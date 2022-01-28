Кризис вокруг Украины остановил расширение НАТО

На первый взгляд может показаться, что нынешний кризис вокруг Украины принес России одни убытки. Во-первых, он показал уязвимость российской экономики перед Западом. Так, развернутая США и Великобританией медиа-истерия вокруг якобы со дня на день начинающегося вторжения России на Украину уронила российский фондовый рынок. И это только последствия медиа-истерии – Запад еще даже не начал применять обещанные экономические санкции.

Во-вторых, он показал уязвимость России перед украинскими провокациями. Киеву достаточно напасть на Донбасс для того, чтобы вынудить Москву ввести войска на защиту ДНР и ЛНР (там сотни тысяч граждан России) и тем самым снова запустить спираль эскалации в российско-западных отношениях.

Наконец, в-третьих, переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, казалось бы, встал. 27 июня Соединенные Штаты отправили письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, который не удовлетворил Кремль. «Что касается содержания документа, то там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу реакции позитивной в этом документе нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток», – пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако, с другой стороны, этот кризис принес России и позитивные результаты. Его ветер снес и развеял ряд соломенных домиков западной пропаганды, в которых существовали как страны-члены НАТО, так и их сателлиты.

Так, был снесен миф о якобы единстве Альянса относительно необходимости конфликта с Россией. Еще недавно чиновники НАТО на каждом углу кричали о необходимости защищаться от российской агрессии, а страны-члены соревновались в антироссийской риторике. Те из них, которые в эту агрессию не верили, либо просто не хотели ругаться с Москвой, предпочитали помалкивать – так было безопаснее. Но когда в воздухе откровенно запахло войной с Россией, ряд стран–членов НАТО открыто заявили, что участвовать в ней не будут. Причем речь идет не только о нежелании участвовать в войне на периферии на территории Украины, но также о нежелании защищать другие страны. Так, президент Хорватии заявил, что он вернет домой всех своих военнослужащих из стран Восточной Европы. А власти Болгарии предупредили, что не будут посылать солдат за пределы национальных границ без решения парламента.

Да, Хорватия и Болгария – не самые значимые члены Альянса. Однако похожую позицию занимает ряд других государств – та же Венгрия, например. Львиная же доля обвинений в дезертирстве вообще приходится на одного из самых важных европейских участников НАТО – Германию, которая якобы в час великой украинской нужды отказывается поставлять произведенное в ФРГ оружие Киеву и запрещает это делать другим странам (той же Эстонии).

Некоторые западные СМИ прямым текстом заявляют о том, что Берлин больше не может считаться союзником, потому, что «для Германии дешевый газ… и стремление сохранять спокойствие господина Путина кажется важнее, чем союзническая демократическая солидарность». Однако дело не в предательстве, а в переполнении чаши терпения американской политикой. Европейские элиты долгое время терпеливо взирали на то, как Вашингтон жертвует европейской стабильностью в своих антироссийских играх. Выходит из ключевых соглашений в области поддержания европейской безопасности (Договора о ракетах средней и малой дальности, Договора по открытому небу), провоцирует нестабильность в соседних с Москвой государствах и даже прописывает в ключевых документах НАТО Россию в качестве главного врага.

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Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы продолжало тратить деньги на обеспечение европейской безопасности и снимать эту тяжкую ношу как с европейских бюджетов, так и с плеч европейских политиков, привыкших перекладывать ответственность на американские плечи. По всей видимости, европейцы были уверены, что это все лишь политические игры Вашингтона и Москвы, что до реального конфликта дело не дойдет. Сейчас же, когда этим конфликтом отчетливо запахло, все как-то резко протрезвели и попросили американского ямщика притормозить.

Оно им не надо

Судя по всему, состояние трезвости останется даже после завершения этой стадии конфликта, что выльется в ряд интересных для Кремля последствий. Прежде всего, в отказ НАТО от расширения на Восток. Да, по словам Сергея Лаврова, Штаты отказались дать какие-то гарантии на этот счет – однако нынешний кризис показал крайнее нежелание ряда европейских стран вступать в конфликт с Россией ради, как выразился хорватский президент, «одного из самых коррумпированных в мире режимов». Осознав, что это будет означать автоматический билет на войну с Россией и почувствовав запах этой войны, Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займет уже не одна-две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии – европейские государства не готовы воевать с Москвой за Приднестровье и Южную Осетию с Абхазией.

Кроме того, этот конфликт, возможно, приведет к изменению подхода США в отношении России – в частности, к снижению показателей американского борзометра. Еще недавно Соединенные Штаты демонстрировали уверенность в абсолютной послушности европейских политиков и евросоюзного чиновничества. Президент Байден, госсекретарь Блинкен и прочие уважаемые люди на каждом углу говорили о том, что Запад един как никогда, что все страны–члены НАТО готовы наказать Россию санкциями за нарушение украинского суверенитета. Теперь же выясняется, что далеко не все (вспоминаем оговорку президента США о том, что в случае «малого вторжения» Москвы на Украину санкций может и не быть, поскольку по ним будут разногласия между США и союзниками). Выясняется, что даже аморфная евробюрократия не просто не готова поддержать американо-британскую медиа-истерию, но и выступила против нее (вспоминаем слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС «не видит особых причин» для того, чтобы вслед за Вашингтоном и Лондоном вывозить семьи дипломатов с Украины). И если в Соединенных Штатах проведут трезвый анализ причин происходящего, то поймут, что виной всему стала крайне агрессивная американская политика по отношению к Российской Федерации. После чего, возможно, ее модифицируют – если, конечно, не хотят окончательно убить миф о единстве Запада, а также о целостности НАТО и готовности Альянса коллективно отражать все внешние угрозы.

Наконец, хочется надеяться, что этот конфликт приведет к определенному отрезвлению украинского руководства. Все последние годы киевский режим успешно продавал свою агрессивную русофобскую политику – как Западу, так и своему населению. Тем украинцам, которые не желали нарываться на войну с Россией, объяснялось, что великие западные союзники, если что, их в беде не бросят, что НАТО ценит евроатлантическую ориентацию Украины и не оставит ее один на один с Москвой. Нынешние же события показали, что оставит. Что Альянс не только не собирается отправлять войска защищать Киев, но и даже выступает против передачи Украине оружия. Да, британцы его поставляют – но лишь те виды, которые не способны изменить ход потенциальной войны в пользу Украины.

Если в Киеве еще остались думающие головой люди, то они поймут, что время русофобии проходит,

что необходимо модифицировать политику в отношении Москвы и пытаться договариваться с ней. Причем делать это нужно уже сейчас – пока об Украине за спиной Украины не договорились с Россией США (не исключено, что какие-то предложения на этот счет сделаны в пресловутом американском ответе – в рамках «второстепенных вопросов», о которых сказал Лавров). Либо не договорилась Европа на саммитах с Путиным, которые сейчас пытаются организовать президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Так что кризис – это не только проблемы, но и возможности. Теперь главное ими правильно воспользоваться.