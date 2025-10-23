Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

Tекст: Олег Исайченко

Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», – пояснил Трамп решение после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте. На слова американского коллеги отреагировал президент России. «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – высказался Путин.

В свою очередь госсекретарь страны Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон все же настроен на организацию переговоров с Москвой, уточняет ТАСС. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – заявил он. Несмотря на это, Штаты вернулись к практике санкционного давления на Россию.

Так, министр финансов страны Скотт Бессент объявил о введении ограничений в отношении «Роснефти» и компании «Лукойл», а также их дочерних предприятий. В России на решение США отреагировали негативно. Владимир Путин оценил произошедшее как попытку оказать давление, заметив, что ни одна уважающая себя страна или народ «ничего не решают под давлением». «И Россия имеет такую привилегию – быть в списке уважающих себя стран», – подчеркнул он. Он также добавил, что ограничения значительного влияния на экономику государства не окажут.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. По ее мнению, они негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что Штаты теперь открыто выступают против РФ, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, встал на путь войны.

Объявление санкций против Москвы со стороны США де-факто совпало по времени с аналогичным решением ЕС: Брюссель официально утвердил 19-й пакет мер против России. В рамках него вводится поэтапный заперт на импорт СПГ: для краткосрочных контрактов – с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных – с 1 января 2027 года.

Напомним, подготовка к саммиту в Будапеште началась сразу после телефонного разговора лидеров США и РФ. Так, 17 октября Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Марко Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

«Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю: «внести хаос и неопределенность», к тому же Трамп – в первую очередь бизнесмен.

Журналист также напомнил, что накануне Рютте показал президенту США «мирный план» выхода из конфликта на Украине. «Думается, прочитав все это, глава Белого дома понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный.

Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

«Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой.

После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «Причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия Вашингтона.

Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных тем с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

Политолог Алексей Чеснаков также указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить восемь конфликтов за девять месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

«Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращение огня», – детализировал Чеснаков.

«Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин,

подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

«Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – акцентирует Чеснаков.

США, ЕС и Украина пытаются выдвигать свои требования в диалоге с Россией, соглашается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Но это не тот метод, которым стоит руководствоваться в отношениях с Москвой. На любые ультиматумы мы ответим сплочением и единством», – поясняет он.

«Россия хочет достичь устранения первопричин конфликта.

В этом плане наша принципиальная позиция остается стабильной и неизменной. Если этот тезис не находит понимания у Запада, то мы продолжим отстаивать его в рамках СВО. Как показал опыт Китая, действия с упором на «силу» позволяют эффективно общаться с Трампом», – продолжает собеседник.

«Конечно, подобное положение дел складывается по причине того, что у Вашингтона фактически нет возможностей давления на Брюссель и Киев. В этой ситуации России стоит лишь настроиться на дальнейшую плодотворную работу по достижению мира. Как и на каком именно направлении это будет – другой вопрос. К тому же Трамп явно хочет победы для себя, а президент России – победы для нашей страны», – уточнил эксперт.

«Соответственно, произошедшее можно назвать и ударом по репутации Трампа. Но все же общественная память в США относительно коротка. О срыве саммита забудут через несколько недель. Президент Штатов пожил в лучах славы этого инфоповода неделю. Теперь же он продолжит искать новое «эпохальное событие», которое будут обсуждать американские журналисты», – говорит он.

При этом Россия, по словам спикера, в сложившихся обстоятельствах вела себя достойно. Первые лица государства спокойно комментировали предложение США, давая ему положительную оценку, но все же не вдаваясь в детали вероятного саммита и избегая завышенных ожиданий.

Все понимали, что встреча может и не состояться.

«Владимир Путин на этом фоне терпеливо дожидался проявления серьезности намерений Штатов в продолжение начавшегося в Анкоридже диалога. И все же произошедшее подарило нам один принципиально важный факт: Дональд Трамп во всеуслышание признал, что использовать западные ракеты против России могут лишь американские и европейские специалисты», – рассуждает собеседник.

«Конечно, большого секрета он не открыл. Да и в целом его заявление по данной теме выглядело скорее как непреднамеренное «признание» реальности. Но это не лишает высказывание ценности. Эту мысль долгое время до мировой общественности пыталась донести Россия. Теперь же мы можем ссылаться и на слова главы Белого дома», – заключил Козюлин.