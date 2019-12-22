От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система

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22 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Судьба газового транзита в Европу определена еще на пять летФото: Стрингер/РИА Новости
Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Каковы параметры этого соглашения, на какие уступки и почему была вынуждена пойти Россия – и какие результаты в итоге получили все стороны конфликта, включая европейские страны – получатели газа? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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              «Страна кленового листа» еще на дальних подступах отсеивает низкоквалифицированных гастарбайтеров   22 декабря 2019, 09:00
              Фото: Carlos Garcia Granthon/Zuma/Global look Press
              Текст: Анастасия Куликова,
              Карина Казанцева

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              Россия для регулирования миграционных потоков в Россию должна использовать опыт других стран. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил Владимир Путин. Он привел в пример опыт Канады, где действует целое министерство, определяющее нужды страны в тех или иных специалистах. Эксперты считают, что в России такая модель позволила бы исправить ряд перекосов на рынке труда.

              На прошедшей в четверг большой пресс-конференции президент Владимир Путин, касаясь методов решения демографической проблемы в России, президент заметил: улучшить ситуацию можно двумя способами - за счет увеличения рождаемости и притока мигрантов в страну. Нашей стране предстоит еще многое сделать для регулирования миграционных потоков, добавил глава государства.

              Нехватка людей на рынке труда, отсутствие специалистов должной квалификации уже сегодня стало объективным фактором сдерживания экономического роста, однако принимать мигрантов нужно с умом, указал президент.

              Удачным примером Путин назвал Канаду, где целое министерство занимается миграцией. «Но что они делают? Они не просто всех подряд принимают, они принимают людей определенного возраста, здоровья и уровня образования. По большому счету, нам нужно подходить именно так к миграционному притоку», – заявил президент.

              Правительство Канады, напомним, очень лояльно относится к приезжим: каждый пятый житель – мигрант, и их доля продолжает увеличиваться. Примерно половина мигрирует по экономическим причинам, на втором месте – воссоединение семьи, что на самом деле означает всю ту же самую экономическую эмиграцию. С 1994 года работает упомянутое Путиным Министерство гражданства и иммиграции Канады. Заявки кандидатов рассматриваются специальной комиссией по гражданству, состоящей из десяти судей. Для тех, кому разрешили приехать, действует множество государственных программ, цель которых – помочь освоиться на новом месте.

              В целом cтрана кленового листа отбирает только высококвалифицированных специалистов, готовых интегрироваться в общество и принять местные ценности. Работникам низкой квалификации, без знания языка, образования и опыта работы – отказывают.

              Официальное разрешение на работу в Канаде необходимо оформлять до въезда в страну. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД живущий в Торонто основатель клуба «Русская Канада» Леонид Мицнер. «По сути, канадская компания заключает с вами трудовой контракт дистанционно – еще в тот момент, когда вы находитесь в своей стране. Перечень нужных профессий обычно размещен на сайте консульств Канады. Этот реестр составляют местные компании, которым не удается нанять самих канадцев, поэтому на эти вакансии разрешено претендовать иностранцам», – пояснил Мицнер.

              Документы, которые доказывают нужные профессиональные навыки, надо предъявить еще в консульстве. «Если же уже в Канаде выяснится, например, что эмигрант приехал с липовым дипломом, если он оказался неквалифицированным сотрудником, то разрешение на работу могут отнять или просто не продлевать трудовой контракт, который обычно заключается не больше, чем на год, а затем постоянно продлевается», – сказал глава эмигрантского клуба.

              Впрочем, добавил он, многие канадские компании финансируют программы обучения своих будущих сотрудников, так что у эмигранта есть шанс повысить свою квалификацию уже на месте. Без официального разрешения и страховки эмигрант сможет работать в Канаде только нелегально, а это означает только самые непрестижные виды работы.

              «Ни одна серьезная компания пойдет на риск и не наймет человека без нужных документов. Но пока сейчас в стране много трудовых программ, люди нужны. В ближайшие два года Канада собирается принять миллион трудовых мигрантов», – сказал Мицнер.

              По мнению бывшего заместителя директора ФМС Вячеслава Поставнина, прежде чем копировать «канадскую» модель, то есть заранее отбирать людей по уровню образования и квалификации, требуется хорошо изучить потребности российского рынка труда.

              «Необходимо понимать: нам нужны строители космических кораблей, дворники или трубоукладчики? Мы до сих пор не знаем», – сказал Поставнин газете ВЗГЛЯД. Собеседник напомнил: сейчас в Россию «в основном приезжают не очень образованные и не очень квалифицированные мигранты». В СССР дело обстояло иначе, добавил собеседник. «Мы точно понимали, сколько и какого уровня специалистов выпускают наши учебные заведения, – подчеркнул Поставнин. - Сейчас такого нет. Поэтому сложилась странная ситуация: с одной стороны, у нас избыток трудовых ресурсов в целом ряде отраслей. А с другой – нехватка рабочих рук в глубинке».

              Чтобы улучшить ситуацию бывший замглавы ФМС предложил создать цифровую систему мониторинга рынка труда:

              «Те системы, которые сейчас готовит Минтруд не работают. Нужна новая система, в которой работодатели будут сами размещать заказы».

              Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что «канадскую модель» можно применить, но избирательно. «У нас 25 млн русских остается за пределами России. Они подходят России по критериям языка, культуры и менталитета. Если в их отношении ввести «канадскую систему», это преобразуется в коррупционную модель, при которой русские из других стран будут проигрывать диаспорам, имеющим официальные и неофициальные структуры поддержки», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

              Шеслер предлагает разработать три схемы приобретения российского гражданства. «Первая – это схема репатриации, то есть возвращения русских, русскоязычных и русскокультурных граждан. Вторая схема должна распространиться на бывших граждан СССР, которые относительно легко вписываются в наше общество, благодаря тому, что изучали язык в советские времена. И уже третья схема – для всех иных категорий граждан ближнего и дальнего зарубежья. В отношении них действительно можно использовать «канадскую модель», четко определяя, кто из них полезен для России. То есть нужен некий микс опыта Израиля, Германии и Канады», – заключила лидер эмигрантской организации.

              Кстати, выступая на большой пресс-конференции, Путин также призвал создать максимально комфортные условия для украинской диаспоры: «У нас сейчас три миллиона украинцев живет, еще столько же приехало после трагических событий на Донбассе. Им легче адаптироваться к нашей культуре, чем мигрантам из южных стран».

              А тем временем Киев готовит своей диаспоре в России огромную головную боль. Накануне пресс-конференции Путина премьер-министр Алексей Гончарук распорядился выпускать украинцев через границу в сторону России только по загранпаспорту. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, новый порядок вступает в силу с 1 марта. Теперь пребывание украинцев в России станет ограниченным. Фактически Киев ставит соотечественников перед выбором – либо возвращаться на родину, либо подавать заявку на российский паспорт.

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