Как работает российская система помощи людям из космоса «ЭРА-ГЛОНАСС»?

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7 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Европа получила непредсказуемый рынок газа

Новая модель газового рынка дорого обходится Европе Стрингер/РИА Новости
Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?  Подробности...
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Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Украина превратилась в страну стариков

На Украине пенсионеров скоро будет в два раза больше, чем работающих Zuma/ТАСС
Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Ситуация с низкой рождаемостью усугубилась после того, как с началом СВО страну покинули миллионы человек. Если в 1991 году численность населения составляла 52 млн человек, то сейчас – 29 миллионов. Однако и эта цифра, по мнению экспертов, является чрезвычайно оптимистичной.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...

Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...
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ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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    Как работает российская система помощи людям из космоса «ЭРА-ГЛОНАСС»?

    		   
    7 июня 2023, 11:36
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Михаил Котов

    Мы не видим космоса в большинстве гражданских, привычных нам проектах. Не задумываемся о том, как работает навигатор, как обеспечивается связь там, где нет покрытия мобильных сетей, как передается телевизионный сигнал для спутниковых каналов и где берут данные для прогнозов метеорологи. Мы просто пользуемся этим, не вспоминая о космосе, и это нормально – значит, эта услуга настолько удобна, что стала частью нашей жизни.

    Есть еще одна такая оставшаяся в тени спутниковая услуга. Это «ЭРА-ГЛОНАСС» – российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Она была развернута восемь лет назад, но до сих пор о ее существовании знают немногие. Ее предназначение – передавать экстренным службам срочный сигнал о помощи, даже если сами пострадавшие не в состоянии это сделать.

    Как эта «невидимая спутниковая услуга» напрямую спасает жизни людей?

    В России, как и в любой другой стране, остро стоит проблема смертей в дорожно-транспортных происшествиях. В худшие годы ДТП уносили на тот свет более 20 000 человек, это население не самого маленького города. Например, в 2014 году на дорогах за год погибли 26 000 человек.

    При этом, по утверждению специалистов Минздрава, «до 32% погибших в автоавариях могли остаться в живых, если бы получили экстренную и госпитальную медицинскую помощь в первый, «золотой час». Но для этого нужно, чтобы пострадавшие или свидетели как можно быстрее позвонили в службу спасения. Увы, но это не всегда возможно. Дороги России не везде покрыты мобильной связью вашей сети, часто пострадавшие находятся в таком состоянии, что не могут самостоятельно вызвать помощь.

    Чтобы решить эту проблему, в 2009 году началась разработка российской системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая способна подать сигнал бедствия в кратчайшие сроки после аварии.

    Чтобы передать данные о произошедшей аварии, установленный в автомобиле прибор определяет степень тяжести аварии и местоположение пострадавшего транспортного средства через спутники системы ГЛОНАСС и/или GPS, устанавливает связь с инфраструктурой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и в соответствии с протоколом передает необходимые данные об аварии. Такой тип вызова называется автоматическим. Он имеет приоритетный статус и будет передан через любой из сотовых операторов «большой четверки», чей сигнал в данном месте будет самым сильным.

    Практика показывает, что подача автоматического сигнала происходит буквально в течение нескольких секунд. Затем водителю поступает звонок от оператора контакт-центра «ЭРА-ГЛОНАСС», который уточнит состояние участников ДТП и вызовет службы спасения.

    Более того, если сеть на этом участке местности будет перегружена множеством телефонных звонков, система автоматически разорвет их для передачи экстренной информации с более высоким приоритетом. Если сигнал сети недостаточно сильный, «ЭРА-ГЛОНАСС» попробует отправить СМС, это быстрее и проще, чем звонок в условиях недостаточного сигнала. В начале разговора отправляются цифровые данные объемом 140 байт (закодированные частотной модуляцией в звуковом канале), содержащие информацию о местоположении, номере автомобиля, уровнях срабатывания датчиков, количестве пристегнутых ремней (косвенные данные о числе пассажиров), времени вызова.

    В чем спутниковая составляющая «ЭРА-ГЛОНАСС»? При помощи космических аппаратов разных систем определяется важная информация – координаты места происшествия. Особенно это актуально далеко за городом, где сложно объяснить это словами.

    Таким образом, с 2017 года в России действует удобная система, спасающая жизни российских граждан. По состоянию на сегодня в системе уже зарегистрировано 9 600 000 транспортных средств, что составляет пятую часть от общего автопарка страны. Количество принятых и обработанных вызовов превысило 12,5 млн, из них около 300 тысяч потребовали помощи экстренных оперативных служб.

    Сегодня «ЭРА-ГЛОНАСС» сопряжена со всеми действующими «Системами-112» в 85 субъектах РФ. Постоянное автоматизированное взаимодействие обеспечивает доведение информации о ДТП до служб спасения в среднем за 19 секунд. Развивается система «Авиационный мониторинг», которая отвечает за безопасность легкомоторных самолетов (к настоящему времени подключены уже более 200).

    Предполагается, что уже к 2024 году появится новая система КОНСУЛ (КОмплексированная Навигационная Система Услуг Локации). Она позволит мониторить не только морские суда, но и беспилотники, самолеты или транспортные системы предприятий, независимо от работы спутников – и соответственно, вызывать помощь в случае необходимости. Система защищена от кибератак, сможет работать в плотно застроенной и пересеченной местности, а также внутри помещений. Такая система особенно актуальна для России в нынешней непростой ситуации.
     
     
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