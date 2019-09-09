Где в мире самые крупные запасы нефти и газа?

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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Помню ужас людей, в дом которых пришла война

Андрей Медведев, Политический обозреватель
30 лет назад террористы взорвали 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова в Москве. Погибли 106 человек, пострадали 690. Одни и те же люди сначала рассказывали нам, что это ФСБ взрывает Россию, а теперь говорят, что в Беслане спецназ убивал заложников. Подробности...

В спорах про СССР не бывает объективности

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшние любители всего советского во многом – попросту злое отражение тогдашних противников советского. С другой стороны, советские либералы – были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за ее достоинства. Подробности...
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Мутная волна попыталась накрыть Петербург

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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              Где в мире самые крупные запасы нефти и газа?

              		   9 сентября 2019, 14:52
              Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
              Текст: Алексей Яковлев

              Версия для печати  •
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              В Западной Сибири и на Аравийском полуострове.

              Аналитики утверждают, что Норвегию ждет самый крупный за последние 40 лет бум в добыче нефти. В 2010 году там, в Северном море, открыли одно из крупнейших месторождений, запасы которого составляют 2,7 млрд баррелей, что довольно много, особенно по европейским меркам. Для сравнения – общие разведанные запасы всех остальных западноевропейских стран вместе взятых – 4,4 млрд баррелей.

              Норвегия – один из главных европейских поставщиков нефти и газа, но их запасов, то есть доказанных резервов, в стране все равно ничтожно мало в сравнении с мировыми лидерами.

              Что такое доказанные резервы?

              В мире таковыми считаются разведанные запасы нефти, которые можно извлечь с вероятностью в 90% при существующих на данный момент технологиях и в нынешних политических и экономических условиях. В России со времен СССР действует своя система оценки, у нас запасы классифицируют на разведанные, разрабатываемые, разбуренные, оцененные – с рядом пересечений. Разница в подходах создавала сложности для общемировых оценок, но сейчас с этим стало проще. 

              Сколько в мире доказанных запасов нефти и газа?

              Нефти, если верить докладу ОПЕК за 2019 год, в мире насчитывается 1,5 трлн баррелей, и последние 3 года эта цифра растет, хотя и слабо. Но даже это больше, чем весь мир потребил за последние 70 лет (1,4 трлн). Основные запасы – на Ближнем и Среднем Востоке, там хранится более 53% мировой нефти.

              Доказанных запасов газа на планете 203 трлн кубометров. И снова в лидерах Ближний Восток – 40%.

              Почему так?

              Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия и другие близлежащие к ним страны очень удачно расположены – под ними лежит так называемый нефтегазоносный бассейн Персидского залива. Он представляет собой глубочайшую впадину в земной коре, которая образовалась из-за давления Африканской и Аравийской тектонических плит на Евразийскую. Другими словами, когда Африка «наехала» на Евразию. Этот сдвиг закрыл собой древний океан Тетис и местами фактически вытолкнул наверх органические отложения, из которых нефть и состоит. Поэтому именно там она находится ближе всего к поверхности, и ее легче достать – себестоимость процесса куда ниже, чем в той же России.

              А что в России?

              Мы мировые лидеры, но не по нефти – по запасам газа, причем ОПЕК считает, что с огромным отрывом. По мнению аналитиков Организации стран-экспортеров нефти, в России 50 трлн кубометров газа, который страна может добыть и выгодно реализовать. У ближайшего «преследователя» – Ирана, всего 33 трлн, а ниже третьего места и вовсе идут несопоставимые цифры. 

              Только вот британская BP оценивает российские запасы куда скромнее – в 35 трлн. Разница – в методологии. Британцы объясняли резко изменившиеся с 2013 года в их отчетах данные «резким переходом на западную систему оценки», но российские компании уже довольно долгое время считают запасы в том числе по международным стандартам, и цифры там все равно выше. У одного только «Газпрома» по итогам 2018 года было 35 трлн кубометров. Так что к BP есть вопросы.

              Нефти у нас не столь много, но в десятку мировых лидеров Россия все равно входит. Основная часть отечественных углеводородов лежит в Западно-Сибирском бассейне, образовавшемся из отложений юрского и мелового периодов в связи все с тем же движением тектонических плит. 

              Нынешних запасов углеводородов стране должно хватить на несколько десятков лет, говорил в 2019 году министр энергетики Александр Новак. Нефти, по его мнению, – на 30, газа – на 100. Однако эксперты уверены, что и эти цифры некорректны при нынешней методологии их оценки. Как бы там ни было, пока возвращаться к старым страшилкам относительно иссушения углеводородной «кубышки» точно рано. 

              Мировые лидеры

              Нефть

              Первая пятерка по количеству запасов выглядит следующим образом: 

              1. Венесуэла (303 млрд баррелей)

              2. Саудовская Аравия (267)

              3. Иран (156)

              4. Ирак (145)

              5. Кувейт (101)

              Россия в этом списке 7-я. А на 3-е место BP, в отличие от ОПЕК, ставит Канаду со 172 млрд баррелей, но с ней есть загвоздка – ее нефть нетрадиционная, это битумные пески, и способы добычи и производства из них топлива могут сильно отличаться от обычных. В связи с этим сравнивать их запасы с рядовыми не совсем корректно. Поэтому ОПЕК песчаную нефть не считает. 

              Природный газ

              1. Россия (50 трлн куб. метров)

              2. Иран (34)

              3. Катар (24)

              4. США (14)

              5. Туркменистан (10).


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