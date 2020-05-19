Как заказать лекарства онлайн?

В начале апреля российские власти приняли поправки к закону «Об обращении лекарственных средств», разрешающие онлайн-продажу препаратов с их доставкой на дом. До середины мая закон не работал, поскольку не существовало конкретных схем его реализации. И вот полтора месяца спустя правительство утвердило правила онлайн-продажи лекарств, допускающие их курьерскую доставку «до двери».

Как было раньше?

Лекарства и раньше можно было заказать онлайн, но курьер не доставлял их до двери. Их привозили в выбранную точку выдачи – аптечный киоск, который по сути представлял собой полноценную аптеку.

А теперь довезут до двери?

Да, и заказывать лекарства можно будет абсолютно так же, как любой другой товар – по телефону магазина, через его сайт или приложение. Просто среди вариантов доставки, кроме самовывоза, появится доставка на дом.

Какие лекарства теперь можно заказать онлайн?

Только безрецептурные. Все продающиеся по рецепту по-прежнему придется забирать в аптеке лично. Кроме того, нельзя будет заказать и наркотические, психотропные препараты и те, что содержат объемную долю этилового спирта в 25%. То есть зеленку, настойки валерианы, прополиса или эхинацеи, корвалол, валокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и им подобные купить не получится.

А разве про рецептурные речи не шло?

Да, принятый в начале апреля закон, а точнее пункт 9 статьи 55 действительно допускает возможность онлайн-продажи и рецептурных препаратов тоже, но пока лишь допускает. Без установленных правительством правил (а появятся они, судя по всему, только при крайней необходимости), Росздравнадзор вряд ли станет разрешать онлайн-аптекам торговлю такими препаратами с доставкой на дом.

Теперь появятся многочисленные онлайн-аптеки?

Пока нет. Правительственные правила требуют, чтобы аптека соответствовала ряду требований, и это должно затруднить регистрацию. Например, аптека уже должна была иметь как минимум в течение года лицензию на фармацевтическую деятельность, а также не менее десяти точек продаж по России. Кроме того, у нее должны быть специально оборудованный склад и своя (или чужая) курьерская служба, которая знает, как и в каких условиях нужно перевозить лекарства.

Все это как минимум должно отсечь «левые» аптеки, которые неизвестно как хранят и перевозят препараты.

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И эту информацию об аптеке можно будет как-то проверить?

Да, Росздравнадзору, который будет регистрировать такие онлайн-аптеки, поручили создать их реестр с указанием и непосредственных сайтов. Список будет здесь (но пока его там нет).

Какие аптеки вероятнее всего получат разрешение на онлайн-продажи?

Прежде всего это будут крупные аптечные сети, которых в стране больше 20. Им проще соответствовать всем требованиям правительства и Росздравнадзора.

Онлайн-доставка уже заработала?

Пока нет, поскольку процесс это небыстрый – аптекам нужно собрать все документы, создать собственную курьерскую службу, ориентированную не на доставку до торговых точек, а до покупателей, или заключить контракт с уже существующими.

При этом перед тем, как поправки были приняты, между крупными онлайн-ретейлерами и аптечными сетями развернулся заочный спор о том, кто именно должен доставлять заказ. Ретейлеры выступали за обыкновенных курьеров, сети – за специально обученных фармацевтов.

В итоге в опубликованных правительством правилах нет требований к профессиональной подготовке курьера, но предусмотрена обязанность доставлять препараты при строгом соблюдении норм их хранения – и если покупатель захочет проверить, был ли в сумке доставщика необходимый лекарству температурный режим, тот должен сам провести замер.

Когда аптеки наладят работу службы доставки, можно будет подавать документы в Росздравнадзор. Уйдет еще время на рассмотрение заявки. В ведомстве пока не отчитывались о регистрации аптек с онлайн-доставкой.

Так что доставки до двери придется еще подождать.