Где в мире самые крупные запасы нефти и газа?

В Западной Сибири и на Аравийском полуострове.

Аналитики утверждают, что Норвегию ждет самый крупный за последние 40 лет бум в добыче нефти. В 2010 году там, в Северном море, открыли одно из крупнейших месторождений, запасы которого составляют 2,7 млрд баррелей, что довольно много, особенно по европейским меркам. Для сравнения – общие разведанные запасы всех остальных западноевропейских стран вместе взятых – 4,4 млрд баррелей.

Норвегия – один из главных европейских поставщиков нефти и газа, но их запасов, то есть доказанных резервов, в стране все равно ничтожно мало в сравнении с мировыми лидерами.

Что такое доказанные резервы?

В мире таковыми считаются разведанные запасы нефти, которые можно извлечь с вероятностью в 90% при существующих на данный момент технологиях и в нынешних политических и экономических условиях. В России со времен СССР действует своя система оценки, у нас запасы классифицируют на разведанные, разрабатываемые, разбуренные, оцененные – с рядом пересечений. Разница в подходах создавала сложности для общемировых оценок, но сейчас с этим стало проще.

Сколько в мире доказанных запасов нефти и газа?

Нефти, если верить докладу ОПЕК за 2019 год, в мире насчитывается 1,5 трлн баррелей, и последние 3 года эта цифра растет, хотя и слабо. Но даже это больше, чем весь мир потребил за последние 70 лет (1,4 трлн). Основные запасы – на Ближнем и Среднем Востоке, там хранится более 53% мировой нефти.

Доказанных запасов газа на планете 203 трлн кубометров. И снова в лидерах Ближний Восток – 40%.

Почему так?

Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия и другие близлежащие к ним страны очень удачно расположены – под ними лежит так называемый нефтегазоносный бассейн Персидского залива. Он представляет собой глубочайшую впадину в земной коре, которая образовалась из-за давления Африканской и Аравийской тектонических плит на Евразийскую. Другими словами, когда Африка «наехала» на Евразию. Этот сдвиг закрыл собой древний океан Тетис и местами фактически вытолкнул наверх органические отложения, из которых нефть и состоит. Поэтому именно там она находится ближе всего к поверхности, и ее легче достать – себестоимость процесса куда ниже, чем в той же России.

А что в России?

Мы мировые лидеры, но не по нефти – по запасам газа, причем ОПЕК считает, что с огромным отрывом. По мнению аналитиков Организации стран-экспортеров нефти, в России 50 трлн кубометров газа, который страна может добыть и выгодно реализовать. У ближайшего «преследователя» – Ирана, всего 33 трлн, а ниже третьего места и вовсе идут несопоставимые цифры.

Только вот британская BP оценивает российские запасы куда скромнее – в 35 трлн. Разница – в методологии. Британцы объясняли резко изменившиеся с 2013 года в их отчетах данные «резким переходом на западную систему оценки», но российские компании уже довольно долгое время считают запасы в том числе по международным стандартам, и цифры там все равно выше. У одного только «Газпрома» по итогам 2018 года было 35 трлн кубометров. Так что к BP есть вопросы.

Нефти у нас не столь много, но в десятку мировых лидеров Россия все равно входит. Основная часть отечественных углеводородов лежит в Западно-Сибирском бассейне, образовавшемся из отложений юрского и мелового периодов в связи все с тем же движением тектонических плит.

Нынешних запасов углеводородов стране должно хватить на несколько десятков лет, говорил в 2019 году министр энергетики Александр Новак. Нефти, по его мнению, – на 30, газа – на 100. Однако эксперты уверены, что и эти цифры некорректны при нынешней методологии их оценки. Как бы там ни было, пока возвращаться к старым страшилкам относительно иссушения углеводородной «кубышки» точно рано.

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Первая пятерка по количеству запасов выглядит следующим образом:

Венесуэла (303 млрд баррелей) Саудовская Аравия (267) Иран (156) Ирак (145) Кувейт (101)

Россия в этом списке 7-я. А на 3-е место BP, в отличие от ОПЕК, ставит Канаду со 172 млрд баррелей, но с ней есть загвоздка – ее нефть нетрадиционная, это битумные пески, и способы добычи и производства из них топлива могут сильно отличаться от обычных. В связи с этим сравнивать их запасы с рядовыми не совсем корректно. Поэтому ОПЕК песчаную нефть не считает.

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