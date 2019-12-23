Сколько километров «Северного потока – 2» осталось проложить?

Около 80 километров.

21 декабря, за несколько часов до того момента, как Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 финансовый год, швейцарская компания-трубоукладчик Allseas отозвала два своих судна с места строительства «Северного потока – 2».

Американский закон предусматривал санкции против строителей газопровода, в том числе блокировку их активов в стране и запрет на въезд представителей этих компаний. По факту это означало, что Allseas – единственная, кому могут навредить эти санкции. Компания занимается глубоководными работами по всему миру, в том числе немало проектов у нее было и в США. Кроме того, у Allseas даже есть офис в Хьюстоне. Поэтому американские санкции могут всецело затронуть швейцарцев.

Сколько километров осталось построить

На конец декабря получается около 80 километров, или 6,5% от общей протяженности газопровода.

Недавно в Nord Stream AG отчитались о том, что газопровод завершен на 90%. И если бы не Дания, несколько лет тянувшая с разрешением на прокладку, Allseas точно бы успела достроить обе нити до конца 2019 года. Большая часть труб по 1224-километровому маршруту «Северного потока –2» уже была проложена, оставался только датский участок в 147 км длиной.

Фото:( nord-stream2.com )

Страна выдала разрешение 30 октября, на оформление документов и переброску огромных судов Pioneering Spirit и Solitaire ушло еще около месяца – они добрались до стартовой точки участка, стыка датских и шведских вод, 27 и 28 ноября. И направились в сторону конечного, немецкого участка, где трубы уже лежали. От обоих судов требовалось проложить по 147 километров каждому, ведь ниток должно быть две – то есть около 300 километров в сумме. К вечеру 20 декабря Solitaire успел уложить 61 километр, гораздо более новый и более быстрый Pioneering Spirit – 74 км. По другим данным, судам осталось по 70 и 50 км соответственно.

Если отталкиваться от первых цифр, можно предположить, что им оставалось пройти примерно по 86 и 73 километра соответственно. У Solitaire, при его средней скорости укладки в 3 км в день, это заняло бы 28 дней, у Pioneering Spirit (5 км/д) – 15 дней. Таким образом, при благоприятной погоде до конца января они бы справились.

Что теперь

Газопровод все равно будет построен, санкции США, вероятно, лишь слегка отодвинут сроки его сдачи. В Германии уже заявили, что «Северный поток – 2» будет готов до конца 2019 года.

Как считают эксперты, у Nord Stream 2 AG есть несколько вариантов. Первый – надеяться на то, что лоббистам в Вашингтоне удастся отложить введение санкций к Allseas на месяц: в законе предусмотрена такая возможность. Тогда швейцарцы могли бы успеть закончить строительство. Однако сенаторы неоднократно заявляли, что любые попытки достроить газопровод в течение месяца после публикации закона будут расцениваться как саботаж, так что на этот вариант надеяться не приходится.

Второй – заменить трубоукладчики Allseas либо российскими «Фортуной» и «Академиком Черским», либо китайскими. Но «Черский» и «китайцы» стоят на Дальнем Востоке, и их переброска займет не меньше двух месяцев, а «Фортуна» хоть и располагается сейчас в Германии, но у нее могут быть сложности с работой в непростых погодных условиях зимней Балтики. Кроме того, скорость укладки «Фортуны» значительно уступает той, что могут предложить швейцарцы – у российской баржи она составляет примерно полтора км в день.

Таким образом, если Allseas так и не вернется к работе, газопровод будет достроен в лучшем случае в середине 2020 года, в худшем – до конца 2020-го. Еще один-два месяца уйдет на испытания обеих нитей и заполнение их газом.

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