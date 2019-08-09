Защищают ли йод, водка и вино от радиации?

Йод иногда помогает, алкоголь – нет.

Жители Северодвинска и Архангельска бросились массово скупать йод и водку в местных аптеках и магазинах в надежде защититься от радиации после аварии на военном полигоне. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на объекте у села Нёнокса, где испытывают ракеты для подлодок.

В итоге в Северодвинске дозиметры зафиксировали незначительное повышение радиационного фона, что и привело к некоторой панике среди населения.

Йод в таблетках

Специалисты действительно рекомендуют принимать йод, но только при строго определенных условиях. Которые обычные люди в большинстве случаев игнорируют, хотя это может нанести организму еще больший вред, чем радиация.

Так вот – йод как таковой никак от радиации не защищает. Но врачи все же могут рекомендовать его выпить – если при какой-либо аварии в воздух попал радиоактивный йод-131. Этот изотоп быстро накапливается в щитовидной железе и резко повышает риск рака. Чтобы защитить от него организм, и нужен йод в таблетках – он может заполнить так называемое «депо» в щитовидке и таким образом защитить ее от изотопа.

В случае со взрывом в Нёноксе никакая помощь таблеток не требовалась, рассказывает ВЗГЛЯДу д.б.н., профессор Григорий Аветисов, заведующий отделом медпомощи при радиационных авариях Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». «То, что там случилось, может как-то поднять дозиметрический фон в пределах 100 метров. Так что это просто паника от неграмотности нашего населения», – заявил Аветисов.

Другое дело – если официальные лица подтвердили, что в атмосферу или воду был выброс йода-131.

«В таких случаях у нас есть специальная инструкция по йодной профилактике населения. Речь о ситуациях с серьезными авариями вроде Чернобыльской. Все центры медицины катастроф знают, как это делать», – говорит профессор.

Выглядеть рекомендация может примерно так: «В течение недели ежедневно принимать таблетки йодистого калия, а при их отсутствии принимать 5% раствор йода по 3-5 капель на стакан молока или воды взрослым и 1-2 капли йода на 100 г. молока или воды». Это выдержка из сообщения Роспотребнадзора.

При этом йод может не потребоваться, даже если радиационный фон возрос. Важны также и другие факторы – например, время, на которое поднимается мощность дозы радиации. Оно может меняться. Например, в случае с аварией на Фукусиме-1 доза иногда так сильно падала, так что специалистам не приходилось предпринимать каких-то мер для защиты населения, рассказывает ВЗГЛЯДу Виктор Иванов, замдиректора по научной работе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба.

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И смотрят прежде всего даже не на мощность дозы, которая измеряется в микрозиверт/час (именно на этот показатель опирались многие жители Северодвинска и Архангельска, скупавшие йод). «Радиационная безопасность оперирует другим фактором – накопленной дозой, а не ее мощностью. Вот это самое главное», – говорит Иванов. То есть если специалисты сочтут, что большой «суммарной» опасности здоровью не будет, то и йод может не потребоваться.

Официально его разрешается принимать только по указанию руководителя штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. И заканчивать прием таблеток тоже нужно по строгому указанию специалистов, говорит Аветисов. И это неспроста – «передозировка» йода может нанести щитовидной железе серьезный урон, добавляет Иванов.

«Как врач я наблюдал в одном уездном городе «эпидемию» рвоты, слабости и мышечной и абдоминальной боли, вызванную массовым приемом мегадоз различных витаминов, спиртового раствора йода и иных субстанций после ложного сообщения о взрыве на близлежащей АЭС», – рассказывал «Постнауке» кардиолог Ярослав Ашихмин.

Водка и вино

Есть довольно распространенное мнение о том, что водка, вино или даже пиво каким-то образом выводят радионуклиды из организма. Это миф. Нет никаких авторитетных исследований, подтверждающих эту версию. Алкоголь разве что может несколько притупить восприятие, и в лучшем случае вы просто забудете о тревогах относительно радиации. Но никакой пользы от него вы не получите, говорят эксперты. В случаях с радиацией алкоголь идет только во вред, уверен, в частности, Григорий Аветисов.

«Алкоголь притупляет восприятие, красное вино повышает сопротивляемость организма, а специфического антирадиационного воздействия ни у одного из продуктов алкоголя нет. Это доказано и общеизвестно», – говорил «АиФ» профпатолог, специалист по медицинской помощи при радиационно-химических авариях Андрей Бушманов.