«В огороде бузина, а в Киеве дядька». Как понимать ответ США России Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров 29 января 2022, 09:35

Текст: Андрей Резчиков,

Ростислав Зубков

США и НАТО, на первый взгляд, ответили России отказом по самым важным для Москвы аспектам вроде нерасширения НАТО на Восток. При этом Америка сделала Кремлю свои предложения, которые могут казаться второстепенными: вернуться к договору по открытому небу и ДРСМД. Но на самом деле, реанимация этих договоренностей может стать стартом к заключению более масштабных соглашений по гарантиям безопасности. Ответы США на предложения России учитывают ряд озабоченностей Москвы и содержат контрпредложения о взаимных шагах по военным учениям и ракетам в Европе, заявил в пятницупосол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан. «Мы предложили возможные меры по взаимной транспарентности с российским руководством, в том числе в том, что касается систем вооружений на Украине, военных учений и маневров в Европе», – цитирует дипломата ТАСС. Кроме того, американская сторона предлагает «потенциальные меры по контролю над вооружениями, в том числе по ракетам в Европе», сообщил посол Салливан. «США ждут ответа от правительства России на переданный документ. Мы подождем какой будет реакция и ответ России. И после этого, может состояться обсуждение», – передал глава американской дипмиссии. По словам Салливана, после того, как российская сторона изучит документ, Вашингтон ожидает продолжения переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Напомним, что в среду США и Североатлантический альянс передали России письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Собственно, потому Салливан и назвал эти документы «контрпредложениями». Американская сторона изначально просила не обнародовать тексты ответов, но и госсекретарь Блинкен, и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили основные положения. Из заявлений следовало, что американцы и их союзники по альянсу (как и ожидалось) не решились на уступки, принципиальные для России – в первую очередь, на гарантии непринятия в НАТО Украины. Но при этом США и НАТО обозначили направления для дальнейших переговоров с Москвой. Посол Салливан подчеркнул, что ответы США были полностью скоординированы с партнерами по Евросоюзу, НАТО, а также с Киевом. При этом, как отметил Лавров, контрпредложения американцев по гарантиям безопасности заметно отличаются по тону от того, что передали Москве представители альянса. Предложение США – «чуть ли не образец дипломатического приличия» на фоне ответа натовцев – в последнем случае было «стыдно за тех, кто его писал». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в НАТО фактически предложили России обменять мир на войну. В ответ на призыв Москвы переместить войска и вооружения альянса на рубежи 1997 года, выставлено встречное условие: российские военные должны уйти на рубежи 1991 года из Грузии, Молдавии, Украины. То есть покинуть Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию и Крым. «Как и сказал Лавров, США дали ответ в дипломатичной форме, а НАТО, наоборот, чуть ли не вульгарный», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Причем, подчеркнул он, когда Москва выдвигала предложения о гарантиях безопасности в Европе, она ожидала ответ скорее от государств ЕС, а не от штаб-квартиры НАТО. «Но за Европу почему-то отвечает Североатлантический альянс», – констатировал Леонков. На ваш взгляд Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО? Да, значительных уступок

