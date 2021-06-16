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НОВОСТЬ ЧАСА

Самолет президента России вылетел в Женеву

16 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Байден подготовил военные угрозы против России

Корабли стран НАТО все чаще появляются у границ России nato.int/Lt. Andrew Stopchik, U.S. 6th Fleet
Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве.  Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Когда Виктор Бут и Константин Ярошенко вернутся в Россию

Бизнесмен Виктор Бут и студент Тревор Рид могут стать участниками обмена заключенных между РФ и США Фото из личного архива/ТАСС/TATYANA
MAKEYEVA/REUTERS
Накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Отдаст ли нам Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Сейчас не наша очередь сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Почему России и США не удастся создать правила конфронтации

Георгий Асатрян
Георгий Асатрян, востоковед, к.и.н.
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Байден подготовил военные угрозы против России

    Корабли стран НАТО все чаще появляются у границ России    16 июня 2021, 11:10
    Фото: nato.int/Lt. Andrew Stopchik, U.S. 6th Fleet
    Текст: Александр Тимохин

    Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве.

    Холодная война между СССР и США отличалась тем, что вместо реальных военных действий стороны показывали друг другу свои военные возможности. Эти демонстрации проходили в форме предельно провокационных учений по отработке нападения на «оппонента».

    Давление

    Надо сказать, такая форма работала. Так, в 1983 году, во время учений НАТО Able Archer, руководство СССР поверило в то, что это не учения, а подготовка к реальному ядерному удару по СССР, и начало реагировать на обстановку исходя из этого убеждения. Мир тогда вполне мог погибнуть – количество ядерного оружия у высоких договаривающихся сторон было совсем не таким, как сейчас.

    В качестве контрпримера можно привести рейд советской атомной подводной лодки К-492 в Сиэтл. Тогда имели место эпизоды не только длительного и частично скрытного слежения за головной американской АПЛ «Огайо», но и отработки кинжального ракетного удара (комплексом «Вьюга») по самой базе американских стратегических подлодок-ракетоносцев Бангор. Все это настолько шокировало американцев (и, видимо, самого Рональда Рейгана), что они по итогам этой операции, ради совершенствования своей обороны, наконец-то признали 12-мильную глубину территориальных вод, от чего ранее упорно отказывались.

    Такое давление мы в последнее время видим на границах России, причем оно опасным образом растет. Данные сайта Flightradar, анализ иностранной военной прессы за последние полтора года и опрос газетой ВЗГЛЯД отечественных аналитиков, следящих за балансом сил у границ России, показывает совокупно следующую картину.

    Интенсивность работы разведывательной авиации США, Великобритании увеличилась более чем в два раза.

    Интенсивность воздушной разведки стран НАТО в мае – июне 2019–2021 годов увеличилась более чем вдвое.

    Количество разведпролетов вблизи российских границ в 2021 году увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2019 годом (в арктической зоне – более чем в полтора раза, на западе – более чем в два раза, на юго-западном направлении – почти в четыре раза).

    Наиболее тревожные цифры связаны с резким увеличением участвующих в учениях НАТО самолетов: за половину 2021 года их число превысило показатели всего 2020 года почти в три раза! Последнее – по-настоящему тревожный звонок. НАТО за пять месяцев отлетало круглым счетом две своих годовых нормы у наших границ. Именно эта часть эскалации уже не похожа на простое давление, скорее это выглядит как реальная подготовка к чему-то серьезному.

    По любому параметру – количество вылетов на авиаразведку, количество полетов стратегической авиации НАТО у наших границ, походы боевых кораблей противника, количество учений и действий по подготовке к применению войск в реальных военных действиях – рост за последние годы в разы. По сравнению с предыдущими 2019 и 2020 годами – в 1,5–2,5 раза, смотря что считать. Американцы и их союзники ведут себя так, будто пытаются запугивать руководство России.

    Реальный риск

    Конечно, военная активность США и НАТО на подготовку к серьезной войне, что называется, не тянет. Нет у американцев технической возможности вести в Европе большую войну, да они и не готовятся на самом деле. Дополнительные войска не перебрасываются на территорию Европы, не рассредоточиваются те силы, которые уже в Европе, не выводятся из-под потенциального ответного удара штабы, не призывают резервистов.

    У европейцев картина такая же. Все увеличения военных бюджетов у европейских стран НАТО к реальной мобилизации пока не приводят, если не считать крайне странной и подозрительной активности тактической авиации НАТО.

    Авиаразведка часто ставит своей целью спровоцировать повышение боевой готовности противника, чтобы выявить изменение работы радиосредств противника, его радиолокационных станций и установить как расположение этих средств, так и в какие сроки приказы проходят вражеским по сетям боевого управления. Это еще одна проблема для российских Вооруженных сил, и необходимо не давать НАТО получить эту информацию, реагируя на их действия с разумной достаточностью.

