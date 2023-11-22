Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

Tекст: Евгений Поздняков

Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times. Подчеркивается, что инициатива Праги была высказана в рамках обсуждения 12-го пакета санкций в отношении Москвы. Организации еще предстоит согласовать полный перечень новых рестрикций.

Свое предложение Чехия мотивировала тем, что якобы по территории ЕС под видом дипломатов зачастую перемещаются российские разведчики. И Прага настаивает на получении представителями РФ визы и вида на жительство только внутри одной страны пребывания. Таким образом, путь в остальную часть Шенгенской зоны российским дипломатам будет закрыт. Кроме того, подчеркивается, что сотрудникам МИД РФ в дальнейшем при поездке в ЕС необходимо использовать исключительно биометрические паспорта, поскольку их «сложнее подделать».

Это не первый случай проведения Прагой русофобской политики. Так, в ноябре Чехия внесла в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Данной организации принадлежит большое число объектов недвижимости, которые находятся в собственности России. Таким образом, любые коммерческие операции, проведенные этим ведомством на территории европейской страны, считаются недействительными.

Фактически Чехия заморозила все имущество, принадлежащее предприятию. Речь идет о недвижимости, расположенной преимущественно в Праге и Карловых Варах. Однако принятое государством решение не будет распространяться на объекты, собственником которых является посольство РФ. Часть зданий «Госзагрансобственности» уже опломбировано властями государства.

Помимо этого, контрразведка страны в ежегодном докладе Службы безопасности назвала Москву самой большой угрозой для Чехии. В документе дается положительная оценка сокращению «перегруженной» дипмиссии РФ в стране, поскольку в ней, по утверждению ведомства, работали люди, связанные с российскими спецслужбами.

Чехия ведет активную охоту и за частными капиталами. Так, управление финансового анализа государства в конце июля заблокировало счета компаний миллиардера Владимира Евтушенкова. Аресту также подвергся его пятизвездочный отель, расположенный в Карловых Варах.

Президент Чехии Петр Павел ранее высказывался о необходимости введения ограничительных мер против россиян, живущих за рубежом. Он отмечал, что схожая политика велась в США во время Второй мировой войны в отношении японского населения страны. По его мнению, за русскими, находящимися в ЕС, необходимо «пристально следить» в целях безопасности.

В экспертном сообществе отмечают, что Прага пытается стать лидером антироссийской гонки в Евросоюзе. Однако не все страны ЕС согласятся на предложения чехов. «Вероятность того, что в ЕС поддержат инициативу, невелика. Скорее всего, европейские дипломаты побоятся зеркальных ограничений со стороны Москвы. Получить запрет на передвижение по территории РФ никто не хочет», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

Между тем политолог допускает, что Брюссель может предложить Праге компромисс. Например, усилить меры контроля над сотрудниками российских посольств. «Разумеется, данные меры не соответствуют никаким правилам дипломатии. Вашингтон напористо пытается диктовать всему миру, что считать уместным, а что нет. И в этом плане Чехия выглядит вполне уместно», – отмечает он.

«Это не последняя страна в ЕС, у нее тоже имеются свои геополитические амбиции. Долгое время Прага пыталась играть роль моста между Восточной и Западной Европой. Однако конъюнктура изменилась. Вкладывать политический капитал в русофобию стало в разы выгоднее», – считает политолог. По словам спикера, именно поэтому Чехия переформатировала свое поведение на международной арене.

«Надо признать, что Прага за короткий промежуток времени сумела серьезно утвердиться в ЕС. Теперь она является почетным обладателем звания «локомотив русофобии»,

– иронично подчеркивает собеседник. «К тому же с помощью столь резких заявлений Чехия пытается выторговать себе более выгодные условия по другим вопросам внутренней политики Евросоюза. Так, долгое время Прагу корили за нежелание принимать ближневосточных мигрантов. Сейчас же происходит своеобразный торг: страна как бы просит закрыть глаза на некоторые «грешки» в обмен на усиленную конфронтацию с Россией», – акцентирует Трухачев.

Чехия не единственная страна ЕС, которая претендует на роль локомотива русофобии, добавляет политолог Владимир Корнилов. «Она активно соперничает за это звание с Польшей и Финляндией. Поэтому враждебные действия Праги не являются специфическими и не выходят за рамки общей европейской политики», – сказал он.

«Сейчас этой страной управляют представители политических сил, которые нацелены на ухудшение отношений с Москвой.

Враждебное настроение к нам насаждалось в стране сознательно. Более того, начало этому было положено задолго до СВО»,

– отмечает собеседник. В то же время спикер сомневается, что поведение чехов связано с миграционной политикой. «Скорее всего, заявление вызвано комплексами, связанными с пребыванием страны в социалистическом блоке. Прага просто хочет отыграться на русских», – акцентирует эксперт.

В свою очередь Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», указывает на своеобразное «разделение труда» в Европе. «Польша выступает за жесткие меры по борьбе с Москвой в военной сфере. Чехия же заведует призывами к дипломатическим и экономическим ограничениям», – пояснил он.

«Враждебное отношение Праги к России было заметно и раньше. Это выражалось, например, в борьбе с памятниками. Не так давно была история со сносом монумента маршалу Коневу. Политика Чехии кардинально изменилась после вступления страны в НАТО в 1999 году. В один момент государство, которое радовалось туристам из нашей страны, стало негативно относиться к Москве. И пока с этих позиций чехи сходить не планируют», – резюмирует Ткаченко.