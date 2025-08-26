Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Лидеры стран – членов ЕС успешно осваивают чирлидерство. Прошло около недели с тех пор, как они ездили поддержать Владимира Зеленского в Вашингтон, а теперь у них новое турне: 27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского кабмина Дональд Туск направляются в Кишинев.

В их общей программе встреча с президентом Молдавии Майей Санду и выступление на специальном концерте, посвященном Дню независимости. Формально ради этого лицемерного праздника (нынешняя власть хочет сделать Молдавию частью Румынии) гости и собрались, но не все так просто.

«Лидеры подтвердят свою полную поддержку безопасности, суверенитета и европейского пути Молдавии», – говорится в официальном пресс-релизе Елисейского дворца.

В переводе с дипломатического на русский это означает, что европейцы продемонстрируют полную поддержку всех инициатив Майи Санду, включая посадку оппозиции (например, лидера Гагаузии Евгении Гуцул) и отстранение от выборов крупнейшей пророссийской силы (блока «Победа»).

Также это своего рода благословение на фальсификацию парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Без фальсификаций Санду, скорее всего, потеряет власть.

Дело в том, что достигнутая при помощи диаспорального голосования и «мертвых душ» победа на президентских выборах 2024 года власти Санду не дает – Молдавия все-таки парламентская республика.

Сейчас 61 из 101 места в парламенте занимает партия Санду под названием PAS. Однако опросы общественного мнения показывают, что число провластных депутатов резко сократится. Согласно одному из них, у людей Санду останется 41 место, тогда как у двух крупных оппозиционных блоков («Патриотов» и «Альтернативы») будет 49 на двоих.

В теории Санду может создать коалиционное правительство с еще одной силой – «Нашей партией», которой опросы предвещают 11 мандатов. Но, во-первых, об этом еще нужно договориться, во-вторых, рейтинги Санду неуклонно снижаются, тогда как у оппозиции растут. Если «Патриоты» и «Альтернатива» возьмут на два мандата больше, чем им дают сейчас опросы, то сформируют правительство.

Они вряд ли повернут Молдавию в сторону России. Номинально «пророссийские» политики (например, бывший президент и один из лидеров «Патриотов» Игорь Додон) после своих побед не меняли внешнеполитический курс страны. Однако смещение правительства Санду позволит прекратить репрессии и подавление всех по-настоящему пророссийских сил, которые смогут попытать счастья на следующих парламентских выборах.

Задача евродесанта – стимулировать рост рейтинга PAS в преддверии выборов. В идеале – так, чтобы у партии Санду было достаточно депутатов для формирования однопартийного правительства. Макрон, Мерц и Туск расскажут молдаванам сказки о прекрасном евроинтеграционном будущем и предостерегут от того будущего, которое возникнет при победе оппозиционных партий.

«Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова, начиная с осени», – утверждает Майя Санду. Отзыв некомпетентного правительства она приравняла к работе на Москву, чтобы Европе бодрее помогалось.

Разумеется, оппозиция недовольна такими визитами. «Я считаю это прямым участием во внутренних делах нашей страны. Представьте, если бы, например, Владимир Путин или Александр Лукашенко пришли на празднование Дня независимости Республики Молдова в 2020 году – накануне президентских выборов. Скандал в некоторых европейских столицах был бы гарантирован», – возмущается Игорь Додон. А сейчас, по его словам, скандала нет, потому что речь идет о западных союзниках и подконтрольных им структурах.

«Макрон и другие должны понять: поддерживая Санду и ее преступную группу PAS, они на самом деле на стороне тех, кто действует против интересов молдавского народа»

– подчеркивает Игорь Додон.

В данном случае под действиями против интересов молдавского народа может пониматься не только поддержка фальсификаций на выборах, но и та цена, которую Санду заплатит за эту поддержку.

Целый ряд сил за пределами и внутри Молдавии выступают за размораживание приднестровского конфликта. В их терминах – за «восстановление конституционного порядка». Вероятно, силами молдавско-румынских войск (при возможном участии украинских) и с ужасающими последствиями для проживающих в Приднестровье граждан Российской Федерации.

За этим могут последовать военные удары Москвы по Кишиневу и вовлечение в конфликт США. На практике это будет сломом нынешнего курса Вашингтона на диалог с Москвой и медленное, но необратимое поражение киевского режима.

Ранее власти Молдавии воздерживались от участия в украинской авантюре, так как местная элита не стремится спасать Зеленского ценой собственного благополучия. Но европейцы, для которых резкая эскалация является шансом переиграть ситуацию в свою пользу, попробуют Санду переубедить в обмен на полную поддержку ее диктатуры.