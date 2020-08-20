Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы?

В четверг стало известно о том, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала является фигурантом ряда уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства лидера ДНР Александра Захарченко.

Как уточнили в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада. Уточняется, что для алиби сотрудникам спецслужбы Украины заранее были распространены в СМИ сообщения о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия», однако в это время он «осуществлял непосредственное личное руководство» операцией.

В свою очередь в СК добавили, что подозреваемые 30 июля в Подмосковье заманили потерпевшего в свой автомобиль «под предлогом приобретения недвижимости» и ударили электрошокером, однако тот смог сбежать. Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется.

По данным ФСБ, семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Также в ведомстве добавили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. «По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», – говорится в сообщении.

На эту тему

Событие вызвало острую реакцию со стороны российских журналистов, блогеров и политиков. Так, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц возмутился тем, что СБУ проводит очередную боевую операцию на территории России, «а мы продолжаем с ними нянчиться».

«Киев ведет войну на нашей территории, организует похищения наших людей. Сейчас еще выяснится, что какого-нибудь Стрелкова пытались вывезти. А мы заводим уголовные дела на офицеров, дающих приказ на обстрелы мирных городов. А дальше-то что? Вот как работать надо. Выкрал, привез и отдал под суд», – написал он в Telegram.

В свою очередь в Telegram-канале WarGonzo отметили, что Москва «обязана стать альтернативной Гаагой», потому что слишком много «злодеев» имеют возможность скрываться и жить за границей, совершив преступления против России.

«Мы давно выступаем за тактику «Моссада» в этом смысле. Нашим спецслужбам тоже пора переходить в более активную фазу противостояния с внешним врагом», – говорится в сообщении. Источники канала также сообщают, что

главной целью СБУ является «поставка в Гаагу людей, владеющих информацией о сбитом в 2014 году малайзийском Boeing.

При этом собеседники газеты ВЗГЛЯД отмечают, что в России осталось не очень много людей, которые представляют интерес для СБУ. «Это объясняется тем, что многие командиры ополчения, которые участвовали в «Русской весне», к сожалению, погибли. Но остались Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, правда, он не в Москве; Ахра Авидзба («Абхаз»), Сергей Завдовеев («Француз») и еще несколько командиров ополчения», – рассказал писатель, экс-советник главы ДНР Захар Прилепин.

Схожего мнения придерживается военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он добавил, что в списке интересов СБУ могут находиться Игорь Безлер и Александр Бородай, «потому что он стоял у истоков создания ДНР». В свою очередь экс-ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский указывает на то, что наиболее вероятной целью СБУ, помимо вышеперечисленных командиров, мог быть командир батальона «Хулиганы» Денис Кудрин.

«Он не очень распиаренный, но легендарный командир, который провел ряд по-настоящему успешных операций. Среди них – разгром в октябре 2014 года сил украинского спецназа на трассе «Бахмутка» в ЛНР. Также «Хулиганы» принимали активное участие в штурме луганского аэропорта. Кудрин очень серьезный, грамотный командир, гражданин России. Возможно, именно он был главной целью провалившейся операции СБУ», – предположил Татарский.

Эксперт также напомнил, что ранее СБУ провела немало успешных спецопераций на территории Донецкой и Луганской народных республик. Среди наиболее удачных операций вспоминается похищение экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого обвиняли в причастности к катастрофе малайзийского Boeing.

«Также был выкраден фермер, который в 2014 году предупредил ополчение о появлении украинских военных в районе города Снежное. 3-й полк спецназа тогда попал в засаду и потерял около 20 человек. Кроме того, было организовано похищение деда, который под Станицей Луганской угостил оккупантов «банкой меда», внутри которой было взрывное устройство», – рассказал собеседник.

«Сюда же можно отнести теракты и убийства Михаила Толстых («Гиви»), командира «Спарты» Арсения Павлова («Моторола»), командира народной милиции ЛНР Армена Багиряна («Багги») и убийство Павла Дремова («Батя»). Ну а бегство «Ополченочки» Светланы Дрюк – это вообще хитовая операция. То есть СБУ ведет очень активную работу на всех направлениях», – добавил Татарский.

«Потому мы зря недооцениваем украинские спецслужбы.

Они ликвидировали практически всех знаковых ополченцев первой волны и плотно работают с американцами, чей опыт и квалификация неоспоримы. Ситуация очень серьезная», – сказал в этой связи Дмитрий Стешин.

В конце июля украинские спецслужбы организовали провокацию на территории Белоруссии, в результате которой под Минском были задержаны 33 россиянина. Украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ опровергла свою причастность к операции. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

Украинские спецслужбы и СБУ в частности – это структуры, которые постоянно создают провокации, уверены в Совете Федерации России. «Нам нужно раскрывать их сущность, показывать их лицо, отслеживать их шаги и судить тех, кто участвует в этих операциях. Таким образом у них пропадет желание устраивать провокации на территории России», – убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, у СБУ «непочатый край работы» внутри Украины, особенно это касается вопросов коррупции. «При этом хорошо известно, что СБУ курируют американские спецслужбы, которые не столько защищают США, сколько провоцируют других и занимаются неблаговидными деяниями по всему миру. СБУ в данном случае – их верные ученики», – заключил Цеков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД