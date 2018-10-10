Как спасти Кокорина и Мамаева от гнева Кадырова

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11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспортных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
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Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
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Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

Российская аварийная система спасения в очередной раз доказывает свою эффективностьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
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Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка

Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
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          Как спасти Кокорина и Мамаева от гнева Кадырова

          Одного слова Рамзана Кадырова достаточно для того, чтобы любой житель Чечни почувствовал себя неуютно   11 октября 2018, 18:10
          Фото: Саид Царнаев/РИА «Новости»
          Текст: Антон Крылов

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          Две громких истории пересеклись в информационном пространстве – криминальные приключения двух именитых футболистов и хулиганская выходка никому не известного чеченского юноши. Есть признаки, что драчуны-футболисты отделаются легким испугом, но чеченец ощутит на себе весь гнев Рамзана Кадырова. Как сделать так, чтобы не только глава Чечни оказывал воспитательное воздействие на потенциальных преступников?

          После аварии «Союза» общественное внимание переключилось – и те эксперты, которые еще утром отлично разбирались в футболе и уголовном праве, теперь комментируют космическую отрасль. Тем не менее, казус Кокорина и Мамаева должен быть доведен до логического завершения независимо от того, насколько внимательно СМИ и общество будут следить за процессом.

          Напомним, 10 октября оба футболиста-драчуна были задержаны на 48 часов, суд об избрании меры пресечения состоится в пятницу, 12 октября. МВД опубликовало видео допроса, Кокорин и Мамаев понимают, за что их задержали. Теперь они выглядят так, как, собственно, и должны выглядеть набедокурившие люди, которым грозит реальное лишение свободы и длительное (если не пожизненное) отстранение от любимой и очень хорошо оплачиваемой работы.

          Хотя, судя по тому, что убийца из парка Горького, «нечаянно» убивший человека из-за «неправильной» шляпы, был приговорен даже не к лишению, а к ограничению свободы, маловероятно, что Кокорин и Мамаев получат максимально возможные по статье «Хулиганство» семь лет колонии. Да и в пожизненной дисквалификации тоже есть серьезные сомнения: накануне президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что готов приобрести Кокорина и Мамаева, если их уволят из «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

          «Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили. Их должны наказать по букве закона, то, что Кокорин и Мамаев делают на записях с видеокамер, – очень нехорошо, но лишать людей профессии... Пусть искупают свою вину игрой», – предложил Иванов. 

          Поэтому вполне возможно, что за двойное избиение скандальные футболисты понесут абсолютно символическое наказание. И никто не сможет гарантировать, что через некоторое время их пьяные выходки не продолжатся.

          На ваш взгляд

           
          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?



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          При этом параллельно развивается история чеченского юноши, который в Москве бросил в ровесников банку из-под энергетического напитка и заявил: «Ахмат» – сила!» (лозунг футбольного клуба «Ахмат»), сняв это на видео.

          Ситуация развивалась стремительно – 10 октября была опубликована запись, причем лица кидающего не видно. В ночь на 11 октября Рамзан Кадыров в «Телеграме» лично извинился перед пострадавшими от имени всего чеченского народа, после чего обратился к автору видео: «Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считаные часы найдут! (...) Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале. Если бы ты родился и вырос в семье, где свято чтут честь, совесть, долг, веру, уважение к людям, ты бы этого никогда не сделал. Итак, у тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться! Иначе будешь горько жалеть! Сотни тысячи чеченских юношей и девушек учатся, живут, работают во всех регионах России и за рубежом. Мы с гордостью говорим, что они достойные сыновья нашего народа! А такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!» 

          Утром появилась новая видеозапись, на которой лицо молодого человека уже видно: «Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку в сидящих напротив ребят и сказав: «Ахмат» – сила!». Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок», – сказал он.

          Днем появилось заявление министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова. Он заявил, что нет ничего удивительного в том, что виновный нашелся. «Это большое пятно для его родителей, его рода. Мы и впредь будем пресекать подобное поведение, где бы оно ни обнаруживалось», – пообещал он. 

          На вопрос, каким будет наказание для хама, Умаров ответил, что «он уже наказан тем, что о нем узнали, его вывели на чистую воду. Если вопрос касается чеченцев, мы очень быстро находим таких негодяев. И наказываем их». Потом министр добавил, что «труд, как вы знаете, он облагораживает человека».

          То есть, видимо, молодого человека действительно отправят на ферму или лесоповал.

          Трудно не провести параллель между этими двумя случаями. Если бы Кокорин и Мамаев были чеченцами или как минимум играли за «Ахмат», нет ни малейших сомнений, что извинения с их стороны появились бы в считаные часы после избиений. Впрочем, маловероятно, что дело вообще дошло бы до таких безобразий, которые происходили на улице и в кофейне: мусульманам алкоголь запрещен Кораном, а оба футболиста и их компания в целом на видео выглядят однозначно нетрезвыми и вообще не очень вменяемыми. Что, согласно УК, является отягчающим обстоятельством.

          При этом трудно представить, чтобы губернатор Белгородской области, откуда родом Кокорин, или мэр Москвы, где родился Мамаев, обращался с подобной тирадой в адрес какого-либо правонарушителя. А уж тем более, чтобы провинившийся через несколько часов публиковал видео с извинениями.

          Также трудно представить в этой роли главу Минспорта или РФС, которым «подотчетны» футболисты. Рамзан Кадыров уникален сам по себе и возглавляет регион, прошедший через гражданскую войну – бросивший банку хам благодаря в том числе и Кадырову вырос под мирным небом. Любые другие региональные или федеральные чиновники будут смотреться смешно, если попытаются копировать манеры главы Чечни.

          Поэтому, чтобы не только футболисты, а все молодые люди из всех регионов страны вели себя прилично и не нападали на других людей, нужно не подключение к их воспитанию глав областей и республик или даже лично Рамзана Кадырова. Общественного порицания и кампании в СМИ тоже явно недостаточно (судя по готовности «Урала» взять к себе Кокорина и Мамаева).

          Для этого есть закон. Каждый, кто его нарушил, должен отвечать по всей строгости, и для известных людей не может быть никаких «скидок» и «поблажек». Скорее наоборот – с того, кому больше дано, больше спросится.

          Поэтому беспристрастное и справедливое судебное решение по этому громкому делу станет крайне важным для повышения уровня правосознания во всей стране.


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