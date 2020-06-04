Как очищают загрязненные водоемы и реки?

Взгляд
4 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
Разделы

Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска. Подробности...
Перейти а раздел…

«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
Перейти а раздел…

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто заплатит за гигантский ущерб от беспорядков в Америке

Владельцы уничтоженных магазинов получат страховку, но покроет ли она все их убытки?Фото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Продолжающиеся в США беспорядки нанесли американскому бизнесу и инфраструктуре беспрецедентный ущерб – по крайней мере, по сравнению с большинством прежних подобных событий в Америке. О каких суммах потерь может идти речь, кто покроет все эти грандиозные убытки и какими будут последствия происходящего для всей экономики США? Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...

Эта Америка сломалась, несите новую

Алексей Алешковский, сценарист
После 11 сентября либералы жаловались, что США превращаются в полицейское государство. Сегодня оно стоит на коленях перед мародерами. Это – свобода? Перспектива у такой «свободы» одна – то же полицейское государство, только в худшем изводе. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Будет ли новая холодная война

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    США − полицейское государство

    Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

    Лукашенко угрожает майдан

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

          Перейти а раздел…
          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
          • Протестующих

          • Власти США

          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:МИД назвал «чушью и абсурдом» заявление Берлина по «хакерским атакам»
              ЦИК одобрил электронное голосование по Конституции в двух регионахЗахарова назвала «прекрасный пример кооперации» России и СШАТурция отказалась восстанавливать авиасообщение с Россией в июнеВодителя в Москве лишили прав за «бесконтактное» ДТП
              Коллекторам в России решили присвоить идентификационные кодыЛукашенко потребовал от нового кабмина снизить зависимость Белоруссии от РоссииНетаньяху пригласили на парад ПобедыМосквичей предупредили о предстоящей «сумасшедшей» температуре
              Швеция изменила систему тестирования на коронавирусСоратник Саакашвили призвал грузин к революции вместо выборовДоктор Мясников назвал замену аптечным витаминамСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

              Главная тема


              Украинский «шпрехенфюрер» готовит новую атаку на русский язык

              «не забота об интересах Украины»


              Погребинский объяснил жесткую позицию Рады по новым условиям МВФ

              получение госуслуг


              В Москве ввели новый тип пропусков

              минимум до октября


              Рошаль прокомментировал решение Собянина сохранить масочный режим до появления вакцины

              Видео

              акции оппозиции


              Лукашенко угрожает майдан

              симпатии погромщикам


              Почему американцы поддерживают майдан в США

              4 июня 1705 года


              Как удалось уберечь Петербург от захвата Швецией

              космический корабль


              При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

              Занимательная футурология


              Георгий Зотов: Что будет, если России не будет

              60 лет дипотношениям


              Андрей Веселов: Никита Хрущев – лучший правитель СССР

              Свои ценности


              Владимир Добрынин: ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?

              Как очищают загрязненные водоемы и реки?

              		   4 июня 2020, 17:30
              Фото: morspas.com

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              По-разному. Но в основном - «купируя» пятно и выкачивая его на берег.  

              29 мая на ТЭЦ №3 под Норильском произошла авария. Сваи под одним из резервуаров с дизельным топливом просели, и днище цистерны оказалось повреждено. В итоге пять тысяч тонн солярки вылилось на землю, еще около 15-ти тысяч тонн достигло рек. В первую очередь пострадали реки Амбарная и Далдыкан, а также их притоки.

              Двадцать тысяч тонн – это, конечно, не так много, как было при Усинской катастрофе в Коми в 1994 году, но тоже много, даже очень. Для понимания – согласно действующему до сих пор постановлению правительства от 2000 года чрезвычайные ситуации после разлива нефтепродуктов делятся на три вида: локальные, региональные и федеральные. И ЧС федерального уровня должны объявлять после разлива уже 5 тысяч тонн нефти. А под Норильском вылилось более 20 тысяч.

