» полным водоизмещением порядка 20 000 тонн. «Де Голль» же, как и «Кузнецов» со «Штормом-КМ», однозначно относятся к авианосцам среднего класса (40–60 тыс. тонн).

          И классификация, и заниженный коэффициент общей полноты детища КГНЦ воспринимаются как попытка ввести общественность и заказчика в заблуждение.

          Шаг назад

          В своем поступательном развитии в строительстве авианосцев (АВ) наша страна вынужденно остановилась на проекте 11437 полным водоизмещением 75 000 тонн с 70 летательными аппаратами на борту и атомной энергетической установкой. Сейчас, когда обстоятельства вынуждают, а возможности позволяют продолжить строительство АВ, было бы логично начать с похожего проекта.

          Однако так называемая флотская наука («так называемая» относится только к пресловутому отделу перспективного проектирования КГНЦ, плодящему уродцев) в силу одной ей понятных причин пытается повернуть колесо истории вспять и склонить заказчика к строительству ущербных боевых единиц.

          Ущербность эта, прежде всего, выражается в составе авиагруппы. 46 летательных аппаратов (ЛА), как обещают крыловцы, в указанное ими водоизмещение втиснуть не получится. Достаточно сказать, что такое количество самолетов и вертолетов оценочно может принять «Кузнецов», который на треть больше. Помочь тут в состоянии только размещение дополнительных ЛА на огромной полетной палубе «Шторма-КМ» (вероятно, для того и задуманной), но для наших северных широт это не вариант – новому российскому авианосцу необходим вместительный ангар. Самолето/вертолетовместимость крыловского АВЛ можно оценить по условной норме, озвученной бывшим гендиректором Невского ПКБ Сергеем Власовым: «на одну тысячу тонн водоизмещения может быть размещен один ЛА» – 37–40 ЛА.

          37–40 ЛА – это две трехзвенных (2×12) эскадрильи истребителей-бомбардировщиков, четыре самолета радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) и 9–12 вертолетов различного назначения. По причине того, что одна истребительная эскадрилья при любых обстоятельствах должна обеспечивать дальнее авиационное прикрытие корабельной авианосной группы (КАГ), на легком авианосце остается всего-навсего одна ударная эскадрилья (12 ЛА), пригодная для действий по морским или береговым целям. 75000-тонный авианосец может принять втрое больше ударных эскадрилий, и это лучше всего свидетельствует о несостоятельности концепции КГНЦ.

          Во-вторых, из-за недостаточной мощности главной энергетической установки (ГЭУ) и, как следствие, электроэнергетической установки (ЭЭУ), на АВЛ не получится разместить электромагнитные катапульты (время перезарядки накопителей энергии для запуска ЛА будет слишком велико). А перспективный авианосец без такой катапульты автоматически попадает в разряд неполноценных. Чтобы хоть как-то компенсировать указанный недостаток, специалисты КГНЦ предлагают установить на своем концепте электромеханическую катапульту (судя по всему, для запуска БПЛА).

          Кроме того, вызывают недоумение самолетоподъемники, расположенные по центру полетной палубы (в диаметральной плоскости), а не бортовые – пережиток прошлого, уменьшающий полезную площадь ангара и не позволяющий поднимать и опускать самолеты, габариты которых превышают размеры лифта.

          Наконец, почему газотурбинная ГЭУ? Ведь уже утвержден эскизный проект эсминца с атомной энергетической установкой, а в 2019–2020 годах планируется начать и в 2022-м закончить его техническое проектирование. Атомный эсминец охранения и газотурбинный авианосец!

          В целом складывается впечатление, что КГНЦ гребет против течения.

          Почему Россия не может размениваться по мелочам

          Во-первых, у России нет возможности тратить на оборону слишком много денег. Поэтому при выборе столь затратного образца военной техники мы должны быть уверены, что он даст нам гарантированные преимущества перед зарубежными аналогами. «Легкий» авианосец таких гарантий дать не может. Любой наш боевой корабль должен быть минимум вдвое мощнее американского, поскольку превзойти потенциального противника количественно мы не сможем.

          Новый российский авианосец может тягаться на равных с двумя американскими только благодаря своей авиагруппе. Американцы самонадеянно сами дали нам фору в области палубной авиации, полагая, что после разрухи 1990-х они могут больше не опасаться нашего военного флота. Основу авиакрыльев их авианосцев в настоящее время составляют истребители-бомбардировщики F/A-18E/F «Супер Хорнет», выросшие из легких машин F/A-18A/B, конкурентом которых в свое время был прототип F-16 – аналог нашего МиГ-29. В дальнейшем две из четырех ударных эскадрилий всех авианосцев ВМС США планируется перевооружить на однодвигательные F-35C.

          Сложившаяся ситуация дает нам возможность превзойти противника на море (точнее, в воздухе над морем, что почти одно и то же), посадив на новые авианосцы «оморяченные» Су-57, а потом планомерно доводя их до полного совершенства. Однако АВЛ КГНЦ не позволяет разместить на нем более одной эскадрильи тяжелых истребителей, которые, как уже было сказано выше, будут заняты только дальним авиационным прикрытием КАГ, что сведет на нет наше преимущество. В то же время 75000-тонные авианосцы с четырьмя эскадрильями Су-57 на долгое время станут настоящими властелинами океана, утерев нос заносчивым (исключительным) американцам.

          Во-вторых, на сегодняшний день у России вообще нет подходящих построечных мест для авианосцев. Некоторое время спустя их можно будет строить в цехе № 55 Севмаша (после завершения серии «Ясеней» и частично «Бореев-А») и в судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» на Дальнем Востоке. В конце прошлого года один из сотрудников КГНЦ высказался в том духе, что «концепция АВЛ станет дополнением к нашему авианосцу «Шторм» [монстру водоизмещением 95–100 тыс. тонн], легкий авианосец дешевле и быстрее в постройке».

          Плохая идея. У нас нет ни времени, ни средств, ни производственных мощностей, чтобы сначала строить легкие, а потом тяжелые авианосцы.

          Нам вообще давно пора всерьез задуматься об унификации в кораблестроении и перейти к работе по принципу «один класс – один проект».

          В-третьих, предлагая маломерный авианосец, специалисты КГНЦ совершенно не принимают в расчет престиж страны, которую он будет представлять в Мировом океане. Они хотят, чтобы на нас посматривали свысока не только американцы, но и бритты, а некоторое время спустя – еще и китайцы с индусами? Государство, основой военного флота которого являются легкие (облегченные) авианосцы, не достойно зваться великой морской державой.


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