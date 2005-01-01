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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода Юнкера Фото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться со своим собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе соединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
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Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
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Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

Сергей Лукьяненко, писатель
Спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят! Подробности...
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            Европа обречена на союз с Китаем против США

            Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода Юнкера    27 марта 2019, 08:34
            Фото: Philippe Wojazer/Reuters
            Текст: Петр Акопов

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            Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться со своим собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе соединить усилия в деле построения нового мира.

            Процесс раскола единого Запада приобретает все более зримые черты – Европа скрипя и крехтя движется в сторону большей самостоятельности. На этой неделе должен был состоятся Брекзит, и хотя он провалился, сам по себе процесс удаления Великобритании стал поводом для обретения большей независимости континента от англосаксонского контроля.

            Развод с США хотя и не выходит пока что наружу, но уже необратим – вопрос лишь в сроках и формах. Европейцам приходится привыкать к тому, что через 10-15 лет им придется взять свою судьбу в свои руки – если, конечно, до этого ЕС не развалится под грузом внутренних проблем и ударами конкурентов из числа сегодняшних партнеров по пока еще единому Западу. В поиске своего места в постанглосаксонском мире Европа, которую почти отучили от самостоятельного геополитического мышления, смотрит на Восток. Потому что центр тяжести мировой геополитики и экономики перемещается туда, и потому что без нормальных отношений и связей с Востоком у нее не получится стать более независимой от США.

            И если в отношениях с Россией европейцы пока что не в полной мере самостоятельны, (не говоря уже о том, что сказывается вечная борьба между нами за Восточную Европу и Балканы), то в своих связях с Китаем Евросоюз формально свободен. Да, есть давление американцев – в частности из-за сотрудничества с концерном «Хуавей» – но все же из Китая не так просто сделать «угрозу ценностям европейской цивилизации и европейской безопасности», как в случае с Россией. К тому же Китай сказочно богат и многолюден. То есть представляет собой и желанного инвестора, и еще более желанный рынок.

            Европе нужен Китай еще в большей степени чем ей нужна Россия, но еще важнее для нее иметь тесные связи с ними обеими – ведь только выстраивание евразийской оси ЕС-Россия-Китай дает Старому Свету шанс на выживание в уже даже не постатлантическом, а в постзападном мире. А этот мир наступает вне зависимости от желания Европы.

            Поэтому поездка Си Цзиньпина в Италию и Францию привлекала такой интерес. Сначала в Риме он подписал соглашение о присоединении Италии к «Одному поясу, одному пути» - Италия стала первой страной «Большой семерки», официально поддержавшей китайскую программу построения нового мирового порядка. Да, для Китая «новый шелковый путь» этот способ закрепления своей лидирующей роли в мире – как через выстраивание надежных экономических связей с Европой, Азией и Африкой, так и к обеспечению своих тылов на географическом западе в неизбежном противостоянии с востоком, то есть с Соединенными Штатами.

            Конечно, Си не предлагает Европе заключить пакт против США, но все понимают, к чему приведет логика исторического развития.

            600-миллионый рынок Евросоюза заменит Китаю 400 миллионный рынок США – то есть развяжет ему руки для противостояния со Штатами, когда и если падающая сверхдержава решит дать бой будущей стране «номер один» (на самом деле по объему реальной экономики Китай давно уже на первом месте в мире – но по политическому и военному весу, конечно, отстает).

            Соглашение между Пекином и Римом имеет еще и важнейшее символическое значение – для Китая открывает свои порты не просто третья страна Евросоюза, а наследница Римской империи. Да, наследница формальная и слабая, но для китайцев, мыслящих большими эпохами, все это имеет значение. Уже в средневековье Итальянцы были первыми людьми с Запада, которые добрались до Китая,  а в новейшее время, когда западные армии пришли в Китай и рвали его на куски, среди них не было итальянцев. Сейчас Китай начинает свою экспансию в Европу, но экспансию мирную, экономическую, предлагая то, что нужно европейцам: деньги, свой рынок сбыта и даже технологии. И бонусом к этому – ту самую разновекторность европейской политики и торговли, которая позволит Евросоюзу стать взрослым.

            Да, Китай действует через отдельные европейские страны, до этого он обхаживал в первую очередь восточно-европейские государства, но готов работать и с Евросоюзом в целом. В конце-концов для Китая не принципиально будет ли Европа единой или вернется к разделу на национальные государства. Главное, чтобы все они работали с Поднебесной. Ведь сопротивление китайским инвестициями в Европу идет как на национальном уровне (например, в случае конкуренции немцев с китайцами в Восточной Европе), так и на уровне Евросоюза. Не говоря уже об американском давлении. 

            Нынешние европейские элиты сами не могут честно сказать, что нужно делать ставку на Китай, поэтому Пекин продолжает работать с национальными правительствами. Контракты в Риме, потом 40-миллиардные контракты в Париже – при этом немцы возмущаются отсутствием единой европейской позиции по Китаю, хотя сами работают с Пекином плотнее всех. Китай использует и плохое экономическое положение европейских стран, и их разногласия. Но было бы странно, если бы он этого не делал. Это ведь ЕС должен определится со своей ориентацией – а то на днях Брюссель заговорил о Пекине как об «экономическом конкуренте» и «сопернике». А Макрон призвал ЕС «сопротивляться» экспансии Китая:

            «В течение многих лет у нас был несогласованный подход, и Китай использовал наши разногласия».

            Понятно, на самом европейском рынке китайцы часто выступают конкурентами французов и немцев, а у Франции есть еще и геополитическое соперничество с Китаем в Западной Африке (и не только), но для Европы сейчас на кону ставка на стратегическую перспективу на десятилетия вперед.

            В Париже кроме Макрона Си Цзиньпина ждала еще одна встреча – французский президент позвал Ангелу Меркель. Вместе с главой европейского правительства Юнкером эта троица должна была олицетворять для Си Евросоюз (как сказал Макрон, «мы делаем очень важный жест, он свидетельствует о нашей глубокой приверженности сотрудничеству Китая с Европой... и моем желании построить сильную Европу»). И часовая беседа в новом формате символизировала как раз новый формат отношений.   

            Заявления по итогам были самые теплые – но с намеком на то, что Китай должен проявить большую открытость для европейцев.

            «Мы хотим совместно создать новый многосторонний формат - более справедливый и сбалансированный... У нас конечно же есть различия. История человечества не обходится без соперничества. Мы не наивны. Но мы уважаем Китай и готовы к диалогу и сотрудничеству. В ответ мы ожидаем от своих партнёров, что и Китай будет уважать единство Европейского Союза и те ценности, которые важны и для него, и для всего мира» - это Макрон.

            «Я бы хотел более взаимовыгодного сотрудничества, чем сейчас. Для европейских компаний необходимо пользоваться такой же свободой действий и открытостью доступа на китайский рынок, какой китайские компании сегодня пользуются в Евросоюзе» - это Юнкер.

            В ответ Си заявил, что Китай всячески поддерживает европейскую интеграцию и «единая и процветающая Европа вписывается в наше видение многополярного мира».

            Ангела Меркель объявила о том, что достигнута договоренность о встрече на высшем уровне между главами всех государств и правительств стран ЕС и китайским руководством – в следующем сентябре. Это более серьезный формат, чем обычные саммита ЕС-Китай, ближайший из которых пройдет 9 апреля – в нем будет представлено только руководство ЕС и КНР. Для того чтобы выбить себе более достойные условия участия в «Шелковом пути» Евросоюз хочет консолидировать свои ряды – посмотрим, как у него это получится.

            В любом случае, ЕС придется соглашаться на китайское предложение по новому мироустройству. В противном случае Китай договорится с каждой нужной ему страной по отдельности, а Евросоюз лишит себя шанса на то, чтобы выстоять в предстоящей экономической войне с США.


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