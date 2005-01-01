Европа обречена на союз с Китаем против США

Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться со своим собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе соединить усилия в деле построения нового мира.

Процесс раскола единого Запада приобретает все более зримые черты – Европа скрипя и крехтя движется в сторону большей самостоятельности. На этой неделе должен был состоятся Брекзит, и хотя он провалился, сам по себе процесс удаления Великобритании стал поводом для обретения большей независимости континента от англосаксонского контроля.

Развод с США хотя и не выходит пока что наружу, но уже необратим – вопрос лишь в сроках и формах. Европейцам приходится привыкать к тому, что через 10-15 лет им придется взять свою судьбу в свои руки – если, конечно, до этого ЕС не развалится под грузом внутренних проблем и ударами конкурентов из числа сегодняшних партнеров по пока еще единому Западу. В поиске своего места в постанглосаксонском мире Европа, которую почти отучили от самостоятельного геополитического мышления, смотрит на Восток. Потому что центр тяжести мировой геополитики и экономики перемещается туда, и потому что без нормальных отношений и связей с Востоком у нее не получится стать более независимой от США.

И если в отношениях с Россией европейцы пока что не в полной мере самостоятельны, (не говоря уже о том, что сказывается вечная борьба между нами за Восточную Европу и Балканы), то в своих связях с Китаем Евросоюз формально свободен. Да, есть давление американцев – в частности из-за сотрудничества с концерном «Хуавей» – но все же из Китая не так просто сделать «угрозу ценностям европейской цивилизации и европейской безопасности», как в случае с Россией. К тому же Китай сказочно богат и многолюден. То есть представляет собой и желанного инвестора, и еще более желанный рынок.

Европе нужен Китай еще в большей степени чем ей нужна Россия, но еще важнее для нее иметь тесные связи с ними обеими – ведь только выстраивание евразийской оси ЕС-Россия-Китай дает Старому Свету шанс на выживание в уже даже не постатлантическом, а в постзападном мире. А этот мир наступает вне зависимости от желания Европы.

Поэтому поездка Си Цзиньпина в Италию и Францию привлекала такой интерес. Сначала в Риме он подписал соглашение о присоединении Италии к «Одному поясу, одному пути» - Италия стала первой страной «Большой семерки», официально поддержавшей китайскую программу построения нового мирового порядка. Да, для Китая «новый шелковый путь» этот способ закрепления своей лидирующей роли в мире – как через выстраивание надежных экономических связей с Европой, Азией и Африкой, так и к обеспечению своих тылов на географическом западе в неизбежном противостоянии с востоком, то есть с Соединенными Штатами.

Конечно, Си не предлагает Европе заключить пакт против США, но все понимают, к чему приведет логика исторического развития.

600-миллионый рынок Евросоюза заменит Китаю 400 миллионный рынок США – то есть развяжет ему руки для противостояния со Штатами, когда и если падающая сверхдержава решит дать бой будущей стране «номер один» (на самом деле по объему реальной экономики Китай давно уже на первом месте в мире – но по политическому и военному весу, конечно, отстает).

Соглашение между Пекином и Римом имеет еще и важнейшее символическое значение – для Китая открывает свои порты не просто третья страна Евросоюза, а наследница Римской империи. Да, наследница формальная и слабая, но для китайцев, мыслящих большими эпохами, все это имеет значение. Уже в средневековье Итальянцы были первыми людьми с Запада, которые добрались до Китая, а в новейшее время, когда западные армии пришли в Китай и рвали его на куски, среди них не было итальянцев. Сейчас Китай начинает свою экспансию в Европу, но экспансию мирную, экономическую, предлагая то, что нужно европейцам: деньги, свой рынок сбыта и даже технологии. И бонусом к этому – ту самую разновекторность европейской политики и торговли, которая позволит Евросоюзу стать взрослым.

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Да, Китай действует через отдельные европейские страны, до этого он обхаживал в первую очередь восточно-европейские государства, но готов работать и с Евросоюзом в целом. В конце-концов для Китая не принципиально будет ли Европа единой или вернется к разделу на национальные государства. Главное, чтобы все они работали с Поднебесной. Ведь сопротивление китайским инвестициями в Европу идет как на национальном уровне (например, в случае конкуренции немцев с китайцами в Восточной Европе), так и на уровне Евросоюза. Не говоря уже об американском давлении.

Нынешние европейские элиты сами не могут честно сказать, что нужно делать ставку на Китай, поэтому Пекин продолжает работать с национальными правительствами. Контракты в Риме, потом 40-миллиардные контракты в Париже – при этом немцы возмущаются отсутствием единой европейской позиции по Китаю, хотя сами работают с Пекином плотнее всех. Китай использует и плохое экономическое положение европейских стран, и их разногласия. Но было бы странно, если бы он этого не делал. Это ведь ЕС должен определится со своей ориентацией – а то на днях Брюссель заговорил о Пекине как об «экономическом конкуренте» и «сопернике». А Макрон призвал ЕС «сопротивляться» экспансии Китая:

«В течение многих лет у нас был несогласованный подход, и Китай использовал наши разногласия».

Понятно, на самом европейском рынке китайцы часто выступают конкурентами французов и немцев, а у Франции есть еще и геополитическое соперничество с Китаем в Западной Африке (и не только), но для Европы сейчас на кону ставка на стратегическую перспективу на десятилетия вперед.

В Париже кроме Макрона Си Цзиньпина ждала еще одна встреча – французский президент позвал Ангелу Меркель. Вместе с главой европейского правительства Юнкером эта троица должна была олицетворять для Си Евросоюз (как сказал Макрон, «мы делаем очень важный жест, он свидетельствует о нашей глубокой приверженности сотрудничеству Китая с Европой... и моем желании построить сильную Европу»). И часовая беседа в новом формате символизировала как раз новый формат отношений.

Заявления по итогам были самые теплые – но с намеком на то, что Китай должен проявить большую открытость для европейцев.

«Мы хотим совместно создать новый многосторонний формат - более справедливый и сбалансированный... У нас конечно же есть различия. История человечества не обходится без соперничества. Мы не наивны. Но мы уважаем Китай и готовы к диалогу и сотрудничеству. В ответ мы ожидаем от своих партнёров, что и Китай будет уважать единство Европейского Союза и те ценности, которые важны и для него, и для всего мира» - это Макрон.

«Я бы хотел более взаимовыгодного сотрудничества, чем сейчас. Для европейских компаний необходимо пользоваться такой же свободой действий и открытостью доступа на китайский рынок, какой китайские компании сегодня пользуются в Евросоюзе» - это Юнкер.

В ответ Си заявил, что Китай всячески поддерживает европейскую интеграцию и «единая и процветающая Европа вписывается в наше видение многополярного мира».

Ангела Меркель объявила о том, что достигнута договоренность о встрече на высшем уровне между главами всех государств и правительств стран ЕС и китайским руководством – в следующем сентябре. Это более серьезный формат, чем обычные саммита ЕС-Китай, ближайший из которых пройдет 9 апреля – в нем будет представлено только руководство ЕС и КНР. Для того чтобы выбить себе более достойные условия участия в «Шелковом пути» Евросоюз хочет консолидировать свои ряды – посмотрим, как у него это получится.

В любом случае, ЕС придется соглашаться на китайское предложение по новому мироустройству. В противном случае Китай договорится с каждой нужной ему страной по отдельности, а Евросоюз лишит себя шанса на то, чтобы выстоять в предстоящей экономической войне с США.