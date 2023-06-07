Как работает российская система помощи людям из космоса «ЭРА-ГЛОНАСС»?

Мы не видим космоса в большинстве гражданских, привычных нам проектах. Не задумываемся о том, как работает навигатор, как обеспечивается связь там, где нет покрытия мобильных сетей, как передается телевизионный сигнал для спутниковых каналов и где берут данные для прогнозов метеорологи. Мы просто пользуемся этим, не вспоминая о космосе, и это нормально – значит, эта услуга настолько удобна, что стала частью нашей жизни.



Есть еще одна такая оставшаяся в тени спутниковая услуга. Это «ЭРА-ГЛОНАСС» – российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Она была развернута восемь лет назад, но до сих пор о ее существовании знают немногие. Ее предназначение – передавать экстренным службам срочный сигнал о помощи, даже если сами пострадавшие не в состоянии это сделать.

Как эта «невидимая спутниковая услуга» напрямую спасает жизни людей?

В России, как и в любой другой стране, остро стоит проблема смертей в дорожно-транспортных происшествиях. В худшие годы ДТП уносили на тот свет более 20 000 человек, это население не самого маленького города. Например, в 2014 году на дорогах за год погибли 26 000 человек.

При этом, по утверждению специалистов Минздрава, «до 32% погибших в автоавариях могли остаться в живых, если бы получили экстренную и госпитальную медицинскую помощь в первый, «золотой час». Но для этого нужно, чтобы пострадавшие или свидетели как можно быстрее позвонили в службу спасения. Увы, но это не всегда возможно. Дороги России не везде покрыты мобильной связью вашей сети, часто пострадавшие находятся в таком состоянии, что не могут самостоятельно вызвать помощь.

Чтобы решить эту проблему, в 2009 году началась разработка российской системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая способна подать сигнал бедствия в кратчайшие сроки после аварии.

Чтобы передать данные о произошедшей аварии, установленный в автомобиле прибор определяет степень тяжести аварии и местоположение пострадавшего транспортного средства через спутники системы ГЛОНАСС и/или GPS, устанавливает связь с инфраструктурой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и в соответствии с протоколом передает необходимые данные об аварии. Такой тип вызова называется автоматическим. Он имеет приоритетный статус и будет передан через любой из сотовых операторов «большой четверки», чей сигнал в данном месте будет самым сильным.

Практика показывает, что подача автоматического сигнала происходит буквально в течение нескольких секунд. Затем водителю поступает звонок от оператора контакт-центра «ЭРА-ГЛОНАСС», который уточнит состояние участников ДТП и вызовет службы спасения.

Более того, если сеть на этом участке местности будет перегружена множеством телефонных звонков, система автоматически разорвет их для передачи экстренной информации с более высоким приоритетом. Если сигнал сети недостаточно сильный, «ЭРА-ГЛОНАСС» попробует отправить СМС, это быстрее и проще, чем звонок в условиях недостаточного сигнала. В начале разговора отправляются цифровые данные объемом 140 байт (закодированные частотной модуляцией в звуковом канале), содержащие информацию о местоположении, номере автомобиля, уровнях срабатывания датчиков, количестве пристегнутых ремней (косвенные данные о числе пассажиров), времени вызова.

В чем спутниковая составляющая «ЭРА-ГЛОНАСС»? При помощи космических аппаратов разных систем определяется важная информация – координаты места происшествия. Особенно это актуально далеко за городом, где сложно объяснить это словами.

Таким образом, с 2017 года в России действует удобная система, спасающая жизни российских граждан. По состоянию на сегодня в системе уже зарегистрировано 9 600 000 транспортных средств, что составляет пятую часть от общего автопарка страны. Количество принятых и обработанных вызовов превысило 12,5 млн, из них около 300 тысяч потребовали помощи экстренных оперативных служб.

Сегодня «ЭРА-ГЛОНАСС» сопряжена со всеми действующими «Системами-112» в 85 субъектах РФ. Постоянное автоматизированное взаимодействие обеспечивает доведение информации о ДТП до служб спасения в среднем за 19 секунд. Развивается система «Авиационный мониторинг», которая отвечает за безопасность легкомоторных самолетов (к настоящему времени подключены уже более 200).

Предполагается, что уже к 2024 году появится новая система КОНСУЛ (КОмплексированная Навигационная Система Услуг Локации). Она позволит мониторить не только морские суда, но и беспилотники, самолеты или транспортные системы предприятий, независимо от работы спутников – и соответственно, вызывать помощь в случае необходимости. Система защищена от кибератак, сможет работать в плотно застроенной и пересеченной местности, а также внутри помещений. Такая система особенно актуальна для России в нынешней непростой ситуации.