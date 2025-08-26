  • Новость часаСийярто осудил украинскую подсветку моста в Будапеште
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    26 августа 2025, 22:35 • Политика

    Макрон, Мерц и Туск готовят в Молдавии почву для новой войны

    Макрон, Мерц и Туск готовят в Молдавии почву для новой войны
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    В среду Молдавия отметит День независимости в присутствии высоких гостей из ЕС – опекунов местного президента Майи Санду, чья партия рискует потерять контроль над правительством уже в сентябре. Санду хочет, чтобы Европа обеспечила ей сохранение власти любой ценой. Европейцы помогут. Но цена окажется очень высокой.

    Лидеры стран – членов ЕС успешно осваивают чирлидерство. Прошло около недели с тех пор, как они ездили поддержать Владимира Зеленского в Вашингтон, а теперь у них новое турне: 27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского кабмина Дональд Туск направляются в Кишинев.

    В их общей программе встреча с президентом Молдавии Майей Санду и выступление на специальном концерте, посвященном Дню независимости. Формально ради этого лицемерного праздника (нынешняя власть хочет сделать Молдавию частью Румынии) гости и собрались, но не все так просто.

    «Лидеры подтвердят свою полную поддержку безопасности, суверенитета и европейского пути Молдавии», – говорится в официальном пресс-релизе Елисейского дворца.

    В переводе с дипломатического на русский это означает, что европейцы продемонстрируют полную поддержку всех инициатив Майи Санду, включая посадку оппозиции (например, лидера Гагаузии Евгении Гуцул) и отстранение от выборов крупнейшей пророссийской силы (блока «Победа»).

    Также это своего рода благословение на фальсификацию парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Без фальсификаций Санду, скорее всего, потеряет власть.

    Дело в том, что достигнутая при помощи диаспорального голосования и «мертвых душ» победа на президентских выборах 2024 года власти Санду не дает – Молдавия все-таки парламентская республика.

    Сейчас 61 из 101 места в парламенте занимает партия Санду под названием PAS. Однако опросы общественного мнения показывают, что число провластных депутатов резко сократится. Согласно одному из них, у людей Санду останется 41 место, тогда как у двух крупных оппозиционных блоков («Патриотов» и «Альтернативы») будет 49 на двоих.

    В теории Санду может создать коалиционное правительство с еще одной силой – «Нашей партией», которой опросы предвещают 11 мандатов. Но, во-первых, об этом еще нужно договориться, во-вторых, рейтинги Санду неуклонно снижаются, тогда как у оппозиции растут. Если «Патриоты» и «Альтернатива» возьмут на два мандата больше, чем им дают сейчас опросы, то сформируют правительство.

    Они вряд ли повернут Молдавию в сторону России. Номинально «пророссийские» политики (например, бывший президент и один из лидеров «Патриотов» Игорь Додон) после своих побед не меняли внешнеполитический курс страны. Однако смещение правительства Санду позволит прекратить репрессии и подавление всех по-настоящему пророссийских сил, которые смогут попытать счастья на следующих парламентских выборах.

    Задача евродесанта – стимулировать рост рейтинга PAS в преддверии выборов. В идеале – так, чтобы у партии Санду было достаточно депутатов для формирования однопартийного правительства. Макрон, Мерц и Туск расскажут молдаванам сказки о прекрасном евроинтеграционном будущем и предостерегут от того будущего, которое возникнет при победе оппозиционных партий.

    «Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова, начиная с осени», – утверждает Майя Санду. Отзыв некомпетентного правительства она приравняла к работе на Москву, чтобы Европе бодрее помогалось.

    Разумеется, оппозиция недовольна такими визитами. «Я считаю это прямым участием во внутренних делах нашей страны. Представьте, если бы, например, Владимир Путин или Александр Лукашенко пришли на празднование Дня независимости Республики Молдова в 2020 году – накануне президентских выборов. Скандал в некоторых европейских столицах был бы гарантирован», – возмущается Игорь Додон. А сейчас, по его словам, скандала нет, потому что речь идет о западных союзниках и подконтрольных им структурах.

    «Макрон и другие должны понять: поддерживая Санду и ее преступную группу PAS, они на самом деле на стороне тех, кто действует против интересов молдавского народа»

    подчеркивает Игорь Додон.

    В данном случае под действиями против интересов молдавского народа может пониматься не только поддержка фальсификаций на выборах, но и та цена, которую Санду заплатит за эту поддержку.

    Целый ряд сил за пределами и внутри Молдавии выступают за размораживание приднестровского конфликта. В их терминах – за «восстановление конституционного порядка». Вероятно, силами молдавско-румынских войск (при возможном участии украинских) и с ужасающими последствиями для проживающих в Приднестровье граждан Российской Федерации.

    За этим могут последовать военные удары Москвы по Кишиневу и вовлечение в конфликт США. На практике это будет сломом нынешнего курса Вашингтона на диалог с Москвой и медленное, но необратимое поражение киевского режима.

    Ранее власти Молдавии воздерживались от участия в украинской авантюре, так как местная элита не стремится спасать Зеленского ценой собственного благополучия. Но европейцы, для которых резкая эскалация является шансом переиграть ситуацию в свою пользу, попробуют Санду переубедить в обмен на полную поддержку ее диктатуры.

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

