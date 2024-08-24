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    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

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    24 августа 2024, 14:34 • Политика

    Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей

    Зеленский записал обращение по поводу Дня независимости Украины с целью спровоцировать Россию

    Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей

    Tекст: Андрей Резчиков

    В обращении по случаю Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам. Утверждается, что запись была сделана в селе Могрица, откуда ВСУ проникли в Курскую область. В экспертной среде говорят, что Зеленский идет на открытую конфронтацию, желая спровоцировать Москву на ответные действия, которые будут мешать мирному урегулированию конфликта.

    Видеообращение по случаю 33-й годовщины независимости Украины Зеленский записал в селе Могрица Сумской области, в районе реки Псел – отправной точке нападения ВСУ на Курскую область 6 августа. Это село расположено примерно в 6 км от границы с российским Суджанским районом. В ходе выступления, которое было опубликовано в субботу, Зеленский стоит на небольшой возвышенности и в традиционной для киевских властей камуфляжной одежде.

    В своей речи Зеленский сыпал угрозами в адрес Москвы, пообещал «горя» россиянам, отверг наличие каких-либо «красных линий» в отношении действий Киева, а также оскорбил президента России Владимира Путина. Он неоднократно называл Украину «примером демократии, которая вдохновляет весь мир».

    Пострадавшую от атак ВСУ Курскую область Зеленский сравнил с «болотами». «Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле горя, получит его у себя дома с процентами... Это не пророчество... Это бумеранг для зла, и его запуск начался неподалеку от города, где я записываю это обращение – Сумщина», – заявил Зеленский, назвав Россию «террористическим государством №1», а служителей канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) «московскими чертями».

    Ранее на этой неделе в ходе визита в приграничный район Сумской области Зеленский провел на территории завода Сумыхимпром совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой областной военной администрации. По информации военкоров , по бункеру, где состоялась встреча, российские военные нанесли ракетный удар.

    В экспертной среде уверены, что обращение Зеленского стало очередной попыткой поднять градус эскалации и провоцирования России на действия, которые будут препятствовать достижению мира.

    «Как политическая фигура Зеленский неприемлем для России ни в каком виде – ни на переговорах, ни при подписании будущей капитуляции. Именно из-за этого Зеленскому остается делать ставку только на те круги на Западе, которые поддерживают бескомпромиссную конфронтацию с Россией. Именно поэтому он демонстрирует такое непримиримое отношение к России, оскорбляя ее солдат», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Истеричная ненависть Зеленского вызывает только презрение, потому что когда он говорит о как бы достоинстве и цивилизованности украинской армии, мы знаем, где это достоинство проявляется, – посмотрите на бесконечные ролики с «бусиками», куда кулаками и палками запихивают людей, – продолжила собеседница. – Посмотрите ролик с циничными пытками фитнес-тренера из Одессы... Это настолько нецивилизованно и недемократично, что напоминает концлагерь в самом худшем его проявлении».

    По ее словам, презрительную усмешку также вызывают слова Зеленского о гордости за «демократические достижения» Украины. А решение записать обращение рядом с Курской областью – это попытка поднять градус эскалации. «Многие говорили, что Зеленский приедет записывать обращение чуть ли не в Суджу, но он не решился пересечь границу с Российской Федерацией. Но тем не менее ему нужно продемонстрировать «успехи» ВСУ в Курской области, показать, что они переходят все «красные линии», – уверена председатель СППУ.

    По мнению киевского политолога Владимира Скачко,

    Зеленский «спинным мозгом почувствовал, что его возможная поездка в Суджу – эта та «красная линия», после которой перестанет действовать обещание Путина экс-премьеру Израиля Нафтали Беннету о том, что Россия не будет устранять Зеленского».

    «Зеленский прекрасно понимает, что живет на этом свете на добром слове Путина. Поэтому он и не поехал в Суджу, но отказаться окончательно от символизма и пребывания на границе с Курской областью, что должно сигнализировать готовность Украины, как они говорят, «освобождать Россию от путинского авторитаризма», он не смог», – пояснил эксперт.

    Очередные угрозы и оскорбления Зеленского в адрес России, ее армии и руководства – это выполнение поставленной Западном задачи, уверен спикер.

    «Это попытка любой ценой спровоцировать Россию на какие-то действия, которые можно представить перед всем миром и в особенности странами Глобального Юга как признак агрессивности и нежелания мира. Оскорбление Путина и россиян, нанесение ударов по мирным жителям, убийства беременных женщин и детей – это все провокации, но у Зеленского не получается спровоцировать Россию, что бесит Киев, потому что там не могут представить, чем это закончится», – считает политолог.

    Скачко особо отметил, что с момента провозглашения независимости Украины прошло 33 года. «Это возраст Христа. Если Сын Божий пошел на Голгофу во искупление грехов человеческих, то Украина к 33-й годовщине подошла разваленной, абсолютно опустошенной духовно, политически и экономически. Она постыдно и бессмысленно умирает за чужие интересы. Именно к этой годовщине на Украине запрещена каноническая УПЦ, чем был нанесен удар по духовной основе страны. Бог шельму метит, что бы они ни делали, все ложится в эту канву», – рассказал собеседник.

    Шеслер призналась, что День независимости Украины не был для нее праздником с самого начала. «Я уже тогда понимала, что Украина не может существовать как независимое государство, потому что она сразу становилась анти-Россией и представляла для нее угрозу. Именно из-за ставки на коллективный Запад ни о какой независимости не могло быть и речи», – добавила эксперт.

    По ее словам, с первого дня своей независимости Украина понимала, что ей придется опираться только на НАТО и США. «Условно независимость Украины проявляется только во вреде России. Все остальное – финансовая, социальная и экономическая политика – делается по западным лекалам. Это особенно усилилось и проявилось после Евромайдана. А сейчас Украина фактически не просто колония Запада, а территория, с которой Запад ведет войну с Россией руками украинцев», – подчеркнула Шеслер.

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