У разбившегося Ми-28 двойственная репутация

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12 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
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Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
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Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
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Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
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              У разбившегося Ми-28 двойственная репутация

              Ми-28Н - машина, которой дают крайне противоречивые оценки   12 декабря 2019, 18:05
              Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
              Текст: Виктор Сокирко

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              Новая трагедия в российских Вооруженных силах - в Краснодарском крае во время учебного полета разбился вертолет Ми-28Н. Почему «Ночной охотник» пользуется неоднозначной репутацией в войсках - и какие другие подобные авиапроисшествия случались с этой машиной в последние годы?

              Вертолет Ми-28, который ещё называют «Ночной охотник», разбился именно в темное время суток. Крылатая машина, в составе экипажа которой были опытные пилоты – замкомандира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин, рухнула в Краснодарском крае неподалеку от станицы Планитниковская во время учебно-тренировочного полета. Оба офицера погибли. Различные источники сообщают, что во время трагедии был сильный туман.

              Возможно, виновата погода. Возможно, ошибка летчиков. Или же все-таки подвела машина? К этому вертолету, вроде  и раньше было немало нареканий, но он не просто летает, но и считается основной боевой винтокрылой машиной российской армии.

              Трагедии в истории воздушного флота не такая уж и редкость, но по статистике чаще разбиваются по техническим причинам самолеты. Вертолетов меньше, но они всё-таки более надежные. Вот даже если взять разбившийся сейчас на Кубани Ми-28, то его «хромая статистика» не столь велика – с начала эксплуатации в 2013 году этих вертолетов ВВС России (более 90 единиц Ми-28Н и Ми-28УБ) случилось шесть аварий и катастроф. В трех случаях, с учетом нынешнего, с человеческими жертвами. Тем не менее, сами падения этих вертолетов на ровном месте несколько настораживают – потери в небоевых условиях могут говорить лишь о техническом несовершенстве. Но так ли плох Ми-28?

              Этот вертолет стал своеобразным продолжением легендарного уже транспортно-боевого вертолета Ми-24. Ми-28 лишился десантного отсека и стал исключительно штурмовым вертолетом – ничего лишнего, только два пилота, броня и боевая нагрузка. Плюс особенности применения в ночное время – отсюда и «Ночной охотник», способный действовать в любое время суток и в любых погодных условиях.

              И вот здесь-то и возникли проблемы, когда электронная начинка стала не столько помощником, сколько проблемой для пилотов при управлении вертолетом. Несовершенной оказалась система наблюдения – при малейшем ухудшении видимости, дымке или облачности, пилоты буквально «слепли» и не могли оценивать обстановку.

              Об этих проблемах у Ми-28 говорил и экс-главком ВКС Виктор Бондарев, называя электронику «Ночного охотника» провальной. «Летчик ничего не видит и ничего не слышит, – отмечал в свое время генерал. – Они потом три дня ходят с красными глазами». Были у этого и другие проблемы, связанные в том числе с особенностями полетов в темное время суток. Как рассказывал один из действующих вертолетчиков, приходилось «додумывать» за электронику, в том числе при опасном сближении с землей – приборы не страховали предупреждающим сигналом, и землю приходилось «ловить глазами».

              Трагический инцидент с Ми-28 произошедший в 2016 году в сирийской провинции Хомс, надо полагать, случился именно по этой причине. Расследование признало ошибку пилотов при использовании нашлемных приборов ночного видения. Но они и не увидели опасное сближение с землей! Вертолетчики не включили «ночной режим», который им не нужен днем, а автоматика не сработала, красная лампочка не зажглась.

              Иначе говоря, нельзя заранее считать, что априори виновата машина. О ее качествах есть и другие мнения.

              «Вертолет Ми-28 считается универсальной боевой воздушной машиной,

              – считает авиационный эксперт Александр Дробышевский. – Ее доработки продолжаются постоянно, анализируются нештатные ситуации, учитываются пожелания самих пилотов. Объективно – это очень надежный вертолет, но как любая техника требует совершенствования, в том числе по улучшению ночной «начинке» при пилотировании, применении вооружения. Из любого происшествия нужно делать соответствующие выводы, в том числе и из нынешней катастрофы».

              Высоких оценок Ми-28 заслужил и в войсках. Изначально он был «обкатан» в Центре боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации в Торжке еще в 2018 году. Сейчас активно эксплуатируется в Южном военном округе, в том числе в Крыму. По словам экс-главкома ВВС России Владимира Михайлова (2002-2007 гг.), «Ми-28 – прекрасная машина».

              «Мне этот вертолет приходилось буквально вытаскивать на уровень промышленного производства в свое время, – рассказывает Владимир Михайлов. – Я видел, что это будущее наших вертолетов и не ошибся в этом. Это касается и применения Ми-28Н в Сирии, где винтокрылая машина хорошо себя зарекомендовала и имеет все необходимые для выполнения различных боевых задач показатели. Это касается и климатических условий, и горной местности, и запыленности в пустыне. Вертолет хорошо защищен броней, несет мощное ракетно-пушечное вооружение. Также он маневренен и подвижен, способен совершить петлю Нестерова, переворот Иммельмана – фигуры сложного пилотажа, на которые, казалось бы, способен только истребитель».

              Почему же тогда потерпел катастрофу Ми-28? Причины установит комиссия, но здесь можно вспомнить трагическую ситуацию в августе 2015 года на полигоне «Дубровичи» под Рязанью во время демонстрационных полетов на открытии армейских соревнований «Авиадартс». Тогда тоже рухнул Ми-28 – из-за отказа второй гидросистемы. Вертолет потерпел аварию днем, при идеальной видимости, им управляли опытные вертолетчики из пилотажной группы «Беркут».

              «Вертушка» тогда жестко плюхнулась на землю, в результате один из пилотов погиб – они до конца боролись за спасение воздушной машины и увели ее в сторону от зрителей.

              Среди неозвученных причин той трагедии можно вспомнить «версию», о которой еще накануне говорил министр обороны Сергей Шойгу. И касалась она не технического состояния вертолета или его общей надежности, не рассматривался и фактор ошибки пилотов. Выяснилось, что из эксплуатации были сняты около тридцати авиационных двигателей – самолетных и вертолетных. Из-за ненадлежащего состояния многих военных аэродромов – 80 процентов из них требуют капитального ремонта. То есть причина во взлетно-посадочной полосе, на которой воздушные машины как пылесос затягивают всяческий хлам, который приводит к выходу из строя как самих двигателей, так и многих приборов.

              Реконструкцию аэродромов планировалось завершить до 2020 года. Попал ли под эту «генеральную уборку» аэродром в Краснодарском крае, с которого взлетел и не вернулся вертолет Ми-28?


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