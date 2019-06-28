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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

Гарри Каспаров не скрывает своих чувств к Хайко МаасуФото: Imago/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало истерику не только у властей Украины. Не смогли отмолчаться и представители «свободной России», как называющие себя политическими эмигрантами, так и живущие в нашей стране. Что означают для России и Европы проклятия и мат из уст Гарри Каспарова? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Одна драка радикально изменила отношение Запада к гомосексуалистам

Кадр из фильма «Стоунволл»Фото: Centropolis Entertainment
Ровно 50 лет назад в США начались Стоунволлские бунты, прямым следствием которых считают современные гей-парады, гей-браки и прочие атрибуты «борьбы ЛГБТ». В то время к гомосексуалистам в США относились крайне жестоко. Но почему локальная драка с полицией в одном из баров Нью-Йорка спровоцировала гей-революцию по всему западному миру? И грозит ли России нечто подобное? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...

Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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    Американцы должны уйти с Окинавы

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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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            Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

            Гарри Каспаров не скрывает своих чувств к Хайко Маасу   28 июня 2019, 12:10
            Фото: Imago/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Возвращение России в ПАСЕ вызвало истерику не только у властей Украины. Не смогли отмолчаться и представители «свободной России», как называющие себя политическими эмигрантами, так и живущие в нашей стране. Что означают для России и Европы проклятия и мат из уст Гарри Каспарова?

            Россия нужна Европе больше, чем Европа нам. Признание этой простой истины привело к решению о возвращении делегации России в ПАСЕ. Европейцы в своем абсолютном большинстве прекратили попытки наказания и изоляции России. Пусть пока и лишь в формате работы этой общеевропейской организации.

            Пять лет давления на Россию убедили даже самых последовательных ее противников в том, что толку от такой политики ноль. Одни убытки – что экономические, что политические. Причем для Европы (в форме Европейского союза) даже большие, чем для России. Решение смягчить напряженность – логичное и правильное, исходя прежде всего из общеевропейских интересов. И поэтому совершенно неудивительно, что оно вызвало такое резкое недовольство со стороны тех, для кого ставка на российско-европейский конфликт была важнее всего.

            Украина, Грузия, Прибалтика и Польша – страны, которые были против возвращения России в ПАСЕ – все последние годы пытались играть на повышение ставок в противостоянии двух частей континента. Изображали Россию агрессором, военным и экономическим, демонизируя российские власти ради собственных интересов.

            Сейчас они не могут просто признать очевидное: их ставка оказалась бита. Причем не Россией, а самими европейцами. Да, отношения Евросоюза и России еще долго будут оставаться напряженными, но первый шаг сделан, и в ближайшие несколько лет европейцы и русские будут разбирать завалы, созданные нашими общими недругами.

            Как с этим смирятся часть бывших республик СССР и поляки – их проблемы. Но есть еще одна группа лиц, крайне болезненно переживающих голосование депутатов ПАСЕ. Это наши «борцы с режимом» – как внутрироссийские, так и уехавшие на Запад. Лучше всего их коллективное сознание выразил Гарри Каспаров.

            Вот как он прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, приветствовавшего возвращение России в ПАСЕ словами о том, что «это хорошая новость для гражданского общества России»:

            «От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы на ...»

            Потому что «умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как это было всегда». Каспаров пророчествует, что «давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия», пришел конец. «Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене в 1938 году, потому что они едва ли сталкиваются с нацистской военной машиной», пишет Каспаров: 

            «Европейские бюрократы, которые говорят, что хотят «держать Путина за столом» для ведения переговоров, должны спросить об этом жителей Алеппо».

            Мы много раз слышали подобное из уст коллективного Каспарова, причем задолго до 2014 года. Но все-таки раньше они не материли европейских министров – что же случилось на этот раз?

            Отечественная политическая эмиграция имеет не такую уж большую историю – даже двух веков не насчитать (князя Курбского все-таки не считаем). Начиная с Герцена, она часто желала поражения своего отечества, призывала к крестовым походам против него, демонизировала правителя собственной страны. Только часть русской послереволюционной эмиграции удержалась от того, чтобы не мечтать о поражении любой ценой (хоть от Гитлера). Другие эмиграции превращались просто в орудие наших геополитических противников.

            Что большевики с их лозунгом «поражения собственного правительства», что эмигранты из Народно-трудового союза с их работой на ЦРУ. Что нынешние каспаровцы и их внутрироссийские сторонники, призывающие «танки НАТО на Красную площадь» и всерьез рассчитывающие прийти к власти в России после того, как замутят у нас смуту. Поддержка Запада при этом считается ими само собой разумеющейся вещью. Россия ведь враг, значит, Запад должен быть заинтересован в смене власти в ней и продвижении людей, обличающих «русский империализм».

            Каспаров пугает Запад «мюнхенским сговором» – то есть умиротворением агрессора. Но Гитлер был чисто европейским явлением. И как раз чтобы не было новых Гитлеров, нынешние европейские элиты и затеяли процесс объединения Европы, создания Европейского союза. Но проблема ЕС не только в том, что у него короткий атлантический поводок (от него она рано или поздно избавится), но и в том, что его расширение на восток привело к прямому столкновению с инересами России. Попытка захвата Украины – наиболее яркий пример этого.

            Европа в очередной раз убеждается, что ей не нужна конфронтация с Москвой. Именно поэтому любой вменяемый европейский политик понимает, что с Россией нужно разговаривать, договариваться, сотрудничать. Для собственного же блага и независимости.

            Но этого никогда не смогут понять «каспаровы», потому что для них не важны ни интересы Европы, ни интересы России. Они даже не революционеры, а банальные провокаторы. Провокаторы-русофобы – но в данном случае для европейцев второе даже не так важно. Важнее провокаторская сущность, которая в нашем случае сочетается еще и с банальной глупостью и хамством. Может быть, хотя бы это заставит германского министра Хайко Мааса понять, что Каспаров представляет не «гражданское общество России» – а общество с ограниченной вменяемостью.


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