    Таким образом, на первый взгляд, российское руководство может просто игнорировать натовские военные провокации. Ну летаете вы – летайте дальше, жгите керосин. Угрозы большой войны для нас все это не несет. Однако не все так просто. Кое-что серьезное эти действия все-таки дают.

    Во-первых, огромный массив информации, которую вынуждена обрабатывать наша разведка, затрудняет ее анализ – данных просто слишком много. Так, небольшое развертывание войск для провокации с помощью таких учений, которые сейчас постоянно проводит НАТО, можно скрыть довольно легко.

    Во-вторых, предельная интенсивность военной активности НАТО приводит к тому, что снижение интенсивности этой активности может создать у российской разведки ощущение, что опасность идет на спад – причем перед самым нападением.

    И в-третьих, самое главное – все эти действия теоретически способны скрыть разведывательные мероприятия НАТО перед реальной военной провокацией. И можно не сомневаться, что все данные для такой провокации на западных границах России уже собраны натовскими военными. С одной стороны, к большой войне блок НАТО не готов. Но с другой, все готово к ограниченной военной провокации против Калининграда или же Белоруссии. То есть именно в том регионе, где активность полетов разведывательной авиации НАТО в последнее время особенно высока.

    Возможность такой провокации уже давно обсуждается в экспертной среде. Ее сценарий таков: речь идет об организации якобы самостоятельного нападения Польши на Калининград. При этом само НАТО поначалу займет нейтралитет, что не даст России юридических оснований для пробоя «коридора» в анклав по территории невоюющей (и даже на словах осудившей Польшу, например) Литвы, которая к этому моменту под завязку окажется забита войсками разных стран НАТО.

    Россия в таком случае окажется перед тяжелым выбором. Или вести войну с Польшей в условиях слабого Балтфлота и невозможности снабжать анклав по морю и перебрасывать туда подкрепления – или атаковать не участвующие в войне страны (Литва и силы НАТО на ее территории), превращая локальный конфликт с одной страной в глобальный конфликт с почти миллиардом человек (США, НАТО и азиатские союзники США). Конфликт, который нам не выиграть, даже если мы пустим в ход весь наш ядерный арсенал – целей для поражения в разы больше, чем у нас ядерных боеприпасов, обеспеченных носителями.

    Есть и другие сценарии подобных антироссийских акций. Так, например, у нашей страны есть такая уязвимая точка, как «Северный поток – 2». И в случае, если трубопровод окажется объектом провокации, не совсем понятно, как реагировать – люди не пострадали, территория России не затронута, а тактическая авиация НАТО – вот она.

    Признавая, что вероятность наступления этих событий низка, невозможно не признать и то, что она не нулевая – особенно с учетом того, что Байден только что встречался с союзниками по НАТО в Брюсселе. Именно оттуда он потом отправился в Женеву, где пройдет его встреча с президентом России.

    И, скорее всего, американцы планируют все-таки разговаривать с нами с позиции силы – и именно поэтому, в частности, за некоторое время до ответственных саммитов проводится столь наглядная демонстрация усиления военной активности. Несколько дней назад как раз на Балтике начались очередные учения НАТО – в том числе с участием американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Можно для примера вспомнить, как Трамп перед саммитом АТЭС в 2017 году вывел в море аж пять авианосных групп. Американцы действительно верят в то, что с помощью военной демонстрации их политические аргументы звучат убедительнее.

    Показываем силу правильно

    Однако стоит понимать, что и Россия в некоторых местах способна поднять военные риски для США. Просто для того, чтобы противник не чувствовал уверенности в успешности своих попыток силового диктата. Например, есть возможность скорректировать планы учений наших войск таким образом, чтобы «зеркально» по отношению к натовским военным «играм» отработать уничтожение тех сил, которые НАТО использует в своих учениях.

    В частности, 15 июня два бомбардировщика Ту-160 провели патрулирование Балтийского моря. Конечно, еще более убедительной была бы иная картина – если бы крупная группа бомбардировщиков отработала нанесение удара крылатыми ракетами по точкам угроз на территории наших соседей (так, как это делали американские бомбардировщики Б-52, отрабатывая удар по Калининграду). Наши военные учения должны красноречиво демонстрировать «партнерам» их перспективы, если они рискнут что-то начать.

    В старые добрые времена перед такими встречами, как встреча в Женеве, в нашей стране частенько устраивались учения ядерных сил. Какая-нибудь подлодка, оторвавшаяся от слежения, пускала по полигону баллистические ракеты откуда-нибудь из-под арктических льдов. И теперь уже «партнеры» не могли не учитывать риски. Любые переговоры в таком контексте однозначно будут более продуктивными – снимая с доски возможность силового давления на нашу страну.


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