              Специалистов Морской спасательной службы, которые должны были остановить дизель на реках, доставили на место работ 1 июня, то есть на четвертый день после аварии, когда нефть ушла от ТЭЦ уже на 20 километров. При этом согласно предусмотренным тем же постановлением правительства правилам, разлив нефти в воду нужно локализовать в течение четырех часов после аварии. 

              Это, безусловно, утопия, и ликвидировать крупное происшествие за такой короткий срок очень сложно даже не из-за халатности отдельных предприятий, а из-за географических особенностей того или иного региона. И случай под Норильском это подтверждает – в тех краях практически нет дорог, что серьезно осложняет доставку к месту работ нужной техники. Климат тоже довольно суров, а это требует разработки крайне продуманного плана действий – в некоторых случаях стандартные решения могут не сработать. Но это все влияет на нюансы, методики по очистке в общих чертах везде схожи.

              Первое, что делают специалисты практически в 100% случаев разливов на воду – ставят так называемые боны. Это специальные заграждения, которые должны остановить потоки нефти. Что-то вроде симбиоза невода с фильтром – поскольку нефтепродукты, особенно на первом этапе разлива, еще не успели раствориться в воде, они находятся преимущественно на поверхности, так что боны должны остановить это пятно нефтяного «жира». 

              Выбор бонов – а всего существует около 150 их разновидностей – довольно сложная штука даже сама по себе. Они отличаются по высоте, по материалам, по целям, для которых их планируется использовать. Все это зависит от огромного количества факторов. Например, на реке будут работы или на море, будут ли волны, какой будет скорость течения воды, каким будет ветер, есть ли риски ледохода и так далее.

              Не менее важно и то, насколько серьезным был разлив – если как в Норильске, где слой дизеля на поверхности реки Амбарная достигал 20 сантиметров, то одним боновым заграждением никак не обойтись, нужны дополнительные. Причины просты – мощное течение реки давит на скопившуюся у бона нефть, и в итоге отдельные ее частицы пробиваются под ограждением.

              То есть боны помогают остановить двигающееся нефтяное пятно. Дальше эту нефть нужно как-то собрать, извлечь из воды. И кстати, от способа, которым специалисты собираются это делать, зависит и выбор бона. Они бывают, например, буксируемые – когда пятно нужно «отогнать» к берегу, или огнестойкие. 

              Как раз огнестойкие заграждения нужны при способе ликвидации загрязнения, который многим специалистам и чиновникам приходит в голову первым – термическом. Когда нефть просто поджигают, и она выгорает вместе с токсичными веществами. Это довольно простой и эффективный метод, но эффективен он только при соблюдении ряда условий. 

              Прежде всего, пятно нефти должно быть небольшим по площади и разлившимся недавно – если времени после аварии прошло много, часть нефтепродуктов уже растворится в воде, и мало того, что по факту придется жечь обычную воду, так в ней еще и сохранятся токсины. Кроме того, если пятно большое, его площадь велика, а эмульсия нефти с водой уже началась, то горение растянется на очень-очень большой период времени, и рискует стать неконтролируемым. 

              Поэтому сжигание нефтепродуктов прямо на воде применяется нечасто. Гораздо более популярный способ – механическая очистка, то есть откачка загрязненной воды. Ее проводят скиммерами – обычно это небольшие плавающие на поверхности устройства, перекачивающие воду, отделяющие от нее нефтепродукты, и насосами качающие их на берег, в резервуары. В общем, фильтрующие насосы. 

              Скиммеры нужны, когда боны уже стоят и вовсю собирают вокруг себя нефть. Эти устройства тоже бывают разными, и их выбор в первую очередь зависит от степени вязкости нефтепродукта – некоторые модели просто не справятся с фильтрацией и перекачкой, если нефть слишком тяжелая. При этом скиммеры могут быть установлены и на судах – лодка в таком случае служит сразу и резервуаром для откачиваемой нефти.

              В качестве альтернативы скиммерам есть еще сорбентный способ, но его обычно применяют на земле. По загрязненной поверхности распыляют специальный сорбент, который по принципу работы схож с наполнителем для кошачьего туалета – он впитывает в себя нефть, комкуется и поэтому его легко затем собирать. Но если нефти разлилось много, одного сорбента будет недостаточно. В таких случаях его обычно рассыпают лишь по загрязненным берегам, затем собирают и сжигают. А воду оставляют для скиммеров.

              Далее, после того как основную массу нефтепродуктов из воды извлекли, можно применить биологический способ очистки воды – распылить или высыпать в воду различные полезные бактерии, грибки или дрожжи, которые съедят остатки нефти. Это хороший и полезный для воды вариант, но процесс такой очистки небыстрый и актуален прежде всего для водоемов, вода в которых, во-первых, не слишком быстро обновляется, а во-вторых, прогревается до 15-25 градусов Цельсия. Так что та же река Амбарная под Норильском не подойдет по обоим параметрам. Единственный вариант – отбуксировать боны с остатками нефти в теплые отапливаемые бухты, и «протравить» нефть там. 

              При этом один из самых важных вопросов встает уже после того, как нефть из водоема или реки откачали – что с ней делать дальше? Первый вариант – сжечь на берегу. Именно об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным заявил губернатор Красноярского края Александр Усс по поводу случая в Норильске. Его предложение сразу осудили и глава Минприроды, и глава Росприроднадзора, но главу региона можно понять – если Амбарная река действительно несудоходна из-за небольшой глубины, как он заявил, то это серьезно осложняет задачу по вывозу оттуда всех этих тысяч тонн нефти – это можно было бы сделать по железной дороге, вдоль которой река идет на протяжении почти 20 километров, но собирающие дизель боны находятся за 5 км до впадения Амбарной в озеро Пясино, а в этих местах уже нет ни железных, ни обычных дорог. Так что остается или вариант с вертолетами, или применение маломерных судов вроде мелких лодок и катеров. 

              Как бы там ни было, если нефть не сжигать сразу на берегу, есть куда более экологичные варианты, они же и самые дорогие. Ее придется переправлять туда, где есть специальные пруды с маслостойкой гидроизоляцией, и там уже задействовать специальные аппараты, которые будут разделять вывезенную смесь на различные компоненты. Так будет выглядеть окончательная очистка. При таком методе полученные нефтепродукты в теории даже можно будет использовать снова. Только вот денег такой вариант потребует куда больше, чем альтернатива со сжиганием.

              Что же касается причин, из-за которых так нужно делать очистку вод, они, кажется, на поверхности. Вот что писали о последствиях от разлива нефтепродуктов в Арктике в 2013 году ученые из Иркутского государственного технического университета: «При попадании на морскую поверхность одной тонны нефти растекается в пятно площадью до 30 кв. км при толщине пленки в несколько сотых микрометров. При этом, примерно только 25% нефтяного пятна испаряется в течение 10 дней. Такая пленка, помимо прямого токсического воздействия на фауну и флору ареала моря, на границе раздела море – атмосфера оказывает побочное действие. При этом нарушается энерго-, массо-, газообмен между атмосферой и морем, меняются физико-химические характеристики вод. На дне акваторий тяжелые фракции нефти образуют устойчивый к окислению слой на поверхности ила, в котором гибнут живые организмы. При содержании нефти 0,2 мг/л вода приобретает запах керосина, который не устраняется даже при хлорировании и фильтровании воды. Рыба под воздействием даже ничтожных концентраций нефтепродуктов приобретает стойкий керосиновый запах и не может быть скормлена даже скоту». 

              Речь здесь о морских загрязнениях, но схожи последствия и для речных систем. Другое дело, что реку Амбарную, как и озеро Пясино, ликвидация нынешнего разлива не спасет – они и так довольно сильно загрязнены, и уже давно.  


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............