Откуда у белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг?

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16 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Как сделать Биробиджан столицей мира

Сейчас Биробиджан выглядит гораздо лучше, чем еще несколько лет назад Города и переезды. Где лучше жить?<br>/Youtube
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) своими руками убирает помойки на улицах областного центра. Это не единственный пример того, как областная и федеральная власть наводят порядок на территории, которая должна была стать центром советского «еврейского проекта» – в чем лично убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

Эрдоган и Макрон крайне недовольны друг другом Presidency Press Service/Zuma/Global Look Press
В конфликт Греции и Турции вокруг островов в Эгейском море решила вмешаться еще одна страна – Франция. Причем настолько серьезно, что французский лидер Макрон отправил на помощь грекам реальную военную помощь. Более того, в Европе созревает целая антитурецкая коалиция. Как же произошло, что Эрдоган настроил против себя целую группу влиятельных государств? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...

За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
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    Откуда у белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг?

    		    16 августа 2020, 17:40
    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

    Этот символ имеет многовековую историю, в которой были не только героические, но и позорные страницы.

    Многие участники митингов в Белоруссии выходят протестовать с бело-красно-белыми флагами в руках. В сознании этих людей этот флаг ассоциируется со свободой и независимостью. В начале 90-х, когда Республика Беларусь вышла из состава СССР и объявила себя независимым государством, белое полотнище с красной полосой ненадолго стало государственным флагом страны. Но вскоре от него решили отказаться, причем не по решению властей, а по итогам всенародного референдума.

    Чтобы понять, почему это произошло, достаточно немного углубиться в историю флага.

    Версий его происхождения множество и все они связаны с теми временами, когда Белоруссии еще не существовало в помине. По одним легендам, такие флаги были у литовских рыцарей, по другим – у польских войск. Например, существует легенда, как некий полководец Великого княжества Литовского был ранен в битве с иноземцами, его кровь пролилась на белое полотнище, и воин поднял его над головой, чтобы повести за собой солдат.

    Эта история относится к временам Средневековья, и пройдет еще несколько столетий, пока бело-красно-белый флаг не появится на исторической арене.

    Считается, что его создателем был реальный человек, чье имя фигурирует в документальных источниках. Это молодой архитектор из Петербурга Клавдий Дуж-Душевский. По некоторым данным во время Февральской революции представители белорусского национального движения обратились к нему с просьбой придумать флаг, который они могли бы использовать во время своих собраний. Почему автор выбрал именно такое сочетание цветов, неизвестно, но его проект был одобрен и принят. Существуют свидетельства, что бело-красно-белый флаг был официально утвержден в качестве государственного символа Белорусской народной республики, просуществовавшей всего несколько месяцев в 1918 году, пока к власти на ее территории ни пришли большевики.

    О белом полотнище с красной полосой в Белоруссии забывают еще на несколько десятков лет, до начала фашистской оккупации 1941-1944 годов. Немецкие власти разрешили его использовать своим приспешникам на территории Белоруссии. Такие флаги повсеместно висели на административных и других общественных зданиях. Они также использовались как отличительный признак белорусских добровольцев в немецкой армии. После освобождения Белоруссии от оккупантов бело-красно-белый флаг снова на время ушел в небытие.

    Настал 1991 год, СССР прекратил существование, Белорусская ССР объявила о независимости и превратилась в Республику Беларусь. Верховный совет республики принял закон «О государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший бело-красно-белый флаг в качестве государственного символа страны.

    «Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из трех горизонтально расположенных цветных полос равной ширины: верхней и нижней белого, а средней красного цвета. Отношения ширины флага к его длине – 1:2», – говорится в тексте закона.

    Однако новая символика была негативно воспринята частью белорусского общества, в том числе ветеранскими организациями. Многие из ветеранов помнили, как пособники фашистов под бело-красно-белыми флагами жгли белорусские села.

    Поэтому в 1995 году по инициативе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был проведен референдум по вопросу о смене государственной символики. «За» проголосовало 75,1% населения. В результате появился нынешний государственный флаг страны – красно-зеленый.

    Националистически настроенные сторонники независимого, но на деле прозападного курса страны продолжили использовать бело-красно-белый флаг в качестве символа альтернативы власти, делающей ставку на союзнические отношения с Россией. Под бело-красно-белым флагом проходили все более-менее крупные протесты в республике.

    Символику «долукашенковской» Белоруссии использует не только оппозиция. Она распрострена среди футбольных болельщиков, а еще бело-красно-белый флаг используют белорусские добровольцы, решившие воевать против ополченцев ДНР и ЛНР на стороне Украины и назвавшие свой отряд «Погоня». Так именовался государственный герб Республики Беларусь в 1991-1995 годах, заимствованный у средневекового Великого княжества Литовского.

    Изображение герба вместе с флагом не раз появлялось и на нынешних протестных митингах. Тем самым его участники пытаются подчеркнуть, что добиваются полной смены правящего режима со всеми его атрибутами.


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