Может ли полицейский проверить ваш мобильный телефон?

Визуально – может. А вот копаться в его содержимом – нет.

Когда полицейский может вас остановить?

В любой момент. Пункт 16 статьи 13 закона «О полиции» это разрешает. Если у полицейского возникли подозрения в том, что вы совершили административное правонарушение или вдруг числитесь в розыске, он может провести осмотр или досмотр.

В чем отличие осмотра от досмотра?

Осмотр – чисто визуальная процедура. Досмотр – уже с пристрастием. Проще всего привести в пример автомобиль: когда сотрудник ГИБДД со стороны осмотрел машину, повреждения кузова, посмотрел на пассажиров в салоне – это осмотр. Кроме того, гражданин может добровольно разрешить инспектору посмотреть, например, багажник – это тоже будет считаться осмотром.

Если же такого разрешения нет, сотрудник ГИБДД или полицейский может провести досмотр – машины или личных вещей человека. Это уже более глубокая проверка.

А какой из вариантов работает со смартфоном?

Что касается мобильного телефона, то полицейский может его как осмотреть (с вашего согласия), так и досмотреть (без согласия). Только вот во втором случае он обязан будет составить протокол досмотра – это регламентируется статьей 27.7 КоАП. Помимо этого, при досмотре должны присутствовать двое понятых. Правда, та же статья содержит пункт 4, согласно которому «в исключительных случаях» (если у вас может оказаться оружие) можно обойтись без понятых.

Как бы там ни было, даже если вдруг полицейские убедили вас, что случай и правда исключительный, и у вас, с их точки зрения, есть при себе оружие, изучать содержимое вашего телефона они все равно не имеют права. Это запрещает статья 23 Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».

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То есть по закону передать телефон в руки полицейского вы обязаны – иначе можно получить статью 19.3 КоАП о неповиновении требованиям и попасть на 15 суток. А вот разблокировать смартфон уже можете отказаться. И здесь не сработает никакой предлог вроде «проведения спецопераций». В руководстве МВД, кстати, считают так же.

Только есть одно «но». Если вы отказались разблокировать смартфон, полицейский может вполне законно изъять его у вас, составив соответствующий протокол. И когда доступ к нему получат следователи, им уже не потребуется судебного решения, чтобы ознакомиться с содержимым. В том числе с переписками. В феврале 2018 года это официально подтвердил своим решением Конституционный суд.