Польша делает первый шаг к развалу Евросоюза

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13 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России

Более полутора сотен пассажиров были в опасности из-за маневров неопознанного самолета Павел Бедняков/РИА Новости
В воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер с 160 людьми на борту был вынужден сменить курс. Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря, однако получила ответ Пентагона в духе «пустяки, дело-то житейское». Как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов»? Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Страх перед США ввергает Литву в разорение и политический кризис

Белорусские калийные удобрения вызвали в Литве политический кризис Karolis Kavolelis/Reuters
Считается, что союзники Вашингтона по НАТО, особенно прибалтийские, с большой энергичностью претворяют введенные Соединенными Штатами санкции. Однако внезапно выяснилось, что как минимум в случае с Литвой и транзитом белорусских удобрений это не так. А результатом этой коллизии стал невиданный политический кризис в этой стране – и угроза больших убытков. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на самоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик, которого также поразило взрывом. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой суицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. Подробности...
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Киргизия обретает свой собственный голос

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Давление глобалистов на Киргизию ослабевает. Если раньше с «уважаемыми зарубежными инвесторами» предпочитали торговаться, и так делало каждое киргизское правительство – то теперь с инвесторами говорят совсем на другом языке. Подробности...

Чему должна научить Нанкинская резня

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 декабря 1937 года японские войска ворвались в китайский город Нанкин. Захватчики учинили страшную бойню гражданских – резали, грабили, насиловали в особо циничной форме. Нанкинская резня стала одной из ужаснейших драм японо-китайской войны. Подробности...
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Олимпиада в Китае расколола Запад

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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Польша делает первый шаг к развалу Евросоюза

    17% поляков желают выхода из ЕС, что является наибольшим значением с момента вступления страны в ЕС
    		   13 декабря 2021, 21:35
    Фото: Maciej Luczniewski/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    В Варшаве пригрозили Евросоюзу прекращением отчислений в общеевропейский бюджет. Это означает, что Польша сделала первый шаг к выходу из Евросоюза. Сами польские политики отрицают желание покинуть ЕС, но их действия говорят об обратном. А решение этого конфликта во многом зависит от нового канцлера Германии Олафа Шольца.

    У канцлеров ФРГ есть своего рода традиция, по которой свои первые государственные визиты они осуществляют в таком порядке: Париж (западный сосед), Брюссель (столица Евросоюза) и Варшава (восточный сосед). Новый глава немецкого правительства Олаф Шольц сорвался с места буквально через сутки после инаугурации, хотя насчет его последней остановки – в Польше – с обеих сторон границы звучали соображения, что с этим визитом лучше пока повременить, слишком уж тяжелые отношения сложились между двумя соседями.

    Концептуальный конфликт с Варшавой – наследство, которое остается Шольцу после Ангелы Меркель. Точнее было бы сказать, что это конфликт не столько между Польшей и Германией, сколько между Польшей и ЕС, но в самой Польше уверены, что за наиболее раздражающими ее решениями Брюсселя стоит Берлин. По крайней мере, в этом убежден министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, ключевой персонаж текущего конфликта.

    Зебро – один из наиболее ярких, известных и скандальных политиков в правящей партии «Право и справедливость». Католик-клерикал и радикальный консерватор, он находится на ножах с Брюсселем по множеству социальных вопросов – от прав ЛГБТ до права на аборт. И именно Зебро выступил автором и главным лоббистом судебной реформы, которая довела и без того сложные польско-европейские отношения до ручки.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом здесь, напомним суть коротко. В Брюсселе считают, что учреждение в Польше дисциплинарной палаты, которая получит возможность отстранять от работы судей на любых уровнях, это покушение на независимость судебной системы. А в Варшаве, наоборот, твердо уверены в том, что это Евросоюз позволяет себе неправомочное вмешательство в суверенные дела Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил ситуацию с «беседой с пистолетом у виска».

    В данный момент ситуация патовая.

    Суд Европейского союза назначил штраф, который Варшава должна выплачивать вплоть до момента, пока не ликвидирует дисциплинарную палату – миллион евро в сутки. Но Конституционный суд Польши разрешил властям игнорировать решения Европейского суда, подчеркнув примат польского законодательства над общеевропейским.

    Для того, чтобы взыскать штраф, одобрение поляков не нужно – его можно вычесть из тех дотаций на выравнивание уровня жизни и развитие приоритетных проектов (вроде «зеленой энергетики»), которые направляет Польше Брюссель. Однако генпрокурор Зебро обещает идти до конца и ставить вопрос наиболее неприятным для Евросоюза образом – о прекращении выплат со стороны Варшавы в общий бюджет ЕС. По его мнению, Евросоюз «незаконно» отказывает Польше в средствах из «общего бюджета, в который она тоже вносит свой вклад».

    «Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС. Польше также следует пересмотреть свои обязательства перед ЕС по энергетической и климатической политике, которые приводят к стремительному росту цен на электроэнергию», – также заявил Зебро.

    Эта угроза важна, поскольку была предсказана как часть сценария по выходу Варшавы из ЕС. И реализация этого сценария благодаря усилиям Зебро сейчас рискует ускориться. 

    Система межбюджетных траншей в Евросоюзе отдаленно похожа на распределение налоговых поступлений внутри Российской Федерации. Все страны-члены делают взносы в центральную копилку «по способностям», а потом получают назад «по потребностям». Те, кто побогаче, исполняют функцию доноров, те, кто победнее – реципиентов.

    Польша – крупный реципиент, которому предстоит стать донором. С политической точки зрения эта консервативная страна воспринимается в Брюсселе как «больной ребенок Европы», но с экономической поляки – отличники, которые грамотнее прочих смогли распорядиться финансовой помощью центра, радикально обновили инфраструктуру и имеют устойчивый рост экономики в 5% в год при 1–2% в развитых странах.

    Это означает, что уже скоро Варшава станет платить больше, чем получать обратно. Причем этот день резко приблизился после выхода из ЕС крупного донора в лице Великобритании. Для тех поляков, кто пожаднее, это само по себе ставит вопрос о рациональности дальнейшего пребывания в «единой европейской семье». А таких людей, как Моравецкий и Зебро, особенно злит тот факт, что идущие из Брюсселя дотации имеют целевой характер и идут совсем не на те цели, на которые хотело бы тратить деньги польское правительство, например на защиту прав геев или на адаптацию мигрантов.

    Сам премьер-министр категорично отвергает вариант, по которому Польша может официально покинуть Евросоюз вслед за Великобританией. Но его непосредственный подчиненный довел конфликт до той логики развития, когда «страшилка» начинает превращаться в реальность. Либо Варшава, несмотря на свое категорическое нежелание это сделать, смирится со штрафом и будет недополучать 365 млн евро в год, либо последует «программе Зебро» и прекратит налоговые отчисления, что сложно трактовать иначе, нежели как первый шаг к выходу.

    В случае, если будет реализована и вторая часть угрозы – с ветированием всех решений Евросоюза, которые нужно принимать коллективно, уход Варшавы даже воспримут с облегчением.

    Польские СМИ считают, что шансы на то, что Моравецкий и Ко смогут договориться с еврокомиссарами и разрешить конфликт, минимальны – все слишком далеко зашло. Все надежды в этом смысле возлагают на Шольца как посредника, Но проблема с Шольцем в том, что он не Меркель, то есть по определению не является тем человеком, который проталкивает антипольские инициативы в Брюсселе.

    Может, он им потом станет – в полном соответствии с пунктом своей предвыборной программы о приоритете общеевропейских правил, да таким, что времена Меркель покажутся полякам вольницей. Но пока он еще не принял дела и самого конфронтационного вопроса польско-европейских отношений на совместной пресс-конференции с Моравецким не касался, выделяя другие разногласия, например по «Северному потоку – 2»

    Визит нового канцлера в три столицы впервые явил Европе внешнеполитический стиль Шольца – и европресса нашла его «очень осторожным», «крайне аккуратным», «предельно вежливым». Шольц неизменно уходит от ответов на конфронтационные вопросы и избегает острых углов. Однако его партийная карьера и сам факт избрания канцлером не говорят в пользу того, что он «мягкий и пушистый» политик. И сейчас, возможно, он просто присматривается к противнику, чтобы собрать информацию и составить мнение, а уже потом будет действовать быстро и жестко.

    В конфликте с Польшей у Брюсселя (и, как считают поляки, стоящего за ним Берлина) больше нет других вариантов победы, кроме отставки министра Зебро в ближайшее время. На этом основании можно будет исчерпывающе судить о том, кто победил – польские сепаратисты или вежливый немец Шольц.
     
     
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