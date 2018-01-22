Норвегия заявила о нефтяной гонке с Россией

Норвегии нужно определить потенциальные запасы углеводородов рядом с границей с Россией в Арктике, чтобы защитить свои экономические интересы в нефтяной гонке, заявил министр энергетики Норвегии Терье Соекинеса.

По его словам, нужно обсуждать, что стране делать на севере, с учетом развития «на российской стороне». «Они бурят и, вероятно, найдут нефть», – передают его слова «Ведомости».

Он добавил, что если Россия найдет запасы полезных ископаемых на морских границах в Баренцевом море, то нужно сделать все возможное для «обеспечения экономических интересов Норвегии».

Россия и Норвегия подписали в 2010 году договор, который вступил в силу в июле 2011 года, о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Договор завершил продолжавшийся с 1970 года процесс делимитации всего спорного морского района.

Ранее сообщалось о неудаче Норвегии – скважина в доставшемся ей по соглашению спорном районе Баренцева моря оказалась пустая, хотя ожидались там большие запасы нефти и газа.

Между тем, ранее представители правительств Норвегии и Швеции заявили о планах по сотрудничеству с Россией в Арктике, отметив, что не видят угрозы со стороны Москвы.