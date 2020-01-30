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30 января, четверг  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

Пограничный Ивангород много раз переходил из рук в рукиФото: общественное достояние
430 лет назад, 30 января (7 февраля по новому стилю) 1590 года, русский отряд разбил шведское войско под Ивангородом. Это событие можно считать знаковым для борьбы российского государства за балтийское приграничье – которое продолжается и сегодня. А героем этих событий стал один из самых выдающихся и забытых полководцев России. Подробности...
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План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

На прошлой неделе Владимир Путин посетил Палестину – с президентом Махмудом АббасомФото: Михаил Метцель/ТАСС
Дональда Трампа, наверное, не зря подозревают в работе на Владимира Путина. Обнародованный им план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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«Скучаю по временам, когда нас бомбили»

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...
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Отцов поставили на одну ступеньку с хомячками

Елена Кондратьева, журналист
Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного кодекса так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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              Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

              Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой    30 января 2020, 14:54
              Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова

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              «Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.

              На этой неделе из Страсбурга в Россию пришли сразу две хороших новости. Во вторник зампредседателя Госдумы РФ Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против – 117, еще три бюллетеня признаны недействительными.

              А в среду ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации России в полном объеме. Данную резолюцию поддержали 96 парламентариев. Против проголосовали 44. Семеро парламентариев воздержались. При этом в резолюции подчеркивается, что ПАСЕ «не считает возможным применить правила», которые предусматривают оспаривание полномочий в связи с нарушением базовых принципов Совета Европы или невыполнением обязательств. Это, как позже отметили эксперты, всецело соответствует интересам не только России, но и всей Европы.

              Напомним, шесть лет назад Москву лишили некоторых прав и полномочий в ПАСЕ после того, как Россия воссоединилась с Крымом. Тогда российская делегация приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации.

              Однако после серии дипломатических побед летом прошлого года ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в Ассамблее. Такое решение, впрочем, вызвало протест у так называемой группы «Балтик-плюс» – то есть делегаций Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. А украинская делегация и вовсе отказалась участвовать в работе Ассамблеи, сменив свое решение лишь в середине января текущего года.

              О том, для чего Россия вернулась в ПАСЕ, как это отразится на взаимоотношениях с европейскими партнерами и каковы планы российской делегации на текущий год, газета ВЗГЛЯД поговорила с заместителем председателя Госдумы РФ, вице-спикером и руководителем российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым.

              ВЗГЛЯД: Петр Олегович, почему для России так важно возвращение в ПАСЕ?

              Петр Толстой: ПАСЕ – самая большая европейская организация. Она задумывалась как организация без разделительных линий и как объединение стран с общими ценностями. Для нас это важная площадка, где мы отстаиваем интересы России и защищаем интересы наших граждан.

              Поэтому работа российской делегации началась в июне и продолжилась сейчас, несмотря на попытки наших недоброжелателей компрометировать Россию. Все эти попытки закончились неудачей. Здравомыслящее большинство Ассамблеи поддержало и полное возращение полномочий российской делегации, и назначение заместителя председателя Ассамблеи от России. Считаю, мы очень продуктивно здесь отработали.

              ВЗГЛЯД: Вы могли бы рассказать о самом ярком достижении российской делегации в ПАСЕ с момента возвращения полномочий?

              П. Т.: Да. Как пример нашей работы могу привести Декларацию о недопустимости пересмотров итогов Второй мировой войны с осуждением тех хамских заявлений, которые звучат в последнее время в Польше, Прибалтике и на Украине. С такой инициативой выступила Россия, нас поддержали 17 стран и около 80 депутатов Ассамблеи. Все это говорит о том, что подобные вещи нужно четко, ясно и последовательно отстаивать для того, чтобы не дать возможности переврать нашу историю. Мы вернулись в ПАСЕ для того, чтобы говорить правду, и чтобы она присутствовала в европейской повестке.

              ВЗГЛЯД: Насколько тяжело сейчас российской делегации доказывать свою точку зрения по тем или иным вопросам?

              П. Т.: Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Мы одна из 47 стран-членов ПАСЕ, но убеждать коллег мы умеем. Я надеюсь, в этом есть определенный смысл, потому что речь идет о диалоге между депутатами, представляющими национальные парламенты. И это, безусловно, влияет на политическую повестку всей Европы.

              ВЗГЛЯД: Можем ли мы четко определить, какие страны и политики являются друзьями России в ПАСЕ, а какие, напротив, будут нам жестко оппонировать?

              П. Т.: Друзьями в современном мире я бы поостерегся кого-то называть – у всех свои интересы. Конечно, большинство делегаций не сочувствует той хамской агрессивной риторике, которую проповедуют члены специально созданной антироссийской группы «Балтик-плюс». Туда входят прибалты, британцы, грузины, поляки и прочие яростные оппоненты России.

              Но у нас отличные взаимоотношения со многими делегациями.

              Традиционно нас поддерживают наши коллеги из Армении, Азербайджана, Франции, Италии, Германии. У нас прекрасные отношения с делегациями Сербии, Швейцарии, я могу долго их перечислять. Речь идет о большинстве в Ассамблее. И те решения, которые принимаются голосованием, являются доказательством того, что большинство на нашей стороне.

              ВЗГЛЯД: Очевидно, что перед российской делегацией в 2020 году стоит множество задач. Какую из них вы считаете самой важной?

              П. Т.: У нас следующая сессия ПАСЕ запланирована на апрель. Там мы будем развивать тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем развенчивать мифы по поводу нашей страны, которые здесь циркулируют. И, конечно, будем работать с делегациями разных стран над тем, чтобы точка зрения России по этому вопросу была широко представлена во всей Европе. Вот что для нас важно. 

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