«Американцы, разумеется, говорят от своего имени, и как обычно пытаются любой вопрос разрешить в свою пользу», – отметил собеседник. Россия, как известно, выдвигала свои предложения в комплексе, подчеркнул Леонков. В частности, от США ожидают, что они примут обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении – и гарантируют отказ от приема в альянс государств бывшего СССР. «Вопросы по ракетным соглашениям и ядерной безопасности шли не в первую очередь», – отметил Леонков. Мораторий на ракеты и открытие неба Но, как бы то ни было, Россия может извлечь пользу из контрпредложений американской стороны, отмечают эксперты. Теперь США и Россия могут обсуждать тот круг вопросов, который Москва предлагала к обсуждению полгода назад, но Вашингтон отвечал отказом. «Владимир Путин неоднократно предлагал возобновить договоренности о моратории на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). Но Запад, который полагал, что Россия «наглым образом нарушила Договор о РСМД», не хотел обсуждать этот вопрос, подозревая, что Москва найдет какие-то уловки. Но вот теперь американцы готовы говорить на эту тему», – считает военный эксперт Александр Гольц. Напомним, советско-американский Договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года (ДРСМД) прекратил действие в августе 2019-го. Но фактически хоронить соглашение начали в начале 2000-х, причем винить следует американскую сторону. Еще в 2001 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Следствием стало размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. В частности, в Румынии были развернуты комплексы Aegis Ashore c пусковыми установками Mk-41 – которые, как уже многократно указывалось, могут быть использованы не только для противоракет ПРО, но и крылатых ракет средней дальности «Томагавк». Еще в 2007 году тогдашний начальник российского Генштаба Юрий Балуевский указывал, что это – открытое нарушение американцами ДРСМД. На эту тему В ответ Соединенные Штаты обвиняли Россию в испытаниях ракет наземного базирования дальностью больше 500 км – в обход ДРСМД. Разъяснения Москвы что эти ракеты – 9М729 имеют заведомо меньшую дальность, не возымели действия. В итоге, как уже говорилось выше, в 2019 году по инициативе администрации Дональда Трампа Договор РСМД был разорван. Что касается возобновления ДРСМД, то «сейчас нет ракет малой и средней дальности, которые размещались бы в Европе и в России», отметил Леонков. «К тому же, мы четко дали сигнал, что если НАТО будет размещать эти вооружения в Европе, то мы отзеркалим – и тоже разместим. Скорее всего, если возникнет желание возобновить ДРСМД, то уже на других основах, не тех, при которых изначально заключался Договор 1987 года», – полагает Леонков. Второе соглашение, которое может возродиться благодаря переговорам России и США, – Договор по открытому небу (ДОН), считают эксперты. Напомним, что ДОН – это международное соглашение, которое разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушных пространствах стран, подписавших договор. От России таким самолетом-наблюдателем был специально сконструированный для этих целей Ту-214ОН (ОН – «открытое небо»). Соглашение было заключено в 1992 году. Но после того, как из ДОН вышли основные участники – сначала США (в ноябре 2020-го), а затем и Россия (официально оформлено в декабре прошлого года), соглашение по свободному небу фактически потеряло смысл. Леонков согласен, что нужно возобновить Договор по открытому небу. «Легальные полеты на разведывательных самолетах по оговоренным маршрутам показывали, что стороны не готовятся к военным действиям. А сейчас, после разрыва ДОН, мы видим, что Европу убеждают, что Россия готовится напасть». В отсутствие этого договора трудно развеивать опасения по поводу подготовки к военным действиям, тем более сейчас манипулируют информацией», – подчеркнул военный эксперт. «Последние лет семь обе стороны старательным образом уничтожали систему договоров по безопасности и мерам военного доверия, – полагает Гольц. – И вот если попытаться восстановить ее, включая Договор по открытому небу, это самым благоприятным образом повиляло бы на безопасность в Европе». Зачем нужна инспекция учений Еще одна договоренность, которая может быть установлена в результате переговоров, – соглашение о возможности присутствия представителей России и США на маневрах армий обеих стран, отметил Леонков. Собеседник подчеркнул: что касается инспекций учений, то Россия была и остается открытой в этом вопросе. «Мы приглашали все СМИ и военных экспертов, в том числе из стран НАТО, присутствовать на этих учениях. Но учения в НАТО для нас всегда закрыты, мы постфактум узнаем, что там они отработали. Узнаем, что у этих маневров антироссийская легенда», – говорит собеседник. По его словам, если американцы раскроют тему учений, это будет сильнейшим фактором, который покажет, что Россия не готовится к войне с НАТО и США, а в Соединенных Штатах и альянсе, наоборот, пытаются готовиться. «Это будет диссонанс, на который США не пойдут. Они считают Европу своим инструментом, а ничто не сплачивает ее вокруг США как угроза с востока, как они считают», – уверен военный эксперт. Со своей стороны, Гольц напомнил, что договоренности по этому вопросу существуют, потому что Россия не выходила из Венского соглашения 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности». «Россия теперь интерпретирует это соглашение специфическим образом, что позволяет ей проводить учения, не оповещая никого об этом, а также проводить внезапные проверки, не ограничивая их время тремя сутками и т.д. Разумеется, идеальным результатом переговоров было бы и возвращение в том или ином виде к Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) или заключению нового договора. В отличие от 90-х годов Европа снова превратилась в континент, где может возникнуть война», – полагает собеседник. Гольц также считает, что стороны могут прийти к некоему компромиссу по вопросу, который стал камнем преткновения – о вступлении Украины в НАТО. По мнению собеседника, Москва могла бы сформулировать посыл иначе: необходимы гарантии того, что на территории Украины не будут размещены вооружения, которые могут угрожать безопасности России. «Здесь нельзя смешивать размещение вооружений со вступлением в НАТО и двусторонними отношениями Украины с кем-то из западных стран, – считает собеседник. – Из американского ответа следует, что если Россия внятно и четко заявит требования не о расширении НАТО, а о неразмещении в соседних с ней странах определенных систем вооружений, то США готовы разговаривать об этом. Это разговор в рамках той логики, в которой были заключены договоры между США и Советским Союзом, между НАТО и Россией», – подытожил эксперт.