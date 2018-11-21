Украина начала уничтожение настоящей украинской культуры

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28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
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Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Украина начала уничтожение настоящей украинской культуры

          Один из национальных украинских мифов - Майдан - был отмечен грандиозным количеством мусора   28 декабря 2018, 20:00
          Фото: Yulia Darashkevich/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Распространенные на Украине ценности и стереотипы поведения, оказываются, весьма противоречат европейским. По крайней мере, такое признание прямо следует из начавшейся в стране рекламной кампании, призывающей граждан «вести себя по-европейски». Если довести эту идею до логического конца, нетрудно заметить, что Киев пытается уничтожить исконно украинские ценности.

          На пятый год движения Украины в Европу неожиданно выяснилось, что украинцы плохо представляют себе, что такое европейские ценности. В связи с этим в Киеве запустили рекламную акцию «Европа начинается с тебя», в рамках которой снимают видеоролики о правилах поведения европейцев в быту.

          Например, в рамках акции украинцев учат не мусорить после пикника, убирать за своими собаками, беречь природу и так далее. 

          Не очень понятно, впрочем, почему это называется «Европой». Убирать за собой мусор и беречь природу украинцев, как и других граждан СССР учили несколько десятилетий подряд. Научили, впрочем, плохо, раз приходится учить снова и снова.

          Не будем, впрочем, утверждать, что граждан России научили хорошо – для этого достаточно весной выбраться за город и посмотреть, как из-под снега появляются бутылки и пакеты. Хотя, безусловно, в последние годы мусорить стали гораздо меньше, вот только в России это называют не «движением в Европу», а гражданской ответственностью.

          «Европа» для Украины уже давно является символом всего «прогрессивного» и «чистого», хотя Евросоюз крайне неоднороден в этом плане. Немецкие города действительно очень чистые, при этом в крупных французских городах фекалии посреди улицы – причем не только собачьи – вполне распространенное явление. Восточная Европа в целом ненамного чище Украины.

          Жестокий когнитивный диссонанс испытают любители «европейской чистоты», если окажутся ранним субботним утром в центре Хельсинки или Лондона – замусорено будет всё.

          Привычка не мусорить вовсе не является чем-то «европейским». Это то, что отличает городского жителя от деревенского. И не потому что деревенский «дикий», просто у него другое представление о роли мусора. В деревне мусор отличает «обжитую» территорию от дикой. Это видят люди, это видят животные. И конечно, в исторических деревнях не было пластика, стекла и другого неразглагающегося мусора. Поэтому мусорить, чтобы «помечать» территорию, приходилось постоянно.

           

          Пластик принципиально изменил ситуацию, вот только на осознание этого во многих странах ушли десятилетия. От пластиковой упаковки постепенно отказываются не только в Европе. В африканской Кении за ввоз пластикового пакета можно получить до 4 лет тюрьмы.

          Меньше мусора становится везде, где появляются настоящие города и городские сообщества, а не большие деревни на несколько миллионов жителей.

          Проблема Украины в том, что это всегда была деревенская страна, и в своем «деревенском» состоянии она задержалась дольше, чем соседние территории. Крупные города никогда не были украиноязычными и украинокультурными. Киев, Донбасс и Новороссия - русские. Львов и Галичина – польские. Одесса – мультикультурная.

          Украинская культура – это деревенская культура (в этом нет ничего оскорбительного, это просто констатация исторического факта. Все мировые культуры прошли этот этап развития). Украинцы как нация не настолько давно переселились в города, чтобы создать городскую культуру.

          И вот тут возникает когнитивный диссонанс. Современная Украина – жестко националистическая страна. В стране культ всего «исконно» украинского. А исконно украинское – это деревенское, поскольку городская украинская культура находится в стадии зарождения. А для деревенского жителя мусорить – подсознательная потребность «окультуривать» территорию.

          Получается, что городские «европейские ценности», среди которых уборка мусора, жестко противоречат деревенским «украинским ценностям». Вот и приходится на пятом году «евроинтеграции» начинать объяснять украинцам, что кидать мусор мимо урны – некультурно.

          Русским это, напомним, объяснял Маяковский 100 лет назад, когда толпы крестьян хлынули в города после революции. И объяснял не тем, что «настоящие большевики мимо урны не плюют», а тем, что надо быть культурными людьми.

          В современной же Украине получается, что есть «украинцы», которые гарно спивають, носят вышиванки, а в самой радикальной версии – выкопали Чёрное море и породили все остальные народы. И есть «европейцы», которые не мусорят и убирают за своими собаками.

          Получается, что стать европейцем можно только перестав быть украинцем. Но как перестать быть украинцем, если «день вышиванки» отмечают на государственном уровне?

          До тех пор, пока на Украине не догадаются, что не мусорить – это признак не «европейца», а просто культурного человека, независимо от национальности и места проживания, подобные ролики будут вызывать лишь смех. Как, впрочем, и «день вышиванки» и прочие попытки абсолютизировать деревенский этап собственной культуры.

          И нельзя не отметить, что «деревенское» ярко проявляется в людях в моменты распада страны и падения общего культурного уровня. Нынешняя украинская кампания «за европейские ценности» до степени смешения напоминает ролики, в которых снимались русские рокеры в начале 90-х «не надо мусорить». Последнюю фразу, впрочем, произносила американка Джоанна Стингрей.


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