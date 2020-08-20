Взгляд
20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
Разделы

Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
Перейти в раздел…

«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Перейти в раздел…

Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Генпрокурор Белоруссии сообщил о выходе ряда членов из координационного совета оппозиции
    В Белоруссии возбудили дело на координационный совет оппозиции В Минздраве рассказали о состоянии Навального В Совфеде потребовали наказать США за беспредел в отношении России Дело о кокаине в посольстве России в Аргентине решили пересмотреть
    Крупные заводы Белоруссии начали формировать стачкомы Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления Иран показал новую баллистическую ракету России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
    Аналитика: Почему Европа не поддержала белорусский протест Глава МИД Польши подал в отставку После убийства криминального авторитета Лоту Гули Уралу предрекли «воровской передел» Доля нефтегазовых доходов составила менее трети бюджета России

    «судьбоносный момент»


    Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости перемен

    «ходило как слух»


    Алексиевич предложили извиниться за фейк о российском спецназе в Минске

    «Северный поток – 2»


    Жители немецкого порта Засниц пригрозили в случае приезда Трампа «достать автоматы Калашникова»

    Видео

    Политический кризис


    Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

    «транзит власти»


    Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

    общественная норма


    Голландия начала переход к бесполому обществу

    путч в Мали


    В Африке доказали, что демократия без денег не работает

    прививка от COVID-19


    Андрей Бабицкий: Русская вакцина подействовала на западных журналистов

    военное дело


    Сергей Козлов: Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

    место для встреч


    Сергей Миркин: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

    СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины    20 августа 2020, 14:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы?

    В четверг стало известно о том, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

    Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала является фигурантом ряда уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства лидера ДНР Александра Захарченко. 

    Как уточнили в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада. Уточняется, что для алиби сотрудникам спецслужбы Украины заранее были распространены в СМИ сообщения о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия», однако в это время он «осуществлял непосредственное личное руководство» операцией.

    В свою очередь в СК добавили, что подозреваемые 30 июля в Подмосковье заманили потерпевшего в свой автомобиль «под предлогом приобретения недвижимости» и ударили электрошокером, однако тот смог сбежать. Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется.

    По данным ФСБ, семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Также в ведомстве добавили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. «По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», – говорится в сообщении.

    Событие вызвало острую реакцию со стороны российских журналистов, блогеров и политиков. Так, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц возмутился тем, что СБУ проводит очередную боевую операцию на территории России, «а мы продолжаем с ними нянчиться».

    «Киев ведет войну на нашей территории, организует похищения наших людей. Сейчас еще выяснится, что какого-нибудь Стрелкова пытались вывезти. А мы заводим уголовные дела на офицеров, дающих приказ на обстрелы мирных городов. А дальше-то что? Вот как работать надо. Выкрал, привез и отдал под суд», – написал он в Telegram

    В свою очередь в Telegram-канале WarGonzo отметили, что Москва «обязана стать альтернативной Гаагой», потому что слишком много «злодеев» имеют возможность скрываться и жить за границей, совершив преступления против России.

    «Мы давно выступаем за тактику «Моссада» в этом смысле. Нашим спецслужбам тоже пора переходить в более активную фазу противостояния с внешним врагом», – говорится в сообщении. Источники канала также сообщают, что

    главной целью СБУ является «поставка в Гаагу людей, владеющих информацией о сбитом в 2014 году малайзийском Boeing.

    При этом собеседники газеты ВЗГЛЯД отмечают, что в России осталось не очень много людей, которые представляют интерес для СБУ. «Это объясняется тем, что многие командиры ополчения, которые участвовали в «Русской весне», к сожалению, погибли. Но остались Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, правда, он не в Москве; Ахра Авидзба («Абхаз»), Сергей Завдовеев («Француз») и еще несколько командиров ополчения», – рассказал писатель, экс-советник главы ДНР Захар Прилепин.

    Схожего мнения придерживается военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он добавил, что в списке интересов СБУ могут находиться Игорь Безлер и Александр Бородай, «потому что он стоял у истоков создания ДНР». В свою очередь экс-ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский указывает на то, что наиболее вероятной целью СБУ, помимо вышеперечисленных командиров, мог быть командир батальона «Хулиганы» Денис Кудрин.

    «Он не очень распиаренный, но легендарный командир, который провел ряд по-настоящему успешных операций. Среди них – разгром в октябре 2014 года сил украинского спецназа на трассе «Бахмутка» в ЛНР. Также «Хулиганы» принимали активное участие в штурме луганского аэропорта. Кудрин очень серьезный, грамотный командир, гражданин России. Возможно, именно он был главной целью провалившейся операции СБУ», – предположил Татарский.

    Эксперт также напомнил, что ранее СБУ провела немало успешных спецопераций на территории Донецкой и Луганской народных республик. Среди наиболее удачных операций вспоминается похищение экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого обвиняли в причастности к катастрофе малайзийского Boeing.

    «Также был выкраден фермер, который в 2014 году предупредил ополчение о появлении украинских военных в районе города Снежное. 3-й полк спецназа тогда попал в засаду и потерял около 20 человек. Кроме того, было организовано похищение деда, который под Станицей Луганской угостил оккупантов «банкой меда», внутри которой было взрывное устройство», – рассказал собеседник.

    «Сюда же можно отнести теракты и убийства Михаила Толстых («Гиви»), командира «Спарты» Арсения Павлова («Моторола»), командира народной милиции ЛНР Армена Багиряна («Багги») и убийство Павла Дремова («Батя»). Ну а бегство «Ополченочки» Светланы Дрюк – это вообще хитовая операция. То есть СБУ ведет очень активную работу на всех направлениях», – добавил Татарский. 

    «Потому мы зря недооцениваем украинские спецслужбы.

    Они ликвидировали практически всех знаковых ополченцев первой волны и плотно работают с американцами, чей опыт и квалификация неоспоримы. Ситуация очень серьезная», – сказал в этой связи Дмитрий Стешин.

    В конце июля украинские спецслужбы организовали провокацию на территории Белоруссии, в результате которой под Минском были задержаны 33 россиянина. Украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ опровергла свою причастность к операции. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

    Украинские спецслужбы и СБУ в частности – это структуры, которые постоянно создают провокации, уверены в Совете Федерации России. «Нам нужно раскрывать их сущность, показывать их лицо, отслеживать их шаги и судить тех, кто участвует в этих операциях. Таким образом у них пропадет желание устраивать провокации на территории России», – убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

    По его словам, у СБУ «непочатый край работы» внутри Украины, особенно это касается вопросов коррупции. «При этом хорошо известно, что СБУ курируют американские спецслужбы, которые не столько защищают США, сколько провоцируют других и занимаются неблаговидными деяниями по всему миру. СБУ в данном случае – их верные ученики», – заключил Цеков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •