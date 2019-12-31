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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад в полдень 31 декабря президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке, и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и.о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
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Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

Владимир Веретенников, Журналист
Можно буквально по пальцам пересчитать картины последних лет, в которых советский солдат изображен достойно: как герой, чьими жертвами и усилиями до сих пор существует русский народ. Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
Обсуждение: 174 комментария
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    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

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              Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

              Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 года   31 декабря 2019, 08:20
              Фото: Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              20 лет назад в полдень 31 декабря президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке, и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и.о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России.

              По сути Владимир Путин оказался на вершине власти еще 9 августа 1999-го года, когда Ельцин назначил его премьер-министром и объявил, что видит в нем своего преемника. Именно тогда на плечи Путина легла если не юридическая, то фактическая ответственность за страну, а в последний день уходящего года Ельцин просто оформил это официально, не став дожидаться летних выборов:

              «Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее?! Почему я должен ему мешать, зачем ждать еще полгода? Нет, это не по мне, не по моему характеру!».

              Наш народ относится к Ельцину и тогда, и сейчас крайне негативно – и из-за развала Союза, ответственность за который он, правда, разделяет с Михаилом Горбачевым, и из-за шоковых «реформ», на которые его подбило либеральное окружение. Но выбором Путина, как и тем, что в этом же обращении он попросил прощения у сограждан, Ельцин заслужил хотя бы частичное снисхождения у своего народа.

              Началась путинская эпоха, которая стала не просто исправлением катастрофы 90-х. Изначально Путин воспринимался просто как противоположность Ельцину – молодой, энергичный, самостоятельный, настроенный патриотично и боевито. Еще в августе страна практически не знала его, а рекомендация Ельцина могла сработать и против него, но к концу года увидела и убедилась в том, что ему можно доверять. В марте 2000-го он действительно был избран как «президент-надежда». Надежда не просто на перемены, а на вытаскивание страны из пучины, в которой она оказалась за предшествующее десятилетие.

              Нужно было разбираться со всем подряд – от олигархов, считавших себя хозяевами страны, до экономики, от социальной сферы до регионального сепаратизма, от войны в Чечне до международных позиций России, опустившихся ниже низшего уровня. Но для начала нужно было вернуть власть в Кремль, то есть национализировать те полномочия государства, которые были уведены у него ушлыми жуликами.

              Путин справился с этой задачей в течение первого срока – не просто президентские полномочия, но и вертикаль власти были в основном восстановлены.

              Стране больше не угрожало продолжение распада – которое дамокловым мечом висело над нами все 90-е. Произошло первое кадровое обновление власти – Путин расставлял по вертикали тех, кому мог доверять, вычищал откровенных проходимцев, но кадровая скамейка была еще очень мала. Государство стало возвращать себе рычаги контроля над экономикой, и в целом понимание того, что происходит в стране. Первый этап – наведение порядка и возвращение контроля – был закончен.

              На втором сроке Путин смог приступить к реформам, пока еще самым первым. Была разработана реформа армии, начали строить планы по возрождению промышленности и развитию экономики в целом. Создавались и укреплялись госкорпорации, шла борьба с коррупцией. Но экономика все еще во многом носила спекулятивный и теневой характер, множество олигархических структур выводило деньги за границу и надеялось «переждать Путина». Когда в 2008 Путин стал премьер-министром, многим из противников укрепления государственной власти казалось, что «светлое будущее» не за горами – надеясь, что постепенно удастся вернуть утрачиваемые позиции и задвинуть Путина в угол. «Офшорная аристократия» рассчитывала на реванш – а когда поняла, что его не будет, пыталась отыграться на Болотной.

              Однако Путин не просто вернулся в 2012-м – он пришел для наведения порядка уже на новом уровне. Началась национализация элиты.

              Чистки чиновников – от губернаторского корпуса до силовиков – приобрели системный характер. Власть стали отделять от бизнеса, а бизнес от вывода капитала за границу. Этот процесс был в самом разгаре, когда случился украинский кризис. 2014 год не изменил ни направление движения России, ни политику Путина, но придал всем происходящим процессам еще больше исторической предопределенности.

              Потому что сам конфликт с Западом из-за Украины был предопределен изначально как последствия развала СССР. Все годы Путин уделял огромное внимание внешней политике: не потому, что, по его выражению, «у России нет границ», а потому, что для возрождения России нам нужно было принципиально изменить наше положение в мире. Слабая, невлиятельная Россия не имела шансов на полноценное развитие, не говоря уже о том, что процесс вытеснения нас с постсоветского пространства необходимо было остановить и развернуть обратно едва ли не любой невоенной ценой.

              Не из-за имперских амбиций, а потому что в ходе развала СССР Россия территориально оказалась отброшена в XVI век. И западные «партнеры» не скрывали своих планов по окончательному вытеснению России со всего постсоветского пространства, чтобы окончательно закрепить даже не региональный, а изолированный статус России.

              Сопротивление Путина этим планам прошло через несколько этапов. Если на первом своем сроке он предпочитал наблюдать, набираться опыта и выстраивать отношения с иностранными лидерами (наводя при этом элементарный порядок в России), то уже к середине второго срока он перешел к следующему этапу – Россия начала открыто выражать свое недовольство существующими правилами игры и заявлять о своей решимости добиваться их пересмотра. Мюнхенская речь в феврале 2007-го обозначила это рубеж, но Запад, точнее англосаксы, не вняли предупреждениям. Даже после мирового финансового кризиса 2008 года (обозначившего крах финансовой стороны глобализации), даже после войны в Осетии в том же году, Россию продолжали пытаться зажать в угол.

              В начале десятых Путин перешел к реинтеграции постсоветского пространства и планы укрепления Евразийского союза вызвали открытое противодействие Штатов. Стало понятно, что схватка за Украину приближается – США были категорически против ее участия в «новом СССР». Отношения России с Америкой стали стремительно ухудшаться уже с 2011 года, когда Штаты едва ли не в открытую выступили против возвращения Путина в Кремль. Окончательно все вошло в штопор летом 2013-го после того, как Россия отказалась выдавать беглого сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Уже осенью начался украинский кризис – Запад зубами вцепился в Украину, которую Путин при Януковиче начал разворачивать в сторону Евразийского союза.

              Крым открыл новую эпоху мировой политики, о приближении которой, впрочем, и так свидетельствовало очень многое. А случившиеся после Крыма Брекзит и избрание Трампа лишь подтвердили, что мир начинает жить по новым правилам. Правилам, которые пишутся как раз все эти последние пять лет и будут формировать картину нашего будущего на ближайшие десятилетия.


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