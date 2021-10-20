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20 октября, среда  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Прокисший джем и водку Дерипаски используют против России

Дерипаска заявил об украденной во время обысков ФБР водке Алексей Дружинин/РИА «Новости»
ФБР провело обыски в домах родни бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. В ответ бизнесмен матом раскритиковал действия американских силовиков. Каковы реальные основания для обысков и чем пример Дерипаски показателен для крупных бизнесменов России и Китая? Подробности...
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    Прокисший джем и водку Дерипаски используют против России

    Дерипаска заявил об украденной во время обысков ФБР водке
    		   20 октября 2021, 14:56
    Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков

    ФБР провело обыски в домах родни бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. В ответ бизнесмен матом раскритиковал действия американских силовиков. Каковы реальные основания для обысков и чем пример Дерипаски показателен для крупных бизнесменов России и Китая?

    Во вторник сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками в два дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которыми владеют, предположительно, родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски. Они работали несколько часов и по итогам обысков вынесли из обоих домов коробки и чемоданы с вещами, а также забрали черный джип, припаркованный у особняка в Вашингтоне.

    В ФБР не стали как-либо объяснять произошедшее. По словам представителя бизнесмена, обыски велись «на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.

    При этом известно, что он был в списке тех, против кого американские власти весной 2018 года ввели санкции из-за «ситуации на Украине», а также из-за «вмешательства» в президентские выборы в США 2016 году. На тот момент бизнесмен был главой компании «Русал», стоимость акций которой на фоне последних новостей упала более чем на четыре процента.

    В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. Тем не менее, сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

    В июне 2021 года окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело. В сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску.

    В среду Дерипаска прокомментировал случившееся. Он поразился «запредельной тупости», с которой часть американского истеблишмента «продолжает с упорством раскручивать байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году».

    По словам Дерипаски, бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах «конечно, не сам», а при помощи «тупиц из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно». По его мнению, нынешним властям США «удобно еще лет десять кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней».

    «Не хочется останавливаться, конечно, но придется», – добавил бизнесмен, напомнив об уровне госдолга США, который составляет почти 30 трлн долларов, а также о возможном «воссоединении Китая с Тайванем», благодаря чему «Тихий океан станет китайским внутренним водоемом». Кроме того, ядерные технологии в мирной энергетике в США давно утрачены, а значит, будут продолжать жечь уголь и газ, засирая окружающую среду». «Европа больше тоже не хочет мерзнуть из-за натовских страшилок, что русские придут», – отметил Дерипаска.

    При этом, по его словам, Россия стремится к единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой, но «в угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается».

    Дома, в которых проходили обыски, бизнесмен назвал заброшенными. «Хочется спросить: ****** (нецензурный аналог слова «много» – прим. ВЗГЛЯД) ли денег (президента России Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, ********** (украденных – прим. ВЗГЛЯД) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска. Надоело мудачье несмешное...» – написал Дерипаска в Telegram.

    «В США действительно пытаются связать деятельность Дерипаски с «вмешательством» России в американские выборы 2016 года», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Формальным поводом для обысков послужило расследование минюста США, который уполномочен контролировать соблюдение введенных санкций против персоналий и компаний России», – отметил эксперт.

    «Процедура простая: поскольку санкции по определению относятся к вопросам национальной безопасности США, то судебный ордер на обыск в доме нарушителя санкционного режима можно получить достаточно быстро», – добавил он. По словам политолога, точных данных о том, что конкретно искали в доме Дерипаски или его родственников, пока нет. «Мы знаем, что бизнесмен находится под американскими санкциями и долгое время выводил из-под них объединенную компанию «Русал» за счет сокращения своего присутствия там, – пояснил Дробницкий. – Но в данном случае для проведения обысков достаточно было только подозрений в обходе американских санкций».

    Однако подоплека этого дела уходит корнями в давнишнюю историю «вмешательства» России в американские выборы 2016 года. «В этом плане логика основывается на следующей цепочке: российский бизнесмен с большими активами – это обязательно «олигарх, связанный с Владимиром Путиным». Более того, известно, что Дерипаска вел какие-то дела с американским лоббистом и первым руководителем президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Следуя этой «логике», выходит, что Путин якобы финансировал выдвижение Трампа на пост президента США, – рассказал собеседник. – Именно эта версия сейчас раскручивается и всячески притягивается за уши в США».

    «До этого в Вашингтоне уже практически признали «русское дело» выдумкой и подлогом.

    Но как только начали арестовывать людей, стоявших во главе этого обмана, произошли обыски в доме Дерипаски и начались новые спекуляции на тему вмешательства России в американские выборы», – указал американист. Эксперт также напомнил, что похожим образом пытались привязать деятельность Пола Манафорта на посту советника экс-президента Украины Виктора Януковича к «российскому вмешательству» в дела Украины. «Сделали все просто – стали утверждать, что Манафорт работал на «пророссийского» президента, хотя мы знаем, насколько он был «пророссийский», – отметил Дробницкий.

    «С Трампом же Манафорт работал очень недолго. Он очень хороший аппаратчик, знающий все нюансы американской партийной кухни, и к тому же известный лоббист. Именно поэтому его сделали главой предвыборного штаба Трампа. В его задачу входило успешное выступление Трампа на праймериз и получение одобрения со стороны Республиканской партии. Со своей задачей он справился и отправился заниматься своими делами», – объяснил эксперт.

    «Сейчас предполагается, что Дерипаска имел какие-то бизнес-отношения с Манафортом. Но в этом нет ничего противозаконного, он же лоббист. Если какая-то компания хочет улучшить свой имидж среди инвесторов на американских биржах, значит, ей необходимо создать положительный образ, чем и мог заниматься Манафорт. И, насколько я понимаю, именно эти деньги могли быть задекларированы в полном соответствии с американским законодательством», – предполагает Дробницкий.

    Эксперт обратил внимание на то, что эта ситуация должна заставить российских и других бизнесменов, имеющих доступ к стратегическим предприятиям, серьезно задуматься. «Если в Китае, России и других странах человек достаточно приближен к стратегическим ресурсам, то ему лучше минимизировать свои отношения с Западом. В противном случае за ним придет ФБР и начнет всячески «трясти», а формальный повод найти легко. Так что в США нет неприкасаемых людей», – заключил собеседник.

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