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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

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Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

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Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

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В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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    Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

    В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии    20 ноября 2020, 14:00
    Фото: Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин,
    Артур Приймак

    В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина?

    Российский МИД обратил внимание всего мира на заявление высокопоставленного немецкого дипломата, которое нельзя назвать иначе, как попыткой пересмотреть роль Германии во Второй мировой войне. Тем возмутительнее, что слова представителя Берлина прозвучали на открытии монумента, имеющего прямое отношение к Холокосту.

    На церемонии открытия в Вильнюсе памятника еврейскому водоносу посол ФРГ Маттиас Сонн «заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было ни много ни мало установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления», указала на брифинге в четверг представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва ждет от германской стороны объяснений по поводу этой циничной провокации и четкого дистанцирования властей Федеративной Республики «от подобного индивидуального выпада, который, к сожалению, не является единичным случаем», – сказала Захарова.

    Скандал вокруг выступления Сонна по совпадению случился за день до открытия Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который пройдет в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе. По словам организаторов, одна из целей форума – сохранить историческую правду о роли Красной армии и советского народа в победе над нацизмом, а приурочен он к 75-летию открытия Нюрнбергского трибунала над главарями Третьего рейха. Как ожидается, на форуме выступит и дипломат Сергей Руденко, сын главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, прокурора Романа Руденко.

    Для понимания того, в каком контексте прозвучали жалобы посла Сонна на бедствия побежденной Германии, отметим – памятник, на открытии которого произнес речь дипломат, установлен на месте Вильнюсского гетто. Здесь за считанные два года, с августа 1941-го по сентябрь 1943-го, нацисты и их пособники убили более 30 тысяч евреев.

    Как рассказал автор скульптуры Ромуальдас Квинтас, образ еврейского водоноса был навеян строками из поэмы Моисея Кульбака – классика литературы на идиш, жителя Вильно (Вильнюса): «На старой синагоге оцепеневший водонос, стоит и, задрав бороду, считает звезды...». До июня 1941 года Вильно был одним из центров культуры ашкеназов Восточной Европы. Историки свидетельствуют: из 160 тысяч литовских евреев за время оккупации практически все, до 96%, были уничтожены: отправлены в лагеря смерти в Польше и на расстрельный полигон в Понаряй близ Вильнюса, либо умерли от голода и болезней в Вильнюсском и Каунасском гетто.

    Заметим, еще до открытия гетто эсэсовцы из «Айнзацгруппы А» при помощи литовских националистов из так называемого Фронта активистов убили около 30 тысяч жителей Вильнюса, отнесенных к «низшей расе». Более того, как отметил российский историк Александр Дюков, «активисты» начали расправы над евреями еще 23 июня 1941 года, то есть сразу после отступления Красной армии и еще до входа гитлеровцев в литовскую столицу. Машина Холокоста была остановлена лишь после освобождения Вильнюса советскими войсками в июле 1944-го.

    С одной стороны, в нынешней Литве чтят память евреев – жертв фашизма, 2013-й год был объявлен Годом Вильнюсского гетто. С другой стороны, боевики «Литовского фронта активистов», нацистские коллаборационисты, ушедшие в «лесные братья», официально признаются борцами за независимость и против советской оккупации.

    «Нужно помнить... агрессивные действия немецкого фашизма сопровождались просто-таки чудовищными по своей изощренности и изуверству преступлениями. Потомки жертв этих преступлений и наша память требуют одного: полного и безоговорочного покаяния последующих поколений немцев за действия германских властей той поры», – говорится в обращении посольства России в Вильнюсе к диппредставителю ФРГ Сонну.

    «Казуистика, игра стилем, чудеса словесной эквилибристики и риторики, господин посол, здесь совершенно неуместны и неприемлемы», – подчеркнули российские дипломаты, комментируя слова Сонна о «навязывании сталинского режима побежденной Германии».

    «Никакое другое правление в Германии в 1945 году не пришлось бы устанавливать, не напади германский фашизм в 1941 году на Советский Союз,

    не завоюй он до этого пол-Европы», – подчеркивается в обращении.

    Заявления, подобные тому, что допустил посол Сонн, делаются с очевидной целью – выхолостить ответственность Германии за преступления гитлеризма, в свою очередь указала представитель МИД Захарова. Она подчеркнула: «Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев».

    «Любой разумный человек в мире понимает: Европу от коричневой чумы освободил именно советский солдат. Свою скандальную фразу посол ФРГ произнес на открытии памятника литовским евреям – жертвам устроенного нацистами и их пособниками геноцида», – заметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев, который в 1987-1990 годах был советником-посланником в посольстве Советского Союза в ГДР.

    По мнению эксперта, заявление германского посла в Литве – проявление общего курса руководства ФРГ на ухудшение отношений с Россией. Максимычев полагает, что с 2005 года, момента прихода к власти Ангелы Меркель, отношения Берлина и Москвы с каждым годом становились все более напряженными. «Сейчас они подошли к такой точке, за которой только открытый международный конфликт, – считает собеседник. – Это видно по всем направлениям нынешнего кабинета министров Германии. Чего они добиваются? Видимо, сплочения Запада на русофобской базе».

    Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич уверен: слова Сонна могут свидетельствовать об изменении официальной позиции Берлина по поводу итогов войны. «За недружественными нам действиями МИДа Германии стоит скрываемое в Берлине желание снять с Германии ответственность за преступления нацистов и их пособников на территории СССР», – считает Межевич.

    С другой стороны, надо отметить – безоговорочное осуждение нацизма и признание вины Третьего рейха в развязывании войны и преступлениях против человечности остается основой государственности ФРГ. «8 мая 1945 года ознаменовало конец национал-социалистической тирании... конец не имеющих аналогов преступлений, совершенных немцами, и разрыва с цивилизацией, выразившегося в Холокосте», – подчеркнул в мае этого года президент Германии, бывший глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Тогда же нынешний руководитель немецкой дипломатии Хайко Маас опубликовал статью, в которой подчеркивалось: за начало Второй мировой несет ответственность лишь одна Германия – и, тот, кто пытается выставить преступниками другие народы, переписывает историю и вносит раскол в Европе.

    Учитывая этот контекст, заявление Маттиаса Сонна вызывает недоумение, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Сергей Руденко.

    «Высшее руководство ФРГ всегда признавало тот факт, что именно Германия развязала Вторую мировую войну.

    В Нюрнберге было доказано, что Германия готовила войну заранее, в частности, что был разработан план «Барбаросса» – план нападения на нашу страну», – напомнил сын главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе.

    «Заявление Маттиаса Сонна могло быть импровизацией, – предположил собеседник. – Не исключено, что посол в своей публичной речи решил подыграть тем настроениям, которые преобладают в Литве – антироссийской по своей сути тенденции обелять фашизм. Но не думаю, что все немецкие дипломаты получили общую установку выступать в таком духе».

    В самом деле показательно, что провокационное заявление немецкого дипломата прозвучало именно в Вильнюсе, заметил бывший сотрудник МИД Максимычев. По его оценке, Прибалтика вместе с Польшей сейчас составляют авангард русофобских сил в Европе, и именно здесь поставлен на широкую ногу пересмотр роли Советского Союза в освобождении мира от нацизма.

    «Искажение истории и исторических фактов стали очень популярны в политике последние 30 лет. Сейчас наступил очень критичный момент, когда историческая правда выходит наружу, и ее становится еще сложнее искажать. Может быть, поэтому такие совместные заявления делают политики стран Балтии и Польши», – сказал порталу Baltnews литовский общественный деятель, бывший депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов.

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