  • Новость часаМосква оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами
    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР
    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника
    В ЮАР решили разорвать дипотношения с Израилем
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    3 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    13 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    32 комментария
    22 ноября 2023, 09:30

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой?

    Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times. Подчеркивается, что инициатива Праги была высказана в рамках обсуждения 12-го пакета санкций в отношении Москвы. Организации еще предстоит согласовать полный перечень новых рестрикций.

    Свое предложение Чехия мотивировала тем, что якобы по территории ЕС под видом дипломатов зачастую перемещаются российские разведчики. И Прага настаивает на получении представителями РФ визы и вида на жительство только внутри одной страны пребывания. Таким образом, путь в остальную часть Шенгенской зоны российским дипломатам будет закрыт. Кроме того, подчеркивается, что сотрудникам МИД РФ в дальнейшем при поездке в ЕС необходимо использовать исключительно биометрические паспорта, поскольку их «сложнее подделать».

    Это не первый случай проведения Прагой русофобской политики. Так, в ноябре Чехия внесла в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Данной организации принадлежит большое число объектов недвижимости, которые находятся в собственности России. Таким образом, любые коммерческие операции, проведенные этим ведомством на территории европейской страны, считаются недействительными.

    Фактически Чехия заморозила все имущество, принадлежащее предприятию. Речь идет о недвижимости, расположенной преимущественно в Праге и Карловых Варах. Однако принятое государством решение не будет распространяться на объекты, собственником которых является посольство РФ. Часть зданий «Госзагрансобственности» уже опломбировано властями государства.

    Помимо этого, контрразведка страны в ежегодном докладе Службы безопасности назвала Москву самой большой угрозой для Чехии. В документе дается положительная оценка сокращению «перегруженной» дипмиссии РФ в стране, поскольку в ней, по утверждению ведомства, работали люди, связанные с российскими спецслужбами.

    Чехия ведет активную охоту и за частными капиталами. Так, управление финансового анализа государства в конце июля заблокировало счета компаний миллиардера Владимира Евтушенкова. Аресту также подвергся его пятизвездочный отель, расположенный в Карловых Варах.

    Президент Чехии Петр Павел ранее высказывался о необходимости введения ограничительных мер против россиян, живущих за рубежом. Он отмечал, что схожая политика велась в США во время Второй мировой войны в отношении японского населения страны. По его мнению, за русскими, находящимися в ЕС, необходимо «пристально следить» в целях безопасности.

    В экспертном сообществе отмечают, что Прага пытается стать лидером антироссийской гонки в Евросоюзе. Однако не все страны ЕС согласятся на предложения чехов. «Вероятность того, что в ЕС поддержат инициативу, невелика. Скорее всего, европейские дипломаты побоятся зеркальных ограничений со стороны Москвы. Получить запрет на передвижение по территории РФ никто не хочет», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    Между тем политолог допускает, что Брюссель может предложить Праге компромисс. Например, усилить меры контроля над сотрудниками российских посольств. «Разумеется, данные меры не соответствуют никаким правилам дипломатии. Вашингтон напористо пытается диктовать всему миру, что считать уместным, а что нет. И в этом плане Чехия выглядит вполне уместно», – отмечает он.

    «Это не последняя страна в ЕС, у нее тоже имеются свои геополитические амбиции. Долгое время Прага пыталась играть роль моста между Восточной и Западной Европой. Однако конъюнктура изменилась. Вкладывать политический капитал в русофобию стало в разы выгоднее», – считает политолог. По словам спикера, именно поэтому Чехия переформатировала свое поведение на международной арене.

    «Надо признать, что Прага за короткий промежуток времени сумела серьезно утвердиться в ЕС. Теперь она является почетным обладателем звания «локомотив русофобии»,

     – иронично подчеркивает собеседник. «К тому же с помощью столь резких заявлений Чехия пытается выторговать себе более выгодные условия по другим вопросам внутренней политики Евросоюза. Так, долгое время Прагу корили за нежелание принимать ближневосточных мигрантов. Сейчас же происходит своеобразный торг: страна как бы просит закрыть глаза на некоторые «грешки» в обмен на усиленную конфронтацию с Россией», – акцентирует Трухачев.

    Чехия не единственная страна ЕС, которая претендует на роль локомотива русофобии, добавляет политолог Владимир Корнилов. «Она активно соперничает за это звание с Польшей и Финляндией. Поэтому враждебные действия Праги не являются специфическими и не выходят за рамки общей европейской политики», – сказал он.

    «Сейчас этой страной управляют представители политических сил, которые нацелены на ухудшение отношений с Москвой.

    Враждебное настроение к нам насаждалось в стране сознательно. Более того, начало этому было положено задолго до СВО»,

     – отмечает собеседник. В то же время спикер сомневается, что поведение чехов связано с миграционной политикой. «Скорее всего, заявление вызвано комплексами, связанными с пребыванием страны в социалистическом блоке. Прага просто хочет отыграться на русских», – акцентирует эксперт.

    В свою очередь Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», указывает на своеобразное «разделение труда» в Европе. «Польша выступает за жесткие меры по борьбе с Москвой в военной сфере. Чехия же заведует призывами к дипломатическим и экономическим ограничениям», – пояснил он.

    «Враждебное отношение Праги к России было заметно и раньше. Это выражалось, например, в борьбе с памятниками. Не так давно была история со сносом монумента маршалу Коневу. Политика Чехии кардинально изменилась после вступления страны в НАТО в 1999 году. В один момент государство, которое радовалось туристам из нашей страны, стало негативно относиться к Москве. И пока с этих позиций чехи сходить не планируют», – резюмирует Ткаченко.

    Главное
    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы
    Германия решила поставить Украине четыре системы ПВО IRIS-T SLM
    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО
    Суд отказал Муратову в исключении из реестра иноагентов
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Российский футболист Дзагоев объявил о завершении карьеры
    Киркоров заявил, что жалеет о скандале с «розовой кофточкой»

    Запад готовит новый удар по российской нефти

    Запад ломает голову над тем, какие еще санкции придумать для российской нефтяной отрасли. Потолок цены провалился: уже полгода российская нефть продается дороже ценового ограничения. Теперь в Европе обсуждают запрет продавать России танкеры для перевозки нефти в рамках 12-го пакета санкций. К чему могут привести новые меры? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

    Перейти в раздел

    В деле предателя Беленко КГБ упустил самое главное

    В Соединенных Штатах в 76-летнем возрасте умер бывший советский летчик Виктор Беленко. 6 сентября 1976 года он угнал в Японию новейший на тот момент перехватчик МиГ-25, затем сотрудничал с ЦРУ и все эти годы жил в США. По каким мотивам этот человек пошел на предательство и почему его поступок не смогли предотвратить спецслужбы СССР? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............