У разбившегося Ми-28 двойственная репутация

Новая трагедия в российских Вооруженных силах - в Краснодарском крае во время учебного полета разбился вертолет Ми-28Н. Почему «Ночной охотник» пользуется неоднозначной репутацией в войсках - и какие другие подобные авиапроисшествия случались с этой машиной в последние годы?

Вертолет Ми-28, который ещё называют «Ночной охотник», разбился именно в темное время суток. Крылатая машина, в составе экипажа которой были опытные пилоты – замкомандира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин, рухнула в Краснодарском крае неподалеку от станицы Планитниковская во время учебно-тренировочного полета. Оба офицера погибли. Различные источники сообщают, что во время трагедии был сильный туман.

Возможно, виновата погода. Возможно, ошибка летчиков. Или же все-таки подвела машина? К этому вертолету, вроде и раньше было немало нареканий, но он не просто летает, но и считается основной боевой винтокрылой машиной российской армии.

Трагедии в истории воздушного флота не такая уж и редкость, но по статистике чаще разбиваются по техническим причинам самолеты. Вертолетов меньше, но они всё-таки более надежные. Вот даже если взять разбившийся сейчас на Кубани Ми-28, то его «хромая статистика» не столь велика – с начала эксплуатации в 2013 году этих вертолетов ВВС России (более 90 единиц Ми-28Н и Ми-28УБ) случилось шесть аварий и катастроф. В трех случаях, с учетом нынешнего, с человеческими жертвами. Тем не менее, сами падения этих вертолетов на ровном месте несколько настораживают – потери в небоевых условиях могут говорить лишь о техническом несовершенстве. Но так ли плох Ми-28?

Этот вертолет стал своеобразным продолжением легендарного уже транспортно-боевого вертолета Ми-24. Ми-28 лишился десантного отсека и стал исключительно штурмовым вертолетом – ничего лишнего, только два пилота, броня и боевая нагрузка. Плюс особенности применения в ночное время – отсюда и «Ночной охотник», способный действовать в любое время суток и в любых погодных условиях.

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И вот здесь-то и возникли проблемы, когда электронная начинка стала не столько помощником, сколько проблемой для пилотов при управлении вертолетом. Несовершенной оказалась система наблюдения – при малейшем ухудшении видимости, дымке или облачности, пилоты буквально «слепли» и не могли оценивать обстановку.

Об этих проблемах у Ми-28 говорил и экс-главком ВКС Виктор Бондарев, называя электронику «Ночного охотника» провальной. «Летчик ничего не видит и ничего не слышит, – отмечал в свое время генерал. – Они потом три дня ходят с красными глазами». Были у этого и другие проблемы, связанные в том числе с особенностями полетов в темное время суток. Как рассказывал один из действующих вертолетчиков, приходилось «додумывать» за электронику, в том числе при опасном сближении с землей – приборы не страховали предупреждающим сигналом, и землю приходилось «ловить глазами».

Трагический инцидент с Ми-28 произошедший в 2016 году в сирийской провинции Хомс, надо полагать, случился именно по этой причине. Расследование признало ошибку пилотов при использовании нашлемных приборов ночного видения. Но они и не увидели опасное сближение с землей! Вертолетчики не включили «ночной режим», который им не нужен днем, а автоматика не сработала, красная лампочка не зажглась.

Иначе говоря, нельзя заранее считать, что априори виновата машина. О ее качествах есть и другие мнения.

«Вертолет Ми-28 считается универсальной боевой воздушной машиной,

– считает авиационный эксперт Александр Дробышевский. – Ее доработки продолжаются постоянно, анализируются нештатные ситуации, учитываются пожелания самих пилотов. Объективно – это очень надежный вертолет, но как любая техника требует совершенствования, в том числе по улучшению ночной «начинке» при пилотировании, применении вооружения. Из любого происшествия нужно делать соответствующие выводы, в том числе и из нынешней катастрофы».

Высоких оценок Ми-28 заслужил и в войсках. Изначально он был «обкатан» в Центре боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации в Торжке еще в 2018 году. Сейчас активно эксплуатируется в Южном военном округе, в том числе в Крыму. По словам экс-главкома ВВС России Владимира Михайлова (2002-2007 гг.), «Ми-28 – прекрасная машина».

«Мне этот вертолет приходилось буквально вытаскивать на уровень промышленного производства в свое время, – рассказывает Владимир Михайлов. – Я видел, что это будущее наших вертолетов и не ошибся в этом. Это касается и применения Ми-28Н в Сирии, где винтокрылая машина хорошо себя зарекомендовала и имеет все необходимые для выполнения различных боевых задач показатели. Это касается и климатических условий, и горной местности, и запыленности в пустыне. Вертолет хорошо защищен броней, несет мощное ракетно-пушечное вооружение. Также он маневренен и подвижен, способен совершить петлю Нестерова, переворот Иммельмана – фигуры сложного пилотажа, на которые, казалось бы, способен только истребитель».

Почему же тогда потерпел катастрофу Ми-28? Причины установит комиссия, но здесь можно вспомнить трагическую ситуацию в августе 2015 года на полигоне «Дубровичи» под Рязанью во время демонстрационных полетов на открытии армейских соревнований «Авиадартс». Тогда тоже рухнул Ми-28 – из-за отказа второй гидросистемы. Вертолет потерпел аварию днем, при идеальной видимости, им управляли опытные вертолетчики из пилотажной группы «Беркут».

«Вертушка» тогда жестко плюхнулась на землю, в результате один из пилотов погиб – они до конца боролись за спасение воздушной машины и увели ее в сторону от зрителей.

Среди неозвученных причин той трагедии можно вспомнить «версию», о которой еще накануне говорил министр обороны Сергей Шойгу. И касалась она не технического состояния вертолета или его общей надежности, не рассматривался и фактор ошибки пилотов. Выяснилось, что из эксплуатации были сняты около тридцати авиационных двигателей – самолетных и вертолетных. Из-за ненадлежащего состояния многих военных аэродромов – 80 процентов из них требуют капитального ремонта. То есть причина во взлетно-посадочной полосе, на которой воздушные машины как пылесос затягивают всяческий хлам, который приводит к выходу из строя как самих двигателей, так и многих приборов.

Реконструкцию аэродромов планировалось завершить до 2020 года. Попал ли под эту «генеральную уборку» аэродром в Краснодарском крае, с которого взлетел и не вернулся вертолет Ми-28?