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26 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обыске было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

Бронетехнику боевикам поставляет Турция, сообщает западная прессаФото: Hosam Katan/Reuters
Боевики в Идлибе устраивают танковые атаки и обстреливают сирийскую армию из ракетных систем залпового огня. По данным западных СМИ, тяжелая техника и другие серьезные вооружения идут к джихадистам потоком из Турции. Чтобы остановить наступление армии Асада, Турция провоцирует ссору с Москвой? Или же сообщения о поставках оружия – «фейк-ньюс» и месть Запада за российско-турецкую сделку по С-400? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

            Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистами   26 мая 2019, 20:00
            Фото: Экстренный вызов 112/Youtube
            Текст: Петр Акопов

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            Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обыске было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко.

            У арестованной в Дагестане группы чиновников из местного управления Росреестра найдено имущество на 20 млрд рублей – эта новость пришла из Махачкалы одновременно с сообщением о выступлении с последним словом на суде в Москве полковника МВД Захарченко, у которого два с лишним года назад было при обыске найдено 8,5 млрд только наличными.

            Приговор Захарченко будет вынесен 10 июня, и вряд ли он получит меньше тех 15 с половиной лет, что просит для него прокурор. Есть еще и штраф в 500 млн рублей, и понятно, что все найденные при обысках деньги, как и большая часть имущества (приобретенного в основном на родственников), будут конфискованы. Сам Дмитрий Захарченко не признает своими найденные у него деньги – говорит, что не знает, кто ему их подбросил.

            Но все понимают, что бывший и. о. начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России врет, и деньги появились вследствие того, что он занимался вещами, прямо противоположными его служебным обязанностям, то есть борьбе с коррупцией. До весны этого года само понятие «полковник Захарченко» было нарицательным, но произошедшие месяц назад аресты могут привести к появлению нового символа прогнившего борца с коррупцией.

            Речь идет о полковнике ФСБ Кирилле Черкалине, арестованном вместе с двумя подчиненными в конце апреля: при обысках было найдено свыше 12 млрд наличными в рублях и валюте. Но дело не в том, что 38-летний Черкалин побил рекорд Захарченко, а в том, что он возглавлял так называемый банковский отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ.

            То есть, переводя на русский, должен был собирать информацию и бороться с преступлениями в банковской сфере России и находился в этой должности не менее пяти лет. Понятно, что собранные деньги предназначались не одному Черкалину, хотя и сам объем прошедших через него средств может значительно превышать найденные сейчас.

            Руководство управления «К», как и всей СЭБ, сменилось еще три года назад, причем как раз по причине того, что было недовольство их работой – тогда и начались серьезные внутренние расследования.

            За тем же Черкалиным, как теперь выясняется, уже давно следили сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ.

            Но взяли его только после того, как показания о взятках Черкалину дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, арестованный 17 апреля. Хотина обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей – и он рассказал, что три года платил Черкалину. За что?

            Не просто за то, чтобы тот закрывал глаза на вывод денег или махинации, а за то, что сотрудники Черкалина «связывались с коллегами из МВД и Следственного комитета и держали на контроле расследования определенных дел, либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению».

            То есть речь идет о большой группе коррумпированных сотрудников спецслужб и силовиков, и продолжение этой истории приведет к большой чистке внутри силовых структур. Официальной информации пока что, естественно, нет: были только неофициальные утечки о том, что только в ФСБ вслед за Черкалиным якобы уже уволили 27 человек, но понятно, что будут еще и дела, и посадки.

            Дело Черкалина может затмить даже не дело Захарченко, а дело генерала Сугробова – бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (того самого, где работал и Захарченко). Денис Сугробов возглавлял ГУЭБиПК в 2011–2014 годах и вел самые громкие дела против коррумпированных чиновников и бизнесменов. Но в 2014 году был арестован (вместе с целой группой своих сотрудников) по подозрению в коррупции, а в 2017-м приговорен к 22 годам тюрьмы. И хотя вскоре Верховный суд смягчил приговор Сугробову до 12 лет, его дело до сих пор остается самым громким среди подобных. Расследование и суд над группой Черкалина может – и должно – стать еще более резонансным и важным.

            Потому что «чистка чистильщиков» – это принципиальная вещь. Невозможно победить коррупцию и хищения без уверенности в чистоте тех, кто это делает. Понятно, что офицеры МВД и ФСБ, отвечающие за борьбу с коррупцией в финансовой сфере, оказываются в буквальном смысле слова на передовой – искушения и провокации следуют одна за другой. Но именно поэтому спрос с них так велик. Курс на национализацию элиты и борьбу с коррупцией привел к тому, что число антикоррупционных дел выросло, а количество арестованных и посаженных бывших министров и губернаторов стремительно увеличивается.

            Чиновники теперь действительно боятся воровать, но параллельно идет процесс оздоровления и финансово-банковской сферы, то есть ужесточения контроля над теми, кого мы по привычке называем олигархами. Резкое сокращение числа финансовых учреждений, отзыв лицензий и банкротства банков – все это приводит к тому, что жуликоватые и преступные их хозяева пытаются любой ценой спасти «свои» деньги, вывести их за границу или обналичить. И все чаще попадаются и садятся, но если бы не их подельники в силовых структурах, попались и сели бы они гораздо быстрее, да и ущерб государству, экономике и вкладчикам был бы куда меньшим.

            Само по себе обнаружение огромных сумм наличными у полковников, конечно, шокирует общество, но выводы из этого часто делают совершенно неверные (впрочем, тут есть и элемент сознательного передергивания). 20 млрд, найденных у Захарченко и Черкалина, как и имущество на 20 млрд, найденное у средней руки дагестанских чиновников, говорят не о том, что «чем больше борются с коррупцией, тем больше на самом деле воруют», а о том, что власть последовательно и упрямо ликвидирует все возможные схемы воровства.

            В том же Дагестане начали с самого верха: мэра Махачкалы (бывшего неформальным хозяином региона), глав основных кланов, потом дошли до депутатов местного парламента и чиновников различных федеральных ведомств. Усиление чистки банков с параллельной чисткой в рядах борцов с коррупцией приводит к тому, что и банковская система становится более здоровой и в ней остается меньше дырок для махинаций, и антикоррупционные подразделения очищаются.

            Да, в процессе этого и выявляются истории миллиардеров-полковников Захарченко и Черкалина. Но так они, при правильной работе, и станут последними «оборотнями» на таких ключевых постах. Естественно, вместе с Черкалиным ответят и его подельники – как ниже, так и вышестоящие. А новые, периодически все равно необходимые чистки внутри контрразведки, уже не будут приводить к выявлению новых черкалиных. Потому что исчезнет как массовое явление такое понятие, как отмывочные и жульнические банки, а сами органы будут хранить чистоту рук как зеницу ока.


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