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    20 ноября 2023, 14:50

    Российские силы применили против ВСУ убийственную советскую бомбу

    Российские силы применили против ВСУ убийственную советскую бомбу
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, по некоторым данным, впервые применила кассетный боеприпас РБК-500 на Украине. До этого аналогичным типом вооружения пользовался противник. Почему ВС РФ решились на данные меры, как будут использоваться боеприпасы и каким образом это отразится на ходе боевых действий?

    ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

    В июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

    Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнял, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

    Несмотря на предупреждения Шойгу, США все равно передали Украине вооружения данного типа. Тогда Владимир Путин назвал этот шаг преступлением и отметил, что Белый дом идет на такое «не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще».

    ВСУ стали активно использовать новоприобретенные бомбы. Отмечалось, что на Краснолиманском направлении на кассетные боеприпасы приходилось более 65% от общего числа запусков украинской армии. При этом зачастую жертвами обстрелов противника становились гражданские лица, не находящиеся на территории ведения боевых действий.

    «Ставшая вдруг знаменитой кассетная авиабомба РБК-500 ШОАБ-0.5 (шариковая осколочная) – одна из ярких иллюстраций того, как много советская Родина сделала когда-то давно ради сегодняшних успехов России на поле боя», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    «Бомба обладает убийственной простотой конструкции и еще более убийственной, на этот раз в буквальном смысле, результативностью. Простота обеспечивает и надежность срабатывания, и безопасность применения для самолета-носителя, и масштаб поражения», – подчеркивают эксперты.

    «РБК-500 – это, по сути, просто контейнер, раскрывающийся после сброса с носителя. Он содержит сотни суббоеприпасов – микробомб размером с мяч для большого тенниса. Такое приспособление умещается в мужскую ладонь. Характерная особенность – специальные грани, ребра на внешней поверхности, которые дарят конструкции возможность автоматически взводиться в боевое состояние только после раскрытия РБК», – отмечают они. «Эти микробомбы, в свою очередь, начинены шариками от подшипников. Страшное оружие, прежде всего против пехоты.

    На площади в несколько гектаров эти тысячи шариков уничтожают все живое.

    Сравниться с этим может разве что «Солнецепек», – акцентируют авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». «РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – добавляет Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В боеприпасе, предназначенном для поражения бронетехники, содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

    «ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет собеседник.

    Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

    Официального подтверждения Минобороны о применении Россией бомб РБК-500 до сих пор не было, напоминает военный эксперт Юрий Кнутов. «Вместе с тем, когда в НАТО заявили о поставках на Украину кассетных боеприпасов, Москва сразу дала понять, что оставляет за собой право на использование этого типа вооружений», – сказал он.

    Собеседник обращает внимание на острый дефицит снарядов у ВСУ, на фоне которого противник все чаще прибегает к кассетным боеприпасам. «В данном случае, если применение РБК-500 Россией подтвердится, это будет совершенно логичным шагом с нашей стороны. Тем более, что Москва не подписывала Конвенцию о запрете данного типа вооружений, поэтому юридически нас ничего не ограничивает», – поясняет собеседник. «Суббоеприпасы, находящиеся внутри РБК-500, могут быть противопехотными или противотанковыми. Снаряд, как правило, раскрывается на километровой высоте и накрывает площадь эквивалентную футбольному полю. А

    учитывая тактику многочисленных штурмов, которую ВСУ до сих пор используют, бомбы могут стать эффективным способом противодействия противнику»,

    – подчеркивает Кнутов. Применение любого вида боеприпасов служит максимизации потерь противника, уточняет военный аналитик Михаил Онуфриенко. «ВСУ активно пытаются атаковать наши позиции большим количеством пехоты. Хотя это у них не очень хорошо получается, еще один сдерживающий фактор в виде РБК-500 с нашей стороны не будет лишним. Более того, использование кассетных бомб негативно скажется на психологическом состоянии украинских солдат», – отмечает он.

    «Кроме того, Украина уже давно применяет кассетные снаряды. Конвенцию, которая запрещает этот тип боеприпасов, мы также не подписывали. Да и, в отличие от ВСУ, наша армия не будет обстреливать такими бомбами мирные города. Нам они необходимы строго для уничтожения живой силы, бронированной техники и бетонных укреплений противника», – резюмирует Онуфриенко.

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