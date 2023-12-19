Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ. В своей речи он уделил большое внимание внешней политике, отметив, что США решили свои задачи текущего плана, «оторвав», как они считают, Украину, и разорвав отношения России с Европой.

«Просто мы по-другому себя вести уже не могли – или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд, наше, исконно российское. Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своих целей – «растащили» Россию и Европу, а сейчас перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности и платежей», – сказал Путин.

По его словам, «безвольная, бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике». «Там, знаете, куда пальцем ни ткни, в какое-нибудь крупное средство массовой информации в Европе, конечный бенефициар – какие-нибудь американские фонды, через три-четыре прокладки. Все там, все за океаном. А это влияние на политическую жизнь. С молодых ногтей, со студенческой скамьи еще «приобретают» там спецслужбы своих сторонников, мы это знаем, и работают с ними, тащат их на политический олимп европейских стран», – заявил Путин.

Во время коллегии много говорилось о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства отметил, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. «Россия, когда создавала Советский Союз, передала просто так вместе с населением огромные исторические территории, российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию», – напомнил Путин.

Украина получила западные земли благодаря решению Сталина после Второй мировой войны. «Отдал часть польских земель, Львов и так далее, несколько областей крупных – там 10 миллионов человек проживает. Чтобы не обижать поляков, компенсировал их потери за счет Германии: отдал восточные земли Германии, Данцигский коридор, да и сам Данциг. Часть отобрал у Румынии, часть у Венгрии – все отдал туда, в Украину», – сказал президент.

Российский лидер отметил, что люди, «которые там живут, – многие во всяком случае, я знаю это наверняка, 100 процентов, – они хотят вернуться на свою историческую родину». «А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть», – добавил глава государства.

Только Россия, считает Путин, могла быть гарантом территориальной целостности Украины. «Не хотят – не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять – и на Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться – пусть договариваются. Но только мы будем это делать исходя из наших интересов», – заявил президент.

Что касается хода специальной военной операции, то Путин сказал, что Украина несет тяжелые потери и в значительной степени растратила резервы, пытаясь показать Западу результаты контрнаступления.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу назвал точные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) – с начала спецоперации они превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО. А с начала «контрнаступа» потери ВСУ превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

По данным Шойгу, Украина получила от внешних спонсоров 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше, чем ее ВВП. «Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату», – сказал министр.

В экспертной среде сходятся во мнении, что нынешняя расширенная коллегия Минобороны во многом показала, какой в ближайшие годы будет военная стратегия и внешняя политика России. «Часть из сказанного на коллегии – вектор развития нашей внешней политики, но по сути – это итоги года, ключевые направления развития армии и флота, а также задачи на ближайшее будущее», – отмечает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты города Москвы.

Из сказанного на коллегии следует, что смысл вектора внешней и военной политики России – это суверенитет, защита территориальной целостности и баланс сил в мире, подчеркнул спикер. «Это основная задача, которая стоит перед силовым блоком и Минобороны в частности. Это важно обсуждать именно в таком формате, чтобы граждане понимали, как именно государство защищает нас», – подчеркнул политолог.

Собеседник напомнил, что на расширенных заседаниях коллегии Минобороны президент всегда говорит не только «о наших планах и достижениях», но и узнает, были ли «устранены недостатки». «Президент очень глубоко погружается в детали. Он собирает информацию не только по линии Минобороны, но и от военкоров и волонтеров тоже. Путин требует от военных реагировать на критику и все гражданские инициативы», – пояснил Асафов.

«Армия, флот и ВВС контролируют обстановку не только в зоне специальной военной операции, но и обеспечивают наш суверенитет, дают возможности для экономического развития нашей страны. Очевидно, что боевые возможности Вооруженных сил России увеличиваются, и этот процент будет только нарастать», – добавляет Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Не менее важным политолог назвал то, что президент «обеспечивает координацию деятельности между всеми силами, средствами и структурами, задействованными в СВО». «С 2008 года проводится реформа армии. И на сегодняшний день по целому ряду направлений уровень современного вооружения в стратегических силах выше 91%, а в обычных силах – выше 75%. Это уникальная ситуация, такого никогда не было в истории страны», – подчеркнул специалист.

Что касается слов президента о Польше и других странах Европы, которые хотели бы вернуть свои территории, то сказанное можно рассматривать «двояко», в том числе как готовность к разделу Украины с сопредельными странами, полагает эксперт. «Кто как хочет, так и слышит. Но в целом, я думаю, мы будем не против, если они на это пойдут. Но прямо говорить, что такой призыв прозвучал, я бы не стал», – пояснил политолог. Эксперт напомнил, что

цель России заключается не в уничтожении Украины как государства, а в признании бывшего СССР зоной интересов Москвы и отказ от создания там военных баз США и НАТО.

Асафов согласен, что у России свои цели и задачи в СВО, «мы к ним идем безотносительно желания или нежелания других стран». Однако он назвал «смелым допущением» версии о том, что из прозвучавшего на коллегии можно сделать вывод о готовности Москвы обсуждать территориальный раздел Украины с сопредельными странами.

«Те действия, которые киевский режим ведет на линии боевого соприкосновения при поддержке Запада – это всего лишь инструмент, а вовсе не субъектная деятельность Киева. Здесь важно понимать, что безопасность России зависит от новых договоренностей по контуру общей безопасности не только на европейском пространстве, а в мире вообще. Поэтому разрешение украинского кризиса невозможно без создания новой системы безопасности», – считает Асафов.