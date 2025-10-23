  • Новость часаНад Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Литве не смогли оштрафовать робота-поломойщика за русскую речь
    Мурашко назвал ошибки в рационе россиян
    Заславский предложил расценивать произведения иноагентов как трофеи
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште
    Газпром обновил рекорд поставок газа по «Силе Сибири» в Китай
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    Экономист назвал нерациональным запрет ЕС на поставки в РФ игрушек с моторчиком
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 21:30 • Политика

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию на Украине, инициированная главой Белого дома, отменена президентом США. Американский лидер объясняет свое решение отсутствием базы для заключения компромисса между сторонами. Одновременно Вашингтон ввел первые за второй срок Трампа санкции против России. По мнению экспертов, новая попытка давления Запада на Россию лишь улучшит переговорную позицию Москвы в будущем.

    Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», – пояснил Трамп решение после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте. На слова американского коллеги отреагировал президент России. «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – высказался Путин.

    В свою очередь госсекретарь страны Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон все же настроен на организацию переговоров с Москвой, уточняет ТАСС. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – заявил он. Несмотря на это, Штаты вернулись к практике санкционного давления на Россию.

    Так, министр финансов страны Скотт Бессент объявил о введении ограничений в отношении «Роснефти» и компании «Лукойл», а также их дочерних предприятий. В России на решение США отреагировали негативно. Владимир Путин оценил произошедшее как попытку оказать давление, заметив, что ни одна уважающая себя страна или народ «ничего не решают под давлением». «И Россия имеет такую привилегию – быть в списке уважающих себя стран», – подчеркнул он. Он также добавил, что ограничения значительного влияния на экономику государства не окажут.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. По ее мнению, они негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что Штаты теперь открыто выступают против РФ, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, встал на путь войны.

    Объявление санкций против Москвы со стороны США де-факто совпало по времени с аналогичным решением ЕС: Брюссель официально утвердил 19-й пакет мер против России. В рамках него вводится поэтапный заперт на импорт СПГ: для краткосрочных контрактов – с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных – с 1 января 2027 года.

    Напомним, подготовка к саммиту в Будапеште началась сразу после телефонного разговора лидеров США и РФ. Так, 17 октября Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Марко Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю: «внести хаос и неопределенность», к тому же Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Журналист также напомнил, что накануне Рютте показал президенту США «мирный план» выхода из конфликта на Украине. «Думается, прочитав все это, глава Белого дома понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой.

    После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «Причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных тем с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Политолог Алексей Чеснаков также указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить восемь конфликтов за девять месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращение огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин,

    подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – акцентирует Чеснаков.

    США, ЕС и Украина пытаются выдвигать свои требования в диалоге с Россией, соглашается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Но это не тот метод, которым стоит руководствоваться в отношениях с Москвой. На любые ультиматумы мы ответим сплочением и единством», – поясняет он.

    «Россия хочет достичь устранения первопричин конфликта.

    В этом плане наша принципиальная позиция остается стабильной и неизменной. Если этот тезис не находит понимания у Запада, то мы продолжим отстаивать его в рамках СВО. Как показал опыт Китая, действия с упором на «силу» позволяют эффективно общаться с Трампом», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобное положение дел складывается по причине того, что у Вашингтона фактически нет возможностей давления на Брюссель и Киев. В этой ситуации России стоит лишь настроиться на дальнейшую плодотворную работу по достижению мира. Как и на каком именно направлении это будет – другой вопрос. К тому же Трамп явно хочет победы для себя, а президент России – победы для нашей страны», – уточнил эксперт.

    «Соответственно, произошедшее можно назвать и ударом по репутации Трампа. Но все же общественная память в США относительно коротка. О срыве саммита забудут через несколько недель. Президент Штатов пожил в лучах славы этого инфоповода неделю. Теперь же он продолжит искать новое «эпохальное событие», которое будут обсуждать американские журналисты», – говорит он.

    При этом Россия, по словам спикера, в сложившихся обстоятельствах вела себя достойно. Первые лица государства спокойно комментировали предложение США, давая ему положительную оценку, но все же не вдаваясь в детали вероятного саммита и избегая завышенных ожиданий.

    Все понимали, что встреча может и не состояться.

    «Владимир Путин на этом фоне терпеливо дожидался проявления серьезности намерений Штатов в продолжение начавшегося в Анкоридже диалога. И все же произошедшее подарило нам один принципиально важный факт: Дональд Трамп во всеуслышание признал, что использовать западные ракеты против России могут лишь американские и европейские специалисты», – рассуждает собеседник.

    «Конечно, большого секрета он не открыл. Да и в целом его заявление по данной теме выглядело скорее как непреднамеренное «признание» реальности. Но это не лишает высказывание ценности. Эту мысль долгое время до мировой общественности пыталась донести Россия. Теперь же мы можем ссылаться и на слова главы Белого дома», – заключил Козюлин.

    Главное
    Медведев: Мигрант должен покидать Россию после выполнения работ
    Reuters: Крупнейшие китайские компании приостановили закупки российской нефти
    Каллас назвала новые санкции США «признаком силы» Вашингтона
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    Евросоюз упрекнул Тбилиси двумя миллиардами евро
    Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
    Опубликованы кадры побега грабителей из Лувра (видео)

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Перейти в раздел